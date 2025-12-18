聖誕自助餐8大酒店推介！必食威靈頓牛柳／任食生蠔+龍蝦／$177起

聖誕自助餐2025｜聖誕及跨年佳節當然要吃大餐慶祝！《香港01》「好食玩飛」整合8間抵食的酒店自助餐，人均$177起就可以任食新鮮生蠔、凍龍蝦、蟹腳等，更有酒店推出節慶主題自助餐，供應威靈頓牛柳、西班牙式燒乳豬、烤原隻聖誕火雞等一系列特色節慶美食之餘，更有聖誕老人驚喜現身送禮物，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

酒店聖誕自助餐推介【1】灣景國際——聖誕老人現身送禮物！回本必食凍龍蝦+威靈頓牛柳

適逢聖誕將至，灣景國際灣景廳自助餐推出多款節日限定美食，包括凍龍蝦、烤原隻聖誕火雞、蜜糖芥末燒聖誕火腿、西班牙式燒乳豬、威靈頓牛柳、香草烤羊脾等；以及造型精緻的聖誕布甸與聖誕樹頭蛋糕！聖誕老人更將於12月24至26日驚喜現身，為大家送上節日祝福與精美小禮物！

此外，自助餐桌上亦同時提供各款刺身壽司、新鮮沙律、精選熱葷、即煮料理及自助飲品吧，回本必食即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳、北海道帶子、燒西冷、即煎鴨肝、扒羊架及無限量供應的甜品！

灣景國際灣景廳｜自助午餐

成人：$358起｜原價$498起

小童：$298起｜原價$438起

長者：$298起｜原價$438起

👉🏻低至72折優惠預訂

灣景國際灣景廳｜自助晚餐

成人：$468起｜原價$788起

小童：$438起｜原價$688起

長者：$438起｜原價$688起

👉🏻低至72折優惠預訂

酒店聖誕自助餐推介【2】九龍香格里拉——任食原隻火雞+威靈頓牛柳+龍蝦／$257起

九龍香格里拉咖啡廳推出全新「聖誕奇遇」主題自助餐，供應波士頓龍蝦、鱈場蟹腳及麵包蟹等海鮮冷盤；炭火現烤的惹味肉扒、鑊氣十足的亞洲熱葷、精緻甜點等超過200款美食。此外，還有聖誕必食的應節美食，包括原隻燒火雞、威靈頓牛柳、香煎鴨肝配多士等熱食，以及薑餅焦糖布丁、朱古力咖啡聖誕樹幹蛋糕、紅絲絨杯子蛋糕等節日造型甜點！

九龍香格里拉咖啡廳｜「聖誕奇遇」主題自助餐

成人：$374起｜原價$515起

小童：$257起｜原價$515起

長者：$351起｜原價$515起

👉🏻低至7折優惠預訂

酒店聖誕自助餐推介【3】富豪酒店——港味聖誕主題！人均低至6折／HK01讀者專屬5%折扣

富豪酒店今年主打港味聖誕，多款港式地道龍蝦美食，搭配一系列經典聖誕佳餚！喜歡食龍蝦的朋友，不能錯過自助餐的芝士焗開邊龍蝦，龍蝦配上蒜香、牛油、香草等調味，再鋪上芝士焗至金黃酥脆！喜歡香辣惹味的朋友，就要一試避風塘炒龍蝦鉗！以大量蒜酥、辣椒和香料炒香龍蝦鉗，回味無窮！最後再品嚐龍蝦天使麵，每根麵條都吸收了濃郁的龍蝦汁，搭配鮮嫩龍蝦肉，格外滋味！

+ 2

甜品推薦阿拉斯加特色蛋糕！雲呢拿雪糕均勻覆蓋蛋糕表面，外層包覆厚厚蛋白霜並以高温烘烤，形成外層酥脆、內層冰涼的多種口感！同場更有香港牛奶品牌「十字牌」攜手推出限定甜品，包括薑汁撞奶！口感滑嫩之餘帶有淡淡薑香與奶香，搭配栗子、芝麻或紅豆，份外美味！

【HK01讀者專屬禮遇】憑本文章即享額外95折！只需於入座及結賬時，向職員出示本文章或提及「HK01獨家優惠」，即可享5%折扣優惠。

港味聖誕自助餐

價錢：人均低至6折

👉🏻 更多預訂詳情

酒店聖誕自助餐推介【4】逸東酒店——聖誕市集主題！必食生蠔+M7和牛／$238起

逸東酒店將於12月起呈獻「普慶聖誕市集」主題自助餐，餐廳將化身充滿童話色彩的聖誕市集，璀璨燈飾及巨型聖誕樹等你打卡！除了有無限供應的生蠔、松葉蟹蟹腳、青口、小龍蝦及麵包蟹，還有精選聖誕佳餚包括傳統烤火雞、澳洲M7和牛肉眼扒、威靈頓牛扒等熱食；人氣立體扑扑蛋糕、巨型樹幹蛋糕、西班牙 Churros等聖誕甜點，還有充滿節日氣氛的芝士攤位！晚市限定更會為每位客人奉上味噌燒美國緬因洲龍蝦尾！

逸東酒店｜普慶聖誕市集自助午餐

成人：$318起｜原價$438起

小童：$238起｜原價$328起

長者：$238起｜原價$328起

👉🏻低至6折優惠預訂

逸東酒店｜普慶聖誕市集自助晚餐

成人：$489起｜原價$768起

小童：$349起｜原價$548起

長者：$349起｜原價$548起

👉🏻低至6折優惠預訂

酒店聖誕自助餐推介【5】都會海逸酒店——KITKAT®主題！必食醬燒龍蝦+北京烤鴨／$258起

都會海逸酒店西餐廳將在節慶期間呈獻「冬日童夢奇緣」自助餐及「冬日KITKAT®夢樂園」周末下午茶自助餐，更在大堂設置了鹿車、聖誕車廂、巨型糖果等節慶裝飾！西餐廳呈獻多款節日美饌，包括烤威靈頓牛肉、炭烤戰斧牛扒、烤聖誕火雞、北京烤鴨、松露摩利菌烤乳豬燴飯、四式芝士醬燒龍蝦等熱食。此外，餐廳還聯乘KITKAT®推出朱古力塔、朱古力心太軟、朱古力芝士餅等主題甜品！

都會海逸酒店｜「冬日童夢奇緣」自助午餐

成人：$388起｜原價$478起

兒童：$328起｜原價$398起

👉🏻低至8折優惠預訂

都會海逸酒店｜「冬日KITKAT®夢樂園」周末下午茶自助餐

成人：$598起｜原價$768起

兒童：$428起｜原價$518起

👉🏻低至8折優惠預訂

都會海逸酒店｜「冬日童夢奇緣」自助晚餐

成人：$343起｜原價$358起

兒童：$258起｜原價$318起

👉🏻低至8折優惠預訂

酒店聖誕自助餐推介【6】香港海洋公園萬豪酒店——焗生蠔、烤火雞、羊扒／$219起

香港海洋公園萬豪酒店將呈獻一系列節日限定佳餚，包括波士頓龍蝦、法式龍蝦沙律配魚子醬、火雞黑松露薯仔沙律、煙肉芝士焗蠔、經典聖誕火雞、啤酒羊架、北海道海膽海鮮意粉等。甜品方面，則有經典聖誕樹頭蛋糕、櫻桃黑森林蛋糕、德國聖誕麵包、傳統英式肉餡批等。品嚐自助美食更可免費享用兒童遊樂天地！

香港海洋公園萬豪酒店｜聖誕自助午餐

成人：$423起｜原價$548起

小童：$219起｜原價$284起

👉🏻低至75折優惠預訂

香港海洋公園萬豪酒店｜聖誕自助晚餐

成人：$661起｜原價$856起

小童：$338起｜原價$438起

👉🏻低至75折優惠預訂

酒店聖誕自助餐推介【7】香港康得思酒店——無限量供應生蠔、龍蝦、鵝肝／$177起

香港康得思酒店呈獻聖誕節日自助餐，有開邊凍龍蝦、新鮮生蠔、俄羅斯鱈蟹腳等冰鎮海鮮；即席煎煮的鐵板香煎鵝肝、原條燒紐西蘭肉眼牛肉、烤火雞、蜜汁火腿等熱食；刺身及壽司等，還有精心炮製的節日甜品！除了有黑森林樹頭蛋糕、香芋麻糬蛋撻、鮮果拿破崙外，餐廳更將於指定日子上演火焰雪山傳統甜品秀及薑餅人製作區！

香港康得思酒店｜自助午餐

成人：$318起｜原價$438起

小童：$198起｜原價$273起

長者：$262起｜原價$361起

👉🏻低至7折優惠預訂

香港康得思酒店｜自助下午茶

成人：$253起｜原價$328起

小童：$177起｜原價$229起

長者：$202起｜原價$262起

👉🏻低至7折優惠預訂

香港康得思酒店｜自助晚餐

成人：$590起｜原價$812起

小童：$454起｜原價$625起

長者：$518起｜原價$713起

👉🏻低至7折優惠預訂

酒店聖誕自助餐推介【8】香港喜來登酒店——戰斧扒+即開生蠔+聖誕老人蛋糕／$199起

香港喜來登酒店咖啡廳推出豐盛的節慶自助餐，自助晚餐主打原隻火雞、脆皮豬手、戰斧扒、鴨肝多士、海膽三文魚籽粟米脆餅壽司、迷你焗蟹肉釀蟹蓋、紅酒燴牛尾及聖誕花環沙律等；還有即開生蠔、龍蝦、麵包蟹、鱈場蟹腳等冰鎮海鮮。甜品方面，更有伯爵茶紅桑子聖誕老人蛋糕、聖誕阿華田朱古力樹頭蛋糕、柚子檸檬薄荷聖誕球等節日限定主題！

香港喜來登酒店——戰斧扒+即開生蠔+聖誕老人蛋糕／$199起（官方圖片）

香港喜來登酒店｜自助午餐

成人：$397起｜原價$460起

小童：$199起｜原價$230起

👉🏻低至85折優惠預訂

香港喜來登酒店｜自助晚餐

成人：$653起｜原價$845起

小童：$326起｜原價$422起

👉🏻低至8折優惠預訂

