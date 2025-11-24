冬日音樂會2025｜爵士樂迷必去！動森名曲再現／門票獨家$128起

香港本地樂團Hong Kong Fusion Chamber將於12月3日於荃灣大會堂舉辦一場音樂會《Jazzed Up Holidays》，音樂會精選多首橫跨世紀的經典作品，無論是喜歡古典音樂，還是爵士樂的發燒友都絕對不能錯過！現在購票更可享低至7折獨家優惠兼免手續費！低至$128起，只此一場，萬勿錯過！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

本地樂團「Hong Kong Fusion Chamber」（官方圖片）

今次《Jazzed Up Holidays》音樂會由熱衷於跨界音樂文化的本地樂團「Hong Kong Fusion Chamber」呈獻！樂團過去曾經把古典、現代、流行、電影、動漫等多種音樂元素重新編曲，為大家帶來嶄新的音樂體驗！這次活動亦不例外！

把跨界音樂文化重新組合！（官方圖片）

樂團把耳熟能詳的經典樂章重新編曲，並加入現代Jazz的元素，帶領現場的聽眾迎接一個被Jazz包圍的晚上！當中最令人期待的是爵士樂Medley！包括耳熟能詳的經典爵士樂I Wish You Love、Take the A Train、Fly Me to the Moon，更加入了《動物森友會》的KK Jazz！👉獨家7折起購票

音樂會更特別邀請到香港演唱會界炙手可熱的長笛大師——Floro Sernande Jr. 擔任獨奏嘉賓！他同時是位爵士樂的頂尖高手，定必能為現場聽眾帶來驚喜！

演奏曲目

Grieg Holberg Suite

Mozart Flute Concerto No. 1

Beethoven in Jazz

Jazzed Up Holidays



過去曾於不同歌手同台演出。(官方圖片）

想一同參與這次音樂會？01空間為大家爭取到獨家優惠！二人同行門票低至7折，門票最平$128起，更免購票手續費！想跟朋友、伴侶或家人一起度過一個與別不同的晚上👉獨家7折起購票

01獨家低至7折 門票$128起



獨家2人同行7折｜A區 $560（原價 $800）

獨家2人同行7折｜B區 $448（原價 $640）

成人8折｜A區 $320（原價 $400）

成人8折｜B區 $256（原價 $320）

特惠8折｜A區 $160（原價 $200）

特惠8折｜B區 $128（原價 $160）



Hong Kong Fusion Chamber呈獻《Jazzed Up Holidays》

地點：荃灣大會堂演奏廳

日期：2025年12月3日 - 8pm



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略