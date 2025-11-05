聖誕酒店Staycation推介8間｜全海景/新開幕/近商場！人均$450起

香港酒店聖誕節Staycation推介｜聖誕節除了去旅行，其實留在香港Staycation也同樣多采多姿！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合8間適合在聖誕節Staycation的香港酒店，當中最平人均$450起，啱晒與另一半在香港度過浪漫溫馨聖誕夜！



香港酒店聖誕節Staycation推介【1】香港蘇豪希爾頓摩庭酒店（Motto by Hilton Hong Kong SoHo）

香港蘇豪希爾頓摩庭酒店（Motto by Hilton Hong Kong SoHo）於2025年開幕，是希爾頓旗下全新品牌Motto by Hilton的酒店。酒店擁有274間客房，均配備55吋智慧電視，提供Netflix、YouTube及Disney+等熱門串流服務，以及書桌、USB電源插座，雖然空間不算大，但設備齊全。酒店另設健身室、2間餐廳及酒吧。而鄰近酒店的商場元創方，亦有不少頗具節日氣氛的餐廳，在這裡慶祝聖誕最好不過！

香港蘇豪希爾頓摩庭酒店（Motto by Hilton Hong Kong SoHo）

房價：人均HK$489起（大床房）

地址：上環蘇杭街83號

交通：上環站步行2分鐘

香港酒店聖誕節Staycation推介【2】香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）

香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）於2025年開幕，是香港首間，以及全球最大的金普頓酒店。酒店樓高50層，擁有492間豪華客房，配備落地玻璃窗望全海景、名牌護理用品及家品，部分房型亦配備海景浴缸。酒店同時配備頂樓L型無邊際泳池、米芝蓮推薦餐廳、桑拿、健身室等設施，十分奢華！即使留在酒店，也能和另一半享受私密又溫馨的聖誕節！

香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）

房價：人均HK$842起（酷享房）

地址：尖沙咀中間道11號

交通：尖東站步行1分鐘

香港酒店聖誕節Staycation推介【3】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園、牛棚藝術村及AIRSIDE，在聖誕節亦不愁尋找餐廳慶祝！距離宋皇台站則需約11分鐘步程。酒店於2024年全新開幕，提供373間客房及套房，可供多達5人入住。房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳、輕食吧等設施。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

房價：人均HK$450起（尊尚城市天景客房）

地址：香港九龍啟德承啟道43號

交通：宋皇臺站步行11分鐘

香港酒店聖誕節Staycation推介【4】香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

香港朗廷酒店位於尖沙咀繁華地段，由酒店出發前往尖沙咀海濱僅僅只是3分鐘，與另一半享用完聖誕晚餐後，可選擇在充滿燈飾的街道上散步，也可避開人潮，回程途中無需與別人迫交通工具，破壞節日雅興！酒店主打典雅歐陸風情，大堂高高掛著兩束水晶吊燈，雅典裝修頗有置身歐洲宮殿感覺，在聖誕節特別有氣氛！

房間方面，酒店配有客房及套房，兩類房型同樣以簡約古典為主。房內配備迷你吧、風筒、浴缸等；而酒店亦有桑拿、按摩室、健身室等設施，最適合兩個人在假日中好好放鬆。順帶一提，酒店在聖誕期間有會員優惠，可享聖誕自助晚餐85折。

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

房價：人均淨價 HKD$850起（豪華城景雙床房）

地址：尖沙咀北京道8號

交通：港鐵尖東站L5出口，步行2分鐘

香港酒店聖誕節Staycation推介【5】香港數碼港艾美酒店（Le Méridien Hong Kong, Cyberport）

香港數碼港艾美酒店位於香港島南區 ，地點遠離鬧市，可飽覽南中國海的海景以及薄扶林綠意盎然的山景。此外，酒店樓下便有餐廳、便利店、電影院等吃喝玩樂的配套；而酒店也配備免費的穿梭巴士到達港島的各購物中心，無論到銅鑼灣、蘭桂坊都非常快捷。

配套方面，酒店部份房間可觀賞山景或海景，整個房間採用智能設施，如智能房間控制系統、無線電話充電器、Waterlogic濾水龍頭等。另外，酒店設有中菜廳、全天候餐廳、日式居酒屋、特色酒吧及咖啡室、健身室等活動設施，即使足不出戶也能享受全面的服務。值得一提，酒店旗下的各大餐廳均設有聖誕套餐優惠，可為慶祝聖誕提早準備！

香港數碼港艾美酒店 （Le Méridien Hong Kong, Cyberport）

房價：人均淨價 HKD$935起（特大床客房）

地址：香港島薄扶林數碼港道100號

交通：58號小巴（港鐵堅尼地城站A出口）／69X號小巴（港鐵銅鑼灣站D出口）／69號小巴 (港鐵太古站A出口)，於數碼港道數碼港商場 / 數碼港公共運輸交匯處下車，步行約3分鐘；或乘搭酒店免費穿梭巴士（港鐵香港站地庫L2層）

香港酒店聖誕節Staycation推介【6】香港麗豪酒店（Regal Riverside Hotel）

香港麗豪酒店位於沙田城門河畔，鄰近有多個旅遊景點，如每年都會佈置大型聖誕燈飾的新城市廣場、熱鬧的沙田馬場等，而且該酒店距離迪士尼樂園約24公里，大約30分鐘車程，安排聖誕節行程非常方便！

房間配套方面，酒店以融合現代與傳統風格設計，房間寬闊舒適，部份房型更可欣賞到河景。此外，酒店的設備也相當齊全，提供室外游泳池、Spa、健身室、酒吧及餐廳等休閒娛樂設施。

香港麗豪酒店（Regal Riverside Hotel）

房價：人均淨價 HKD$934.8起（高級客房）

地址：沙田大涌橋路麗豪酒店34-36號

交通：港鐵沙田圍站C出口，步行約10分鐘

香港酒店聖誕節Staycation推介【7】香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East）

香港九龍東皇冠假日酒店位於將軍澳地鐵站及PopCorn購物中心上層，從酒店步行至地鐵站和購物商場也不用一分鐘，無論外出觀賞聖誕燈飾，還是想與另一半放慢生活節奏，在附近商場閒逛也相當合適。而酒店共設有359間可俯瞰都市景緻的客房，且採用落地玻璃設計，與另一半享受完聖誕大餐後，在房間內透過落地玻璃窗欣賞繁華夜景，又是另一番浪漫體驗。

香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East）

房價：人均淨價 HKD$1,097起（高級房）

地址：將軍澳唐德街3號

交通：將軍澳地鐵站C出口，步行1分鐘

香港酒店聖誕節Staycation推介【8】皇家太平洋酒店（The Royal Pacific Hotel and Towers）

位於尖沙咀廣東道的皇家太平洋酒店 ，可眺望維港景色，而且毗連商業與購物的核心地段，無論是行街Shopping，還是在晚上觀賞醉人的燈飾，感受節日氣氛都非常便利。

此外，酒店配備多達673間寬敞舒適的客房及套房，部份客房更可欣賞到維港夜景，或眺望九龍公園開揚的園景，非常賞心悅目。而房間主打柔和、自然的裝修風格，營造出恬靜悠閒的室內氛圍，房內配有免費迷你吧 、雪櫃、風筒等用品，而酒店也提供健身室、酒吧、餐廳等設施，滿足所有住客的需求。

皇家太平洋酒店（Royal Pacific Hotel）

房價：人均淨價 HKD$1203.4起（雅尚客房）

地址：尖沙咀廣東道33號

交通：尖沙咀站A1出口，步行約8分鐘

