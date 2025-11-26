信用卡取消攻略｜11間銀行CUT卡教學　未過冷河期隨時賠迎新禮品

很多精明的香港人都喜歡申請信用卡「食迎新」，夠期就會申請取消，過一年半載又再成為「新客戶」賺另一波迎新禮遇，不過有什麼方法取消信用卡？今次《香港01》好食玩飛的小編便埔大家整了11間銀行取消信用卡的方法，提早取消信用卡的罰則，以便再申請信用卡所需的過冷河期！👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

領取迎新獎賞後CUT卡要賠償

銀行經常以現金、超市券、Apple Gift Card作為迎新禮遇，而且金額非常可觀，吸引不少港人申請。不少人更會在取得迎新禮品後取消信用卡，再重新申請。不過銀行迎新獎賞有一定條款，客戶如在12個月內取消信用卡（有部份是6個月，也有部份銀行是13個月內），需向銀行賠償相等於迎新獎賞價值之金額，還有機會要支付額外手續費，絕對得不償失！想知道什麼時間取消信用卡不會被罰？馬上看！

信用卡取消攻略【1】恒生銀行信用卡

取消恒生銀行信用卡方法

1. 主卡客戶須以書面通知，並同時將有關主卡及任何附屬卡交還。建議將退還之信用卡磁帶部分剪斷，連同已簽署的書面要求郵寄至：九龍中央郵政總局郵箱74147號卡務及貸款業務運作部。取消將於銀行收妥指示及退還之信用卡後生效。

2. 致電信用卡熱線取消。

提早取消恒生銀行信用卡罰則

若客戶於開戶後13個月內取消有關信用卡戶口，且已獲贈迎新獎賞，則須繳付相等於迎新獎賞價值之金額作為手續費。

恒生銀行信用卡新客戶定義（冷河期）

全新信用卡客戶是指現時及或緊接申請日期前12個月內，未曾持有任何由恒生銀行發出的個人信用卡/聯營卡主卡（不包括消費卡和專享卡）的申請人。

信用卡取消攻略【2】AEON信用卡

取消AEON信用卡方法

1.持卡人須以書面通知 AEON 終止合約，通知書需連同已剪為兩半之信用卡及任何附屬卡一同退回。經AEON 確認收回通知書及信用卡後方始生效。如未能退回已剪為兩半的信用卡，持卡人須承擔所有因使用該卡引致的交易損失。

2.可致電信用卡服務熱線2895 6262（選擇語言1廣東話後按 1 > 0）聯絡客戶服務員。

提早取消AEON信用卡罰則

AEON 保留於相關信用卡賬戶內扣除相關獎賞或其港幣等值金額的權利，而不需另行通知。

AEON信用卡新客戶定義（冷河期）

申請人於過去 12 個月內未曾持有任何有效之 AEON 信用卡（包括尚未確認之信用卡）主卡。AEON 信用卡泛指 AEON 信貸財務(亞洲)有限公司所發行之信用卡及其聯營信用卡。

信用卡取消攻略【3】中國銀行信用卡

取消中國銀行信用卡方法

1. 可致電信用卡服務熱線28538828（選擇語言後按 1 > 0）聯絡客戶服務主任要求取消；或

2. 填寫並寄回中銀信用卡更改卡戶資料表格，同時退回剪毀之信用卡（包括附屬卡）。

提早取消中國銀行信用卡罰則

若主卡賬戶於發卡後的12個月內取消，卡公司保留權利從其信用卡賬戶內扣除所獲領的迎新獎賞及額外迎新獎賞簽賬積分，毋須事先通知。如迎新獎賞為積分，而賬戶積分不足，卡公司將扣除相等於已獲發簽賬積分的金額（以每25,000分等於HK$100比率計算）。

中國銀行信用卡新客戶定義（冷河期）

迎新獎賞不適用於現有主卡持卡人，以及於申請日期前12個月內曾辦理取消或曾持有上述信用卡之持卡人（附屬卡、商務卡、Intown 網上信用卡、美金卡、澳門地區發行的中銀信用卡及私人客戶卡除外）。

信用卡取消攻略【4】HSBC信用卡

取消HSBC信用卡方法

1. 客戶須書面通知銀行取消。

2. 致電信用卡熱線取消。

3. 透過HSBC HK App內的「Chat with us」聯絡客戶服務主任取消。

提早取消HSBC信用卡罰則

已獲贈迎新禮遇之全新信用卡客戶若在新卡發出後一年內取消有關信用卡，銀行保留權利收取相等於迎新禮遇價值之費用。

HSBC信用卡新客戶定義（冷河期）

於合資格信用卡批核日起計之過去12個月內未曾持有或沒有取消任何滙豐個人信用卡基本卡，或並非附屬卡申請人。

信用卡取消攻略【5】MOX信用卡

取消MOX信用卡方法

1. 可透過Mox應用程式要求取消 Mox Credit，但不取消Mox卡，以便繼續使用 Mox 戶口進行扣賬。客戶如結束Mox戶口，即表示取消Mox Credit。

提早取消MOX信用卡罰則

如客戶獲取任何獎賞、禮品或其他利益，但隨後於開戶後的12個月內結束Mox戶口，銀行有權在結束戶口前從該Mox戶口扣除該獎賞、禮品或其他利益的總共價值。

MOX信用卡新客戶定義（冷河期）

如客戶在開戶日期前12個月內曾以客戶的名義持有「Mox戶口」，即使未有申請Mox Credit，亦不符合獎賞資格。即使未曾使用舊Mox戶口進行任何交易，仍會被視為持有Mox戶口。

取消信用卡再申請需要「過冷河」才能獲得迎新獎賞。（unsplash）

信用卡取消攻略【6】安信信用卡

取消安信信用卡方法

1. 請聯絡線上客戶服務中心；或

2. 致電信用卡客戶服務熱線辦理。

提早取消安信信用卡罰則

如客戶於發卡後12個月內取消安信信用卡，安信保留權利就每張被取消的安信信用卡，向有關客戶收取HK$600迎新優惠行政費。

安信信用卡新客戶定義（冷河期）

客戶如於現在或過往6個月內曾持有任何由安信信貸有限公司發行之信用卡，將不獲贈任何迎新優惠。

信用卡取消攻略【7】東亞信用卡

取消東亞信用卡方法

1. 填妥取消卡表格後交回任何東亞銀行分行；或

2. 致電東亞信用卡熱線3608 6628（選擇語言後按3 >＊> 8）與客戶服務主任聯絡，要求取消信用卡。

提早取消東亞信用卡罰則

如合資格客戶於開卡後12個月內取消東亞銀行信用卡主卡，銀行將會在有關賬戶內扣除相等於迎新獎賞價值之金額，無須事前通知。

東亞信用卡新客戶定義（冷河期）

全新信用卡客戶為遞交申請日及批核之6個月內並無持有任何東亞銀行信用卡之主卡申請人（不包括東亞銀行公司卡及所有聯營卡和附屬卡或特選客戶）。

信用卡取消攻略【8】大新信用卡

取消大新信用卡方法

1. 填妥大新信用卡／現金卡／商務卡服務申請表格，並郵遞至「香港郵政信箱333號」；或

2. 親身到大新銀行有限公司任何一間分行辦理。

提早取消大新信用卡罰則

若已領取迎新優惠之合資格客戶於發卡後13個月內取消主卡，銀行將於合資格客戶之任何戶口內扣除HK$300手續費，及扣除相等於迎新禮品價值之金額，毋須另行通知。

大新信用卡新客戶定義（冷河期）

全新主卡申請人指於過往12個月內未曾持有任何由大新銀行發出之信用卡主卡或附屬卡之申請人。

信用卡取消攻略【9】CITI信用卡

取消CITI信用卡方法

1. 客戶或持卡人可以書面通知發卡公司終止信用卡合約；

2. 致電CitiBank信用卡熱線2860 0333（選擇語言後按1 > 2 > 2 > 1）與客戶服務主任聯絡，要求取消信用卡；或

3. 帶同信用卡及身分證親身到分行辦理

提早取消CITI信用卡罰則

若合資格持卡人在發卡日計起一年內取消指定認可信用卡，花旗銀行保留權利從合資格持卡人之信用卡賬戶內扣除已送出之迎新獎賞之面值。

CITI信用卡新客戶定義（冷河期）

迎新獎賞不適用於現在持有任何由花旗銀行所發行之 Citi 信用卡主卡之客戶，亦不適用於由申請認可信用卡當月起計過去 12 個月內曾持有或曾取消任何由花旗銀行所發行之 Citi 信用卡主卡之客戶（Citi Prestige 信用卡申請人除外）。

信用卡取消攻略【10】渣打信用卡

取消渣打信用卡方法

1. 填寫渣打/MANHATTAN信用卡取消申請書，並交回渣打銀行

2. 致電渣打信用卡熱線28864111（選擇語言後按 2 > # > 0）與客戶服務主任聯絡，要求取消信用卡；或

3. 經網頁或App登入渣打網上理財，聯絡線上客戶顧問安排取消信用卡。

提早取消渣打信用卡罰則

本行有權從信用卡戶口內扣除相等於該已使用或存入之現金回贈金額，而毋須預先通知。

渣打信用卡新客戶定義（冷河期）

全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請合資格信用卡主卡批核日起計之過去6個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡主卡之申請人。

信用卡取消攻略【11】DBS信用卡

取消DBS信用卡方法

1. 致電24小時客戶服務熱線2290 8888（選擇語言後按1 > 6 > 5）；或

2. 利用線上「留言聯絡我們」功能留下訊息申請取消（身份驗證後選擇「信用卡」>繼續留下訊息>於訊息內容註明取消信用卡申請）

提早取消DBS信用卡罰則

如客戶於新卡發出日期後 12 個月內取消新卡，銀行將從客戶的戶口扣除已享用的迎新優惠等值金額，無須另行通知。

DBS信用卡新客戶定義（冷河期）

「新客戶」指在新卡申請日期前 12 個月內未曾持有及/或沒有取消任何由銀行發出的 DBS 信用卡主卡（包括 DBS 聯營卡，DBS 商務卡除外）的申請人。

