香港好去處2026｜推介27大！迪士尼音樂會+寶可夢卡展+VR考古探險

香港好去處2026｜香港好去處戶外｜香港最近有什麼好去處？香港有不少室內及室外好去處，無論情侶拍拖，還是帶小朋友放電都十分適合！《香港01》好食玩飛頻道已為大家整理27大香港好去處，當中重點推介Pokémon寶可夢為主題的大型卡牌展覽PokeFest、國際級水準的迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會等，詳情即睇下文啦！



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香港有什麼好去處推介？

香港好去處2026｜展覽及短期活動篇

香港好去處推介【1】燭光音樂會——宮崎駿／廣東話流行曲／獨家低至$315

還有什麼比起在萬千燭光下聽音樂會更浪漫的事？享負盛名的燭光音樂會回歸海事博物館！音樂會分為2大主題，包括宮崎駿及廣東話流行曲，無論你是追求夢幻浪漫的電影旋律旋律，還是想細味充滿共鳴的流行曲，都能在是次音樂會體驗得到！現時更有2人同行獨家9折，低至$315即可入場！

燭光音樂會｜宮崎駿／廣東話流行曲

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

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宮崎駿燭光音樂會

日期：2026年4月25日



粵語流行曲燭光音樂會

日期：2026年4月26日



時間：18:30／20:30（每節時長60分鐘）

地址：海事博物館



香港好去處推介【2】Gentle Pause爵士映畫：《重慶森林》——電影與現場音樂跨界文化體驗／歎主題特調

文藝青年必去！香港創意策劃團隊Gentle Pause聯同本地爵士樂團「翻騰三週半」，以王家衛經典電影《重慶森林》為靈感舉辦爵士影院，活動結合現場爵士演奏同電影放映，讓你重新感受王家衛的電影魅力，以及在維港天際線下方，細味爵士樂與城市景觀。現時2人同行門票有獨家89折；單人門票$498，限量贈送重慶森林主題特調酒精飲品，等你過一個微醺的浪漫之夜！

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Gentle Pause 爵士映畫：《重慶森林》｜門票

優惠價（2位）：$448起｜原價$498起｜人均$224起

售價（1位）：$498起

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Gentle Pause 爵士映畫：《重慶森林》

日期：2026年5月1至2日（星期五&六）

時間：18:00-19:30（時長90分鐘）（最早17:00可入場）

地點：K11 MUSEA6樓Sculpture Park

＊Dress Code：綠色或黃色



香港好去處推介【3】法國五月藝術節——韓國國寶級女聲獻唱+流動宇宙／獨家買1送1

拍拖除了行街睇戲食飯還有什麼？如果想體驗一場浪漫的「巴黎」之旅，就不要錯過今年法國五月藝術節的精彩活動，不但有韓國國寶級女聲羅玧宣為大家獻唱爵士樂，還有由法國跨領域藝術家Symbiose，以電子音樂光影藝術製作的沉浸式感官體驗《星海音航》光影音樂會；以及首位贏得范克萊本國際鋼琴大賽冠軍的韓國演奏家鮮于睿，將會與來自巴黎的樂團艾爾米爾四重奏共同獻奏！一連串活動充滿浪漫法式情調，即使對藝術沒有基礎，都可陶醉其中！3大活動指定門票現時有獨家買1送1，最平人均$125就可入場！

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法國五月藝術節｜羅玧宣 X Bojan Z爵樂香頌

優惠價（2位）：$580｜原價$1,160｜人均$290

法國五月藝術節｜《星海音航》

優惠價（2位）：$250｜原價$500｜人均$125

法國五月藝術節｜鮮于睿權與艾爾米爾四重奏

優惠價（2位）：$520｜原價$520｜人均$260

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羅玧宣 X Bojan Z爵樂香頌

日期：2026年5月1日（星期五）

時間：晚上8時

地點：香港大會堂音樂廳



《星海音航》

日期：2026年5月30日至31日（星期六至日）

時間：下午2時30及5時

地點：大埔文娛中心黑盒劇場



鮮于睿權與艾爾米爾四重奏

日期：2026年5月12日（星期二）

時間：晚上8時

地點：香港大會堂劇場

＊以上活動每位另收手續費$9



香港好去處推介【4】冉起當代藝博會Affordable Art Fair——為購買而設的藝術市集／92折

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair將於5月14至17日在香港會議展覽中心Hall1D-E舉行，大家可以低至$1,000的定價購買到心儀的藝術品。而展會亦設有家庭時段，適合帶小朋友參與藝術啟蒙。是次展會將有100多家來自香港和世界各地的畫廊及藝術團體參與，重點畫廊包括公認為日本當代版畫藝術的領先出版者The Tolman Collection；以樹脂與日常物件創作的雕塑家山田勇魚；致力讓藝術更貼近大眾的GAROME等。門票現有92折。

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜公眾開放日

優惠價：$175｜原價$190

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜家庭早晨票

優惠價（2位入場）：$330｜原價$350｜人均$165

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜公眾開放日優惠票

優惠價：$150｜原價$160

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜開幕之夜及藝博會通行證

優惠價：$320

＊適用於65歲以上長者或全日制學生

👉🏻 門票92折預訂

Affordable Art Fair 第13屆冉起當代藝博會

日期：5月14至17日

開幕之夜：5月14日 下午4時至晚上9時

公眾開放時段：5月15日 中午12時至晚上8時／5月16日至17日 上午10時至下午7時

家庭時段：5月16日至17日 上午10時至中午12時

地點：Hall 1D-E，香港會議展覽中心



香港好去處推介【5】PokeFest2——大型Pokémon卡牌展覽回歸／獨家尊屬入場證

香港首個以Pokémon寶可夢為主題的大型卡牌展覽PokeFest再度回歸！活動去年在12月開展成功，並於今年5月1日至5月3日再度於九龍荔枝角D2 Place舉行，不但有專為收藏家而設的收藏與交易攤位，足足多達60個，而且還展出無數訓練員夢寐以求的稀有卡牌及絕版珍品，更有專業評級服務、人氣藝人KOL互動及卡牌對戰比賽，以及多款Pokémon玩具、遊戲收藏品及攤位，即使不是Pokémon卡牌收藏家都能樂在其中！現時Premium Pass尊享通行證獨家限量發售，僅$150可享限定版尊屬入場證、優先入場福利、限量禮物，以及商場消費禮券！

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PokeFest2｜獨家Premium Pass尊享通行證

售價：$150（包含手續費）

＊通行證不能轉讓

PokeFest2｜即日單日門票

售價：$30

＊4歲以下免費入場

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PokeFest2

日期：2026年5月1日至3日（星期五至星期日）

時間：中午 12 時至晚上 9 時(Premium Pass)／下午2時至晚上9時（Regular Pass）

地點： D2 Place ONE 2樓 THE SPACE、7樓 THE UPPER STAGE（港鐵荔枝角站 D2 出口）



香港好去處推介【6】迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會——70多位本地樂團音樂家演奏／榮獲奧斯卡金球獎及格林美多個國際級配樂／獨家95折

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會將於5月9日在灣仔伊利沙伯體育館舉行！音樂會曾榮獲奧斯卡金球獎及格林美多個國際級配樂獎項，更由林屴汧指揮的本地樂團及Ponte Orchestra本地合唱團70多位青年音樂家現場演奏，當多位音樂家一同奏起夢幻的迪士尼音樂，其現場效果必定相當震撼！另一大加分位，現場更會有3位本地頂尖的青年音樂劇演員，包括香港舞台劇獎最佳男配角邢灝、新晉人氣迪士尼網紅演員麥曉琳，以及音樂劇演員鄧栢聰分別飾演精靈、茉莉公主和阿里王子，水準專業出色！音樂會現時有獨家95折優惠！

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迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會｜獨家門票

優惠價：$361起｜原價$380起

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香港好去處推介【7】Festilumi沉浸式光影樂園——47米許願樹／1.2公里長／2,000萬顆LED燈／獨家低至51折

親子放電、情侶拍拖去邊好？香港最大型的光影展Festilumi沉浸式光影樂園，由超過2,000萬顆LED燈編織而成，其中屹立在園內的許願樹，更是高達47米，超震撼！園區不僅氣氛夢幻浪漫，啱晒情侶拍拖，也是合家歡的親子好去處。整個樂園長約1.2公里，完全不怕人擠人，加上有足足9大主題世界，讓小朋友可盡情探索，絕對是大人小朋友都啱玩！現時預訂門票更可有獨家低至51折！

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Festilumi沉浸式光影樂園｜門票獨家51折+2千萬燈海+47米許願樹

Festilumi沉浸式光影樂園｜門票

優惠換購價（2人門票）：$149.6｜原價$256｜人均$93.5

優惠換購價（3人家庭套票）：$196.8起｜原價$384起｜人均$82

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Festilumi沉浸式光影樂園

日期：即日起至2026年5月

時間：晚上6時30分至11時（最後入場時間：9時30分）

地點：香港灣仔海濱活動空間



香港好去處推介【8】當代印藝工作坊——活字排印／低至$85／優惠只限兩天

喜歡復古工藝的朋友注意啦！致力研究、推廣、承傳香港非物質文化遺產的當代印藝，推出【活字館導賞及手搖活版印藝體驗】。你不但可以親手「執字粒」、學習使用Adana手搖活版印刷機，印製活版紀念卡，而且還可欣賞到本地印刷舖捐贈的硬件如鉛活字、海德堡風喉照鏡機，感受當代的工藝魅力，意義非凡！活動現有獨家85折優惠，低至$85，只限兩天！👉🏻 優惠預訂

當代印藝另有【城市遊蹤──活字中環】工作坊，帶大家由印刷業角度出發，追溯中文鉛活字的誕生和發展，在城市各處追尋碩果僅存的印業痕跡，探索印刷師傅當年的行走路線，重構印刷舖成行成市的景象！

當代印藝｜活字館導賞及手搖活版印藝體驗

優惠價：$85｜原價$100

當代印藝｜城市遊蹤──活字中環

優惠價：$108.8｜原價$128

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活字館導賞及手搖活版印藝體驗

日期：2026年4月25日

時間：下午3時至下午4時30分

地點：中環鴨巴甸街35號元創方A座地下SG03-07



城市遊蹤──活字中環

日期：2026年4月26日

時間：下午2時30分至下午5時30分

地點：中環鴨巴甸街35號元創方A座地下SG03-07



香港好去處推介【9】香港故宮文化博物館——期間限定特別展覽／低至$95

香港故宮文化博物館樓高7層，共有9個展覽廳，內部參考了北京故宮設計。博物館會定期展出不同的文物展品及藝術家的收藏品，當中有一些更是國家一級文物。

即日至8月31日，博物館推出「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」，展出逾250件古埃及珍貴文物，所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展，包括法老與諸神雕像、浮雕、石碑、黃金飾物等，部分展品年代更橫跨超過5,000年！博物館展覽9門票$95起！

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香港故宮文化博物館｜展覽9門票

優惠價：$95起

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古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

展覽日期：即日至2026年8月31日

地址：九龍西九文化區博物館道8號



香港好去處推介【10】M+博物館——門票$190起／展出近180件趙無極的重要之作

M+博物館全新主題展覽「趙無極：版藝匠心」，由即日至2026年5月3日舉行。展覽回顧法籍華裔藝術家趙無極（1920至2013）版畫創作，展出M+館藏中近180件趙無極的重要之作，涵蓋版畫、圖冊、紙本作品及文獻材料，有興趣的朋友切勿錯過！門票由$190起。

👉🏻 門票$190起✨

M+博物館｜M+全館通行門票（所有展廳）

優惠價：$190起

👉🏻 門票$190起✨

古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

展覽日期：即日至2026年8月31日

地址：九龍西九文化區博物館道8號



香港好去處推介【11】昂坪360——亞洲最長雙纜索架空纜車／獨家84折

昂坪360全長5.7公里，為亞洲最長的雙纜索架空纜車系統，纜車設有標準、水晶車廂及全景纜車，連接東涌及昂坪，車程約25分鐘，沿途可飽覽北大嶼山郊野公園、天壇大佛景色。現時門票有獨家84折優惠！

👉🏻 門票低至$85✨

昂坪360｜纜車門票

優惠價（成人）：$172起｜原價$205起

優惠價（小童）：$85起｜原價$100起

優惠價（長者）：$88起｜原價$105起

👉🏻 門票低至$85✨

地址：香港大嶼山東涌達東路11號



香港好去處推介【12】香港杜莎夫人蠟像館——過百尊全球名人蠟像

集結過百尊全球名人蠟像的香港杜莎夫人蠟像館入場門票現有獨家71折優惠！除了名人蠟像外，館內還有好玩的多感官展示區，韓迷仲可以在「韓流專區」與李鍾碩、朴海鎮等男星「邂逅」！此外，你還可以與坎達兒‧珍娜、Angelababy大玩自拍，與鄧紫棋於錄音棚內盡情高歌，並在Michael Jackson面前表演月球漫步AR共舞，一次過滿足所有追星願望！

香港杜莎夫人蠟像館｜三人行套票（門票+VIP數碼照通行證）

優惠價（3位）： $598｜原價$897｜人均$199.3

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號



香港好去處推介【13】STAY BAR——首間船上酒吧！門票低至$268

天星小輪船上酒吧「STAY」由小輪船改建而成，色調復古，處處充滿年代感，現場還會有駐場歌手表演，等你一邊品嘗美酒，一邊飽覽整片維港海景。此外，酒吧更備有陸地K1觀景台及海上「輝星號」雙舞台，讓你從多角度欣賞與別不同的維港靚景！

大家可憑門票換領「日朝夜霧」蜂蜜酒一杯，及享受各式各樣的小食，現時報名，更獨家再送多杯飲品！每位客人更可獲贈伯爵茶卷蛋及蝴蝶酥，絕對是味蕾、聽覺及視覺的多重體驗！

👉🏻 即搶獨家8折優惠✨

STAY BAR｜門票連兩杯Cocktail優惠

優惠價（非枱位）：$268｜原價$336

優惠價（觀景台／甲板暢遊位）：$488

👉🏻 即搶獨家8折優惠✨

STAY BAR

開放日期：4月24日、25日

地址：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）



香港好去處2026｜運動及親子活動篇

香港好去處推介【14】Sipe Explorer——沉浸式考古／VR探秘／手工藝／無人機試玩／母親節限定54折

想親嘗考古學家的體驗？Sipe Explorer佔地面積9,000呎，同時配備全球領先的VR穿戴設備，讓你在廣闊的虛擬世界中自由穿梭，重點推介故事《探秘·塵封的帝陵》，以探秘秦始皇帝陵為故事背景，劇情分為墓道歷險、地宮漫遊、秦皇墓室、飛越皇陵四大篇章，23分鐘的劇情緊湊，而且互動性超高，大家不但可以觀賞各類奇珍異寶，而且可遨遊九層高台的始皇帝陵區，完全沒有悶場！此外，Sipe Explorer還有75-90分鐘的雙人母親節手工藝製作工作坊及無人機體驗，現時門票有母親節限定54折優惠！

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Sipe Explorer｜母親節限定套票（VR探秘+手工藝+初學無人機試玩）

優惠價（2位）：$398｜原價$725｜人均$199

👉🏻 立即體驗刺激考古之旅

Sipe Explorer

地點：荔枝角瓊林街83號6樓



香港好去處推介【15】太平山飛索體驗——穿越太平山懸崖！獨家減$100

想以另類角度欣賞太平山風景？太平山之旅讓你體驗不一樣的刺激冒險！參加者在登山之後，將需要運用一條懸空的繩索，通過固定的鋼索和梯子，在陡峭的岩壁上攀爬，橫越對面的山峰，接著便會使用高空飛索，穿越兩邊懸崖，以飛翔的姿態俯瞰維多利亞港！單人拼團現時更有獨家優惠，即減$100！

👉🏻 獨家減$100優惠

太平山飛索體驗｜單人拼團

優惠價（日間市景）：$680｜原價$780

優惠價（晚間夜景）：$780｜原價$880

👉🏻 獨家減$100優惠

太平山飛索體驗

地址：太平山頂



香港好去處推介【16】Super Sports Park——全港最大室內運動場／買1送1／最平$95入場

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎美食飲品就最適合不過！運動場現有優惠，包括：入場門票買1送1，再額外送$50餐飲優惠券，另加$99更可三人同行兼送$100餐飲券，任何日子晚間時段可用；此外，二人門票另有3小時任玩門票獨家9折，優惠最平$95即可入場！

👉🏻 快閃買1送1＋$99第三位

Super Sports Park｜套票（任何日子晚間時段套票適用）

優惠價（2位）：$190起／3小時｜原價$380起｜人均$95起（額外送$50餐飲優惠券）

優惠價（3位）：$289起／3小時｜原價$570起｜人均$96起（額外送$100餐飲優惠券）

Super Sports Park｜套票

優惠價（2位）：$189／3小時｜原價$420｜人均$210

👉🏻 快閃買1送1 ＋$99第三位

Super Sports Park

地址：大角咀海輝道18號銀海坊G03&05



香港好去處推介【17】LOHAS Rink 康城溜冰場——最新節能科技溜冰場／低至$50玩3小時

LOHAS Rink是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行街！門票現有快閃買1送1優惠，低至人均$50即可入場狂玩3小時，公眾假期都用得！👉🏻 低至$50玩3小時✨

LOHAS Rink 康城溜冰場｜溜冰套票

優惠價（2位）：$100｜原價$200起｜人均$50

👉🏻 低至$50玩3小時✨

LOHAS Rink 康城溜冰場

地址：新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210



香港好去處推介【18】Bun's 2020懷舊風滾軸溜冰場——買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格20,000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。套票現有買1送1優惠，低至$60，假期都可用！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020｜2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買1送1）：$120起｜人均$60｜原價$240

＊優惠周末紅日適用

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室



香港好去處推介【19】有機薈低碳農莊——近距離餵羊駝+工作坊！獨家快閃24折

走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可以近距離餵羊駝之外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等，小朋友可盡情放電！此外，菠蘿園還有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，非常適合半日至一日遊！現有全新獨家快閃24折優惠，2人同行人均低至$244即可入場！

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有機薈低碳農莊｜親親羊駝 倍你渡過2026入場套票

優惠價（1位）：$248｜原價$980

優惠價（2位）：$488｜原價$1,960｜人均$244

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有機薈低碳農莊

地址：新界元朗錦田錦河路四排石村



香港好去處推介【20】Powerplay Arena——全港首個電子踩階磚遊戲／買2送1／低至人均$140

PowerPlay Arena有不同刺激好玩的遊戲，有超大擲彩虹池、室內飄移賽車場、動感遊戲、團體競技遊戲等，亦有籃球機、夾公仔機、推銀機等闔家歡遊戲。PowerPlay Arena最近更引入全港首個電子踩階磚遊戲，要避開紅色地雷，又要在限時內踩完藍色階磚，非常考驗團隊合作及敏捷度！

4月期間，Powerplay Arena推出3大優惠，主打電子動感競技遊戲的區域The BattleField Zone A＋飄移車有買2送1優惠，人均$190就玩得！第2優惠，套票有75折，包含350個E Token＋20次夾指定公仔機（連會籍）！第3優惠，2人同行，下午5時後入場，可以優惠價人均$140暢玩Zone A！

👉🏻即搶優惠門票

Powerplay Arena｜The BattleField Zone A 一小時＋飄移車

優惠價：$570｜原價$855｜人均$190

Powerplay Arena｜套票（350個E Token＋20次夾指定公仔機＋會籍

優惠價：$320｜原價$425

Powerplay Arena｜Zone A（2人同行）

優惠價（2位）：$280起｜原價$380起｜人均$140

👉🏻即搶優惠門票

Powerplay Arena

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓306至308號舖



香港好去處推介【21】Paint Bomber——互動式電子遊戲世界／2人同行83折

Paint Bomber 為沉浸式任務遊戲室，讓你與2至8個朋友仔組成團隊，穿上防護服，進行高科技虛擬視頻遊戲體驗！過程中，大家需要盡量在每個階段的遊戲裡賺取時間，然後在最後一個階段拆除炸彈，否則就會受到漆彈懲罰！遊戲節奏不但明快，而且每個遊戲亦考驗玩家們的敏捷身手及決策能力，非常刺激，啱晒和朋友仔一齊參加！現有2人同行優惠83折！

👉🏻即搶2人同行優惠

Paint Bomber｜非繁忙時段門票

優惠價（2人）：$398｜人均$199｜原價$476

👉🏻即搶2人同行優惠

Paint Bomber

地址：旺角中僑商業大廈16樓5室



香港好去處2026｜工作坊篇

香港好去處推介【22】Build-A-Bear——DIY毛公仔／81折

Build-A-Bear提供別具特色的毛公仔工作坊，可以打造專屬個性化互動毛絨朋友，更有數百種服裝配件任意配搭！每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味！Build-A-Bear 更推出馴龍記無牙仔、史迪仔、Minions等超人氣角色造型毛公仔，現在81折優惠，$450（原價$550）就可有兩隻公仔！

👉🏻低至81折優惠即搶

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊

優惠價：$450／2隻｜平均$225｜原價$550

👉🏻低至81折優惠即搶

Build-A-Bear

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA／山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪／香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪



香港好去處推介【23】PAPAPBUBBLE——西班牙手工糖果工作坊／獨家半價優惠

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出工作坊！小朋友可製作多款造型的手工糖！透過工作坊，家長與小朋友可增加親子互動的機會，一同製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖。全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現有獨家半價優惠！

👉🏻獨家半價優惠

PAPABUBBLE｜西班牙手工糖果工作坊

優惠價（1成人+1小童）：$340起｜人均$170｜原價$680

*3-12歲以小童計算

👉🏻獨家半價優惠

PAPABUBBLE

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號



香港好去處推介【24】福井真珠 The Pearl Farm——珍珠首飾工作坊／獨家低至62折

想過一個有教育意義，又有紀念價值的假期？福井真珠的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！現有獨家低至62折！

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福井真珠 The Pearl Farm｜西貢珍珠首飾工作坊

優惠價（二人同行）：$980｜人均$490｜原價$1,560

👉🏻即搶獨家62折優惠

福井真珠 The Pearl Farm

地址：白沙灣三星灣街渡



香港好去處推介【25】挪亞方舟——大自然環境主題公園／低至5折

以1比1體積建成的挪亞方舟，為坐擁大自然環境的主題公園，結合玩樂、遊學和環保於一體。公園內有一系列多元化的展覽，包括180度影院、與動物互動活動、遊樂設施；另有歷奇訓練、原野探索、無人機挑戰、VR虛擬實境等等活動！門票現有低至5折優惠！

香港挪亞方舟

優惠價（成人）：$109起

優惠價（兒童）：$106.9起

優惠價（2位）：$218起｜人均$109

優惠價（2位成人＋1位小童）：$324.9起｜人均$162.45

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挪亞方舟

地址：新界荃灣馬灣珀欣路33號



香港好去處2026｜主題樂園篇

香港好去處推介【26】迪士尼樂園——打卡路牌現36處！20周年慶典／全新「Duffy與好友同萌遊」

香港迪士尼樂園20周年慶典正式展開！樂園將展出一連串的紀念活動，包括近30分鐘的昇華版夜間匯演、歷年來最大型的巡遊等等，即日至6月7日期間，樂園將上演「Duffy與好友同萌遊」，Duffy and Friends屆時會換上全新春日造型，首次同台亮相20周年城堡演出！粉絲切勿錯過！

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此外，香港迪士尼樂園更推出全新「I Love Hong Kong Disneyland」主題路牌，讓大家盡情打卡！

迪士尼樂園｜門票

換購價（成人）：$610起｜原價$669起

換購價（兒童）：$455起｜原價$499起

迪士尼樂園｜連玩2日門票

換購價（成人）：$700起｜$300／日｜原價$1,338起

換購價（兒童）：$557起｜$278.5／日｜原價$998起

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香港迪士尼樂園

日期：即日至2026年6月28日

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



香港好去處推介【27】海洋公園——全新Sanrio合作活動／大熊貓護理揭秘活動工作坊／獨家94折

6大Sanrio characters登陸海洋公園！一眾人見人愛的角色，如Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin和Hangyodon等將現身海洋公園各處！全新活動內容包括：Sanrio characters深海夢幻探險、Sanrio characters主題打卡位、Sanrio characters見面會、Sanrio characters遊園大作戰等！全園共有20個角色主題互動遊戲，Sanrio粉絲必去！

海洋公園另有「大熊貓護理揭秘活動」，可以化身為「幕後工作人員」，走入護理基地，超近距離觀察大熊貓的生活日常、親手為「樂樂」製作營養小食，完成活動後更會獲得參與證書！玩完工作坊，更可以到8個不同主題的天地大玩機動遊戲！門票現有獨家94折優惠！

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海洋公園｜普通門票

優惠價（成人）：$470起｜原價$498起

優惠價（小童）：$235起｜原價$249起

海洋公園｜大熊貓護理揭秘活動

優惠價：$1651.5起｜原價$1,680起

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海洋公園

日期：即日至2026年8月23日

地址：香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



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