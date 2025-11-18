聖誕市集14大推介｜西九聖誕小鎮+車尾箱市集　20米高聖誕樹打卡

聖誕節活動｜聖誕市集｜聖誕節即將來臨，聖誕市集絕對是不可錯過的冬日地標！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了14個最夢幻、最有氣氛的聖誕市集！市集匯聚了超過100個特色攤擋，提供獨一無二的手工禮品、節日美食以及令人驚艷的燈光布置，並且整理了所有必去市集的完整地點和開放日期，即看下文！



聖誕市集【1】西九聖誕小鎮2025⸺寵物友善聖誕市集

西九海濱化身成「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹、樹屋與旋轉木馬等裝置，其中一棵聖誕樹更高達12米！此外，「西九聖誕市集」將為寵物友善空間，提供30個餐飲及零售攤位，如著名電台DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」、本地香水品牌CitiScent、在Threads爆紅的人氣薄餅店Mother of Pizzas大腿蒜蓉包等，還有聖誕特色手作工作坊及音樂表演！

西九聖誕小鎮2025

日期：2025年12月12日至2026年1月1日

地點：藝術公園海濱東草坪



聖誕市集【2】東薈城名店倉⸺Pinkoi HO~HO~HOLIDAY 聖誕市集

東薈城名店倉首次聯乘亞洲領先設計購物網站Pinkoi帶來「HO~HO~HOLIDAY 聖誕市集」！市集雲集超過100位來自中、港、台、日、韓、泰等地的原創設計師，帶來日本飾品、韓系穿搭、英倫風文具、泰國文青包、港台美食等！此外，商場更推出兩大節日限定工作坊，包括聖誕花環工作坊及輕黏土手作水晶球工作坊，可以親手打造專屬節日裝飾！

東薈城名店倉 x Pinkoi HO~HO~HOLIDAY聖誕市集

日期：2025年12月19至21日、24至26日

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場



聖誕市集【3】朗豪坊⸺謝曬皮過聖誕の製伏友惑

朗豪坊邀請本地插畫家謝曬皮打造《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》聖誕市集！市集雲集近五十個本地食、買、玩品牌，當中五大人氣長龍甜品店首次登場，獨家推出聖誕限定必食新品！此外，市集更會呈獻一連7場《聖誕音樂會》、特設兩款限定版主題相框的人生三格、以及特別交換禮物會，可以即場與「嚇伏專員」謝曬皮交換禮物！

朗豪坊《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》

日期：2025年12月份逢星期六日、平安夜、聖誕節及翌日、除夕及新年

地點：朗豪坊8樓至12樓



聖誕市集【4】中港城⸺START FROM ZERO車尾箱聖誕市集

尖沙咀中港城的車尾箱聖誕市集是全港最大規模的車尾箱聖誕市集，今年中港城聯乘START FROM ZERO，為大家帶來難忘的海邊市集體驗！市集匯聚了過百本地及海外品牌單位，設有多個打卡位、巨型聖誕樹、SFZ會場限定攤位遊戲、慈善攤檔、本地美食、大型本地潮流及復古手藝攤位等，更有本地樂隊及歌手演出！

中港城 x START FROM ZERO車尾箱聖誕市集

日期：2025年12月12至14日、20至21日、25至28日及31日

地點：中港城海豚池平台花園



聖誕市集【5】中環街市⸺Old But Gold 復古永續聖誕市集

中環街市 x Old But Gold 復古永續聖誕市集是全港大型的復古市集之一，橫跨三層，每層設有不同主題區域，呈獻多個復古打卡位及歐式市集攤檔，包括本地古著品牌美華氏、歐美二手時裝店鋪 Asian Angel、獨一無二的電影戲服Light2Up、韓國人氣品牌 grrrr.official等，其中四樓更有台灣品牌進駐，包括：主打可愛風格的摸家摸家毛線基地、療癒手作小森物、設計師品牌微意識，以及文創小物 Zuzudam！

中環街市 x Old But Gold 復古永續聖誕市集

日期：2025年12月13日至2026年1月1日

地點：中環街市二樓



聖誕市集【6】南豐紗廠⸺Urban Brew Summit 咖啡市集

南豐紗廠於12月5至7日及12至14日舉行「Urban Brew Summit」大型咖啡市集，更集結逾40間本地及海外咖啡店，提供負86度開心果味Dirty、黑芝麻維也納咖啡、Tiramisu Mocha、肉桂蘋果紅茶Cold Brew等人氣咖啡！此外，由即日起至2026年1月1日，南豐紗廠亦會舉辦《The Mills Bros 慢調聖誕》活動，原創角色Mill & Jack Jack化身巨型打卡裝置在中庭等著與大家合照！

南豐紗廠《The Mills Bros 慢調聖誕》

日期：2025年12月5日至2026年1月1日

地點：南豐紗廠六廠G/F紗廠坊



聖誕市集【7】西沙GO PARK⸺GO 聖誕市集

西沙GO PARK在12月的假期帶來限定「GO 聖誕市集」，匯聚逾20個特色品牌，包括手作精品、寵物用品及香氛擺設等，同場更會有兩大人氣品牌美食車為你獻上Grab & Go及聖誕主題美食！

西沙GO PARK《GO 聖誕市集》

日期：2025年12月13至14日、20至21日、24至28日

地點：西沙GO PARK地面中央廣場（美食車近歷奇天地）



聖誕市集【8】北角碼頭⸺寵物有友善海邊漫步市集

北角碼頭將於聖誕節期間舉行寵物有友善的海邊聖誕市集，提供聖誕香料熱飲、手作首飾、再生蠟燭等，更可以即場製作拼豆以及購買拼豆製成品！香港北角東碼頭更推出聖誕跨年限定版藍妹大排檔 × Notbad.的聖誕派對，聽Canton Pop、唱經典電影金曲！

北角碼頭

日期：2025年12月24至28日、31日至2026年1月4日

地點：北角東碼頭



聖誕市集【9】中環皇后像廣場⸺聖誕天地／20米高戶外聖誕樹

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」於2025年11月14日至2026年1月4日舉行！活動今年首度與置地公司合辦，將中環皇后像廣場花園打造成「聖誕天地」，往年大受歡迎的20米高（約6層樓）戶外聖誕樹將再度現身。整個「聖誕天地」將布滿玩具飛船、小木偶、小火車等，在臨近聖誕節時，更有聖誕頌歌表演、由12間小木屋組成的聖誕市集等精彩聖誕活動！

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：香港島中環皇后像廣場花園（南、北）

時間：2025年11月14日 晚上8時至晚上11時30分／2025年11月15日至12月21日 下午4時至晚上11時30分、上午11時至晚上11時30分／2025年12月22日至2026年1月4日 上午11時至晚上11時30分



聖誕市集【10】赤柱廣場——100+攤擋！

赤柱廣場聖誕市集10週年啦！今年的聖誕市集將以「薑」為主題，推出「夠薑過聖誕」活動！由12月19日至28日，一連10日，超過100個攤檔將齊聚天幕廣場及美利樓。各大攤檔將販售文創產品、精緻手工藝品、聖誕主題美食及提供遊戲攤檔。大家可以不妨配合「薑」的主題，穿上聖誕裝束入場，讓聖誕氣氛更高漲！

日期：2025年12月19日至12月28日

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

時間：中午12時至晚上8時



聖誕市集【11】D2 Place ONE —— Marketoo x CharlieBoy - 玩轉聖誕玩具村 Charlie’s Toy Factory

今個聖誕，Marketoo市集也會在D2 Place跟大家見面！除了超過100間攤檔參與，販售自家製聖誕產品、原創潮流玩具、經典懷舊玩具之外，市售還會跟本地設計師Charlie Boy，共同準備了Charlie’s Toy Factory聖誕玩具主題活動，包括畫畫、check point 遊戲等，更有機會獲得免費聖誕紀念品!!

D2 Place ONE Marketoo x CharlieBoy - 玩轉聖誕玩具村 Charlie’s Toy Factory

日期：2025年12月24至12月28日

地點：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 2樓 THE SPACE



聖誕市集【12】屯門愛定商場H.A.N.D.S. —— 「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華

今年12月，屯門愛定商場 H.A.N.D.S.，將會舉辦「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華，其中包含一連三個週末的假日市集。攤擋包括手作飾品、布藝、皮革、繪畫、木工藝、花藝、寵物相關用品、手工蠟燭、香水、護膚品、自家設計服飾等。活動將會以繽紛夢幻的糖果國度為主題，除了有市集攤檔外，現場更會有8個攤位遊戲、6米高巨型彈床等等。

屯門愛定商場H.A.N.D.S. —— 「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華（資料圖片）

日期：12月6至7日、12月13至14日、12月20至21日

地點：屯門愛定商場 H.A.N.D.S. ZONE D（室外平台花園）

時間：中午12時至黃昏6時



聖誕市集【13】愉景新城 —— 12月生活市集

12月一連4個週末，SOHO MARKET將在D·PARK愉景新城L2購物走廊，舉辦「12月生活市集」。市集圍繞12月的生活以及聖誕節為主題，販售服飾首飾、花藝布藝、烘焙糕餅、花茶咖啡、蠟燭肥皂、鉤織皮革等手工產品。

日期：2025年12月6至7日、13至14日、20至21日、27至28日

地點：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城L2 購物走廊

時間：中午12時至晚上8時



聖誕市集【14】黃金海岸 —— PINK & VEN 抱抱粉紅聖誕

今個聖誕，黃金海岸與PINK & VEN，一同打造粉紅聖誕的夢幻國度！市集將匯聚各式粉紅主題的創意手作、人氣甜品與特色小食。

日期: 12月6至7日

地點: 商場海濱長廊

時間: 中午12時至晚上8時



