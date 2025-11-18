聖誕市集9大｜D2 Place、赤柱!咖啡/手作飾品/特色小食等100+攤擋

聖誕節活動｜聖誕市集｜一年中最令人期待的聖誕佳節即將來臨，聖誕市集絕對是不可錯過的冬日地標！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了9個最夢幻、最有氣氛的聖誕市集！市集匯聚了超過100個特色攤擋，提供獨一無二的手工禮品、節日美食以及令人驚艷的燈光布置，並且整理了所有必去市集的完整地點和開放日期，即看下文啦！



聖誕市集｜【1】中環皇后像廣場⸺聖誕天地／20米高戶外聖誕樹

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」於2025年11月14日至2026年1月4日舉行！活動今年首度與置地公司合辦，將中環皇后像廣場花園打造成「聖誕天地」，往年大受歡迎的20米高（約6層樓）戶外聖誕樹將再度現身。整個「聖誕天地」將布滿玩具飛船、小木偶、小火車等，在臨近聖誕節時，更有聖誕頌歌表演、由12間小木屋組成的聖誕市集等精彩聖誕活動！

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：香港島中環皇后像廣場花園（南、北）

時間：2025年11月14日 晚上8時至晚上11時30分／2025年11月15日至12月21日 下午4時至晚上11時30分、上午11時至晚上11時30分／2025年12月22日至2026年1月4日 上午11時至晚上11時30分



聖誕市集｜【2】赤柱廣場——100+攤擋！

赤柱廣場聖誕市集10週年啦！今年的聖誕市集將以「薑」為主題，推出「夠薑過聖誕」活動！由12月19日至28日，一連10日，超過100個攤檔將齊聚天幕廣場及美利樓。各大攤檔將販售文創產品、精緻手工藝品、聖誕主題美食及提供遊戲攤檔。大家可以不妨配合「薑」的主題，穿上聖誕裝束入場，讓聖誕氣氛更高漲！

日期：2025年12月19日至12月28日

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

時間：中午12時至晚上8時



聖誕市集｜【3】華懋集團旗下商場⸺Chill織熊聖誕派對／8米高織物系北極熊燈飾

由11月14日起至1月4日期間，華懋集團旗下的8個商場，將舉行首個「Chill織熊聖誕派對」。其中如心廣場一期露天廣場，將有多隻Chill織北極熊公仔，以及8米高Chill巨型Chill織熊戶外大型裝置，裝置在晚間會亮起閃爍燈飾，充滿聖誕氣氛，啱晒打卡影相！而8大商場亦會舉辦不同的聖誕節目，如Chill AI 人生四格拍攝體驗、Chill織熊聖誕派對週末市集、聖誕歌舞及Busking表演等，完全不怕聖誕節沒有娛樂活動！

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場，以及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心



聖誕市集｜【4】D2 Place ONE —— Marketoo x CharlieBoy - 玩轉聖誕玩具村 Charlie’s Toy Factory

今個聖誕，Marketoo市集也會在D2 Place跟大家見面！除了超過100間攤檔參與，販售自家製聖誕產品、原創潮流玩具、經典懷舊玩具之外，市售還會跟本地設計師Charlie Boy，共同準備了Charlie’s Toy Factory聖誕玩具主題活動，包括畫畫、check point 遊戲等，更有機會獲得免費聖誕紀念品!!

D2 Place ONE —— Marketoo x CharlieBoy - 玩轉聖誕玩具村 Charlie’s Toy Factory（資料圖片）

日期：2025年12月24至12月28日

地點：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 2樓 THE SPACE

時間：下午1時至晚上8時



聖誕市集｜【5】屯門愛定商場H.A.N.D.S. —— 「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華

今年12月，屯門愛定商場 H.A.N.D.S.，將會舉辦「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華，其中包含一連三個週末的假日市集。攤擋包括手作飾品、布藝、皮革、繪畫、木工藝、花藝、寵物相關用品、手工蠟燭、香水、護膚品、自家設計服飾等。活動將會以繽紛夢幻的糖果國度為主題，除了有市集攤檔外，現場更會有8個攤位遊戲、6米高巨型彈床等等。

屯門愛定商場H.A.N.D.S. —— 「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華（資料圖片）

日期：12月6至7日、12月13至14日、12月20至21日

地點：屯門愛定商場 H.A.N.D.S. ZONE D（室外平台花園）

時間：中午12時至黃昏6時



聖誕市集｜【6】愉景新城 —— 12月生活市集

12月一連4個週末，SOHO MARKET將在D·PARK愉景新城L2購物走廊，舉辦「12月生活市集」。市集圍繞12月的生活以及聖誕節為主題，販售服飾首飾、花藝布藝、烘焙糕餅、花茶咖啡、蠟燭肥皂、鉤織皮革等手工產品。

日期：2025年12月6至7日、13至14日、20至21日、27至28日

地點：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城L2 購物走廊

時間：中午12時至晚上8時



聖誕市集｜【7】黃金海岸 —— PINK & VEN 抱抱粉紅聖誕

今個聖誕，黃金海岸與PINK & VEN，一同打造粉紅聖誕的夢幻國度！市集將匯聚各式粉紅主題的創意手作、人氣甜品與特色小食。

日期: 12月6至7日

地點: 商場海濱長廊

時間: 中午12時至晚上8時



聖誕市集｜【8】德福廣場——Pucky聖誕奇幻森林

今個聖誕，德福廣場將聯乘香港人期藝術家Pucky（畢奇）裝作的小精靈，呈獻全港首個「Pucky聖誕奇幻森林」！場內將設有6大打卡位，包括3米高巨型豆子裝置及4米高森林蘑菇洞穴樹屋！現場更將設有特色展覽及期間限定店，帶來Pucky全球首發的商品！德福廣場亦將於指定日子舉辦「PUCKY 簽名會」，可以與藝術家互動獲得簽名！

德福廣場｜Pucky聖誕奇幻森林

日期：2025年11月14日至 2026年1月4日

地點：德福廣場一期中庭



聖誕市集｜【9】新港城中心——mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

新港城中心將聯乘mofusand推出「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」主題企劃，設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，包括3米高巨型毛茸mofusand、7.5米高mofusand聖誕樹、室內冰雪樂園等，更有以貓貓為主題的聖誕市集及工作坊！

新港城中心｜mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

地點：新港城中心L2天幕廣場



