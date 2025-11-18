香港手信12大｜遊客必買手工蛋卷／涼果蜜餞／蝦片　這款港人大愛

香港手信推介｜香港特產必買｜想帶點地道特色離港留念或分享給異地的親朋好友？《香港01》好食玩飛記者為大家精選了12款最具香港特色的美食手信，包括獲消委會好評的優質之選、$7起即可入手的平價地道小食、勾起無數港人童年回憶的水泡餅等經典懷舊零食，一應俱全！即看下文啦！



香港手信推介｜【1】RITZ 烤餅乾

RITZ烤餅乾，又名RITZ麗滋脆片，有餅乾的韌性，又有薯片的酥脆，而且還有多種口味，例如原味、奶油洋蔥、芝士、酸忌廉洋蔥、黑胡椒等。又香又脆又多口味，一吃欲罷不能！在百佳購買只需$17！

香港手信推介｜【2】Kinder 繽紛樂

Kinder 繽紛樂是香港的進口朱古力，價錢便宜$10.9起，而且種類又多！裡面一半是白朱古力；一半是黑朱古力，配上酥脆餅乾，能量爆燈！

香港手信推介｜【3】KIT KAT 抹茶朱古力條

抹茶加上朱古力的配搭永遠不會讓人失望！每包都有10小包入，抹茶的濃香，加上脆卜卜的威化夾心，一口氣可以吃半包！價錢只需$29.9起！

香港手信推介｜【4】明治 Almond 杏仁朱古力

明治 Almond 杏仁朱古力，是香港人非常喜愛的經典零食之一，憑藉香脆的杏仁與牛奶朱古力完美結合，多年來人氣不衰！杏仁本身屬於低GI食物，因此在堅果巧克力類產品中，常被視為追求健康或在意血糖值人士的零食之選！價錢為$26.8起！

香港手信推介｜【5】阿華田營養麥芽飲品

阿華田在香港是家喻戶曉的經典飲品，深受港人喜愛，尤其是在茶餐廳文化中佔有重要地位。飲料的主要成分包括大麥麥芽精華、雞蛋和牛奶提取物，主打作為營養補充品，旨在對抗營養不良和疲勞，價錢只需$42起！

香港手信推介｜【6】德成號——手工蛋卷

「德成號」位於香港北角，是一家擁有逾70年歷史的馳名老字號，被許多人譽為「全港最難買的神級蛋卷」，是香港知名的手信之一！蛋卷有主要3款口味，包括原味家鄉雞蛋卷（紅罐）、鮮牛油蛋卷（橙罐）、鮮椰汁蛋卷（綠罐），離開香港前記得買啦！

德成號

地址：

北角渣華道64號地舖



香港手信推介｜【7】陳意齋——傳統糕餅＋蝦子扎蹄

「陳意齋」創始於1927年，最初在廣東佛山開業，後來遷址到香港，至今已有近百年歷史，是香港歷史最悠久的中式零食店之一。它見證了香港四分之三世紀以來的變遷，其出品陪伴了許多本地年長一輩成長，被譽為「天上零食」。零食包括蝦子扎蹄、燕窩糕、薏米餅、杏仁餅等。

陳意齋

地址：

中環皇后大道中176號地下B號舖

太子太子道西157號別樹華軒地下3號舖



香港手信推介｜【8】王榮記菓子廠有限公司——涼果蜜餞

王榮記菓子廠有限公司，是香港著名的涼果食品老字號，由王冠南（又名王榮）於1901年從家鄉東莞石排來港創辦，至今已逾百年歷史，現由家族第四代經營。店家主要提供各種傳統涼果及蜜餞，是老香港的味道和集體回憶！

王榮記菓子廠

地址：上環蘇杭街五十二號利基商業大廈地下



以下4款惹味又香口的零食，更獲消委會在安全測試和營養素含量測試中，獲得高評分！

香港手信推介｜【9】四洲香辣燒烤味脆蝦片

相信大家對於「四洲」零食都不會感到陌生！而「四洲」當中的香辣燒烤味脆蝦片，更獲消委會好評！不含反式脂肪、價錢又便宜，$7就能品嚐到這款惹味又脆口的零食！

香港手信推介｜【10】嘉頓忌廉威化花生味

「嘉頓」是香港歷史悠久的著名食品品牌，他們的「忌廉威化」系列，尤其是花生味，是許多香港人的集體回憶和經典零食！餅乾層次分明，口感超鬆化、酥脆，一咬即碎！$15.9起！

香港手信推介｜【11】Gastone Lago 檸檬忌廉威化餅

Gastone Lago檸檬忌廉威化餅這款威化餅，在香港的超級市場和零食店中非常常見，其清新的口味和香脆的口感，在香港也相當受歡迎！檸檬口味帶有酸甜清新的檸檬香氣，不會過分甜膩，非常適合喜歡果味或清爽口味的你！

香港手信推介｜【12】冠華水泡餅

香港人必定吃過的冠華水泡餅！冠華水泡餅是香港非常經典且具代表性的懷舊小吃，由老字號「冠華食品」生產，承載著不少香港人的童年回憶。它的口感像水泡一樣鬆化，不含防腐劑又不含反式脂肪，口痕的時候吃多幾件也不怕！

