Shopbop Black Friday｜限時75折優惠碼買 Tory Burch/Coach！

【Shopbop Promocode/優惠碼/Black Friday】想輕鬆購入最新的歐美設計師品牌單品？Shopbop 絕對是時尚愛好者們不能錯過的網站！Shopbop 上新速度快、品牌多元的優勢，成為海內外時髦人士的網購天堂。無論是輕奢包袋、設計師服飾還是人氣鞋履，你都能在這裡找到心頭好。立即看這篇攻略，讓你掌握Shopbop最新優惠及折扣碼！



最新 Shopbop 優惠｜Black Friday 黑色星期五限時75折

Shopbop 成立於 2000 年，並在 2006 年被電商巨頭 Amazon 收購，它匯集了數百個國際知名品牌，從時裝週上出現的當季新品，到親民時尚的日常單品，應有盡有。

全單享額外 75 折：HOLIDAY

優惠期：即日起至2025年12月2日（星期二）下午 5:00

女裝折扣區

男裝折扣區

精選品牌推介：Coach｜Tory Burch｜Sam Edelman｜Jacquemus｜Ray-Ban

Shopbop 5大必買推介｜Black Friday 黑色星期五限時75折

1. Tory Burch Robinson Spazzolato Convertible 單肩袋 HK$1,599.27 (原價：HK$3,263.75）

立即購買▶️ 限時 49 折 $1,599.27

Tory Burch Robinson Spazzolato Convertible 單肩袋 HK$1,599.27 (原價：HK$3,263.75）

2. Sam Edelman Kallen Sneakers HK$738.23 (原價：HK$442.94）

立即購買▶️ 限時 6 折 $442.94

Sam Edelman Kallen Sneakers HK$738.23 (原價：HK$442.94）

3. Polo Ralph Lauren 單肩袋 HK$2,708.91 (原價：HK$3,869.88）

立即購買▶️ 限時 7 折 $2,708.91

Polo Ralph Lauren 單肩袋 HK$3,869.88 (原價：HK$2,708.91）

4. Clare V. Heart Drop Earrings HK$407.97 (原價：HK$582.01）

立即購買▶️ 限時 7 折 $407.97

Clare V. Heart Drop Earrings HK$407.97 (原價：HK$582.01）

5. Coach LEAH 厚底拉鍊短靴 HK$2,525.52 (Coach官網價: HK$4,200）

立即購買▶️ 6折 $2,525.52

Coach LEAH 厚底拉鍊短靴 HK$2,525.52

Yours Truly Shopbop Rewards 會員

加入成為會員完全免費，無最低消費門檻。會員可透過消費累積經驗值，並享有以下三大類主要福利：

1. 優先體驗： 可優先參與 Shopbop 大型促銷活動，並搶先選購最新上架的商品，確保您不會錯過任何心水單品。

2. 生日禮遇與獎勵： 確保您在生日或重要時刻享有專屬的慶祝禮遇。

3. 專屬服務： 從為您量身定制的禮物、驚喜優惠，到只有高階會員才享有的內部客戶服務專線，讓您的購物體驗備受尊寵。

會員等級與消費要求

會員共分為四個等級，等級越高，享受的折扣和禮遇越多：

Shopbop會員等級

您的會員等級狀態將在確定後，持續到下一個年度結束。每年一月，您的消費金額將重置為 $0，您需在當年度內再次達到該級別的消費要求，才能在次年保留您的會員等級。

Shopbop運費政策｜滿額即享免運費

消費滿US$100 或以上

運費：免費享特快運送

預計運送時間：免費2-4個工作天

消費滿US$100 以下

運費：US$15 – US$50（運費金額將在結帳時顯示）

預計運送時間：2-4 個工作天

