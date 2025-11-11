西九渡輪｜每程$20中環出發8分鐘到！單車、寵物可上船｜附船期

西九碼頭｜西九文化區｜西九文化區與中環新渡輪服務，已於11月10日起正式試運，並於11月15日正式啟航！船程約8分鐘，每30分鐘一班，設有冷氣船艙。寵物毛孩和單車更可以上船！為慶祝新航線啟航，於11月15及16日（首個周末）特別派發3,000張成人及500張寵物單程票，數量有限，先到先得！想知詳情即看下文啦！



西九渡輪｜11.15啟航！寵物都可以乘搭？

西九文化區推出的水上交通服務「西九渡輪」，將於11月10日至13日試行營運4天，並於11月14日下午舉行啟動禮（將暫停服務），11月15日正式投入服務！

渡輪單程成人票價為20元，每天定時往返西九碼頭與中環9號碼頭。船程約8分鐘，每30分鐘一班，設有冷氣船艙，更可攜帶單車及寵物（另須付費）。

航班時間為星期一至五早上8時至晚上10時；星期六、日及公眾假期延長至晚上11時。合資格之乘客更可享有10元優惠票價，包括3至11歲兒童、65歲或以上長者及殘疾人士。乘客可於西九碼頭購買月票，售價為$560，持票人可於指定月份無限次乘坐西九渡輪！

新航線為港人提供更輕鬆便捷的出行選擇，同時可飽覽維多利亞港景致！此外，路線亦為單車友輕鬆接通九龍及港島！甚至可以成為大家在西九演唱會離場歸家的新路線！

西九渡輪｜派3500張免費船票

為慶祝新航線啟航，西九碼頭及中環8號碼頭將於10日早上8時開始，派發3,000張成人及500張寵物單程票，每人最多可換領2張免費船票，該免費船票只適用於11月15及16日，數量有限，先到先得！

西九水上的士增加西九龍站點！

此外，現有水上的士「尖東至中環」航線，於11月10日起亦會改為在西九碼頭上落客，進一步加強西九的交通連繫！乘搭水上的士的票價為$60起，19:40航班更可欣賞幻彩詠香江燈光匯演！

西九碼頭位置？公眾免費停泊？

西九碼頭坐落西九文化區海濱，毗鄰M+及藝術公園。除了提供便捷的公共渡輪服務外，西九碼頭亦開放予公眾免費使用，船隻可經預約安排在碼頭靠泊及上下乘客，申請人須先到西九網頁的網上預約系統登記船隻，及預約使用碼頭的日期和時段。可預約時段為每日上午7時30分至晚上11時。

西九碼頭｜餐飲優惠

此外，碼頭沿岸亦設有多間餐飲設施，為西九海濱注入活力，豐富訪客的休閒與出行體驗。由11月15日至12月14日起，西九渡輪乘客於西九指定餐廳消費時，出示電子優惠券，即享餐飲優惠！例如「流記艇仔粉海鮮」點選艇仔粉可享9折、「岸上玉子燒」消費任何食品即減$5等。

