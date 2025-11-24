八達通自動增值信用卡｜12大比較　儲里數邊張好？1張現金回贈5%

信用卡優惠｜八達通自動增值｜香港人日常生活離不開八達通，用作購物、搭車都十分方便！不過，原來經信用卡啟動八達通自動增值服務除了可以省卻麻煩外，原來仲可以賺到額外現金回贈及積分？《香港01》「好食玩飛」整合了各大銀行提供八達通自動增值回贈的信用卡，一文睇清邊張適合你！



八達通自動增值信用卡｜12張信用卡比較

八達通自動增值信用卡｜申請哪張較著數？

不少銀行都有提供八達通自動增值回贈，但優惠張張不同，究竟應如何選擇？記者建議，如果平常經常使用信用卡購物，渣打Smart信用卡、滙豐信用卡及恒生信用卡是不錯的選擇，渣打Smart信用卡會因應簽賬額提高回贈率，指定商戶亦可獲得高達5%回贈；滙豐信用卡及恒生信用卡的獎賞錢及+FUN Dollars回贈則可直接用來找卡數，相當方便！

經常旅遊的朋友，則適合回贈飛行里數的Citi Premier Miles 信用卡及國泰會籍計畫會員積分的渣打國泰 Mastercard。日常上班族就最適合Citi 八達通信用卡，可以專卡專用，簡單回贈八達通消費額，直接用來搭車又可以省錢！

八達通自動增值回贈｜如何申請八達通自動增值？

步驟【1】選擇金融機構

選擇提供自動增值服務的金融機構，並查閱申請程序及最新推廣活動。

步驟【2】遞交申請

透過網上、電話、郵寄或傳真填妥資料，並向金融機構遞交進行申請。

步驟【3】啟動自動增值服務

申請自動增值服務的批核程序大概需時一週。一經批核將收到自動增值啟動通知以了解相關啟動程序。

同場加映：交稅信用卡

交稅季節又來了，很多銀行在信用卡的條款及細則寫明，交稅簽賬不能列入推廣優惠，換句話大部份信用卡交稅都沒有額外的積分回贈、里數或其他著數。不過近年有少數銀行為吸引新客戶，推出交稅優惠。客戶只要用指定銀行信用卡交稅達指定金額，便可享額外的現金或里數回贈！即睇推介信用卡：

渣打銀行 —— 渣打國泰 Mastercard：低至$2 = 1里／賞高達80,000里

渣打國泰 Mastercard交稅優惠享低至$2 = 1里！

如果喜歡去旅行的朋友，就要留意渣打銀行這張渣打國泰 Mastercard！即日起至1月15日推廣期內，新客戶只需在發卡後2個月內累積消費滿HK$10,000或以上，同時於發卡後2個月內，使用渣打國泰 Mastercard透過指定渠道，例如渣打銀行網路銀行、渣打銀行手機應用程式或渣打銀行電話銀行繳付稅款（不包括透過電子錢包服務，例如支付寶、微信支付、八達通 App繳付稅款），可享繳稅迎新里數高達80,000！👉即刻申請

渣打銀行國泰 Mastercard（綠卡）全新客戶，可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$4=1里，上限高達20,000里（即繳稅HK$80,000）；渣打國泰 Mastercard – 優先理財全新客戶（藍卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$3=1里，上限高達40,000里（即繳稅HK$120,000）；渣打國泰 Mastercard – 優先私人理財（黑卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$2=1里，上限高達80,000里（即繳稅HK$160,000）！輕鬆兌換日韓及歐洲多個航點的機票！

HK01會員尊享！獨家免簽賬額外5,000里數

HK01讀者於推廣期內（即日至2026年1月15日），透過HK01平台內的指定連結，向發卡銀行遞交表格申請本活動推廣的信用卡。成功完成信用卡申請，便可免簽賬額外獲贈5,000里數！即按👉即刻申請賺取HK01獨家額外里數！

推廣期：2025年10月31日至 2026年1月15日（包括首尾兩日）

提示︰借定唔借 ? 還得到先好借 !

