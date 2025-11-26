Asia Miles｜01獨家送5000里數　可換$100超市券　台灣機票都得？

Asia Miles攻略｜不少港人都有儲里數的習慣，原來里數除了換機票、升級機艙位，還可以換禮品、會籍，還有超多意想不到的東西！今次《香港01》就會跟大家分享其他里數的用途！部份禮品設有兌換限期或兌換優惠，一切按官方公布為準。



亞洲萬里通與多個品牌合作，大家只要在合作夥伴消費，即可儲里數，就連交電費都可以儲到！別以為里數只可以用來換機票！事實上還有超多用途，無論是兌換實用的商品、電子禮券，還是樂園門票等等，都非常抵用！

Asia Miles攻略｜里數+現金抵機票

如果里數不足以兌換機票，還可以用里數加現金的方法來兌換機票！以2026年1月18日至20日來回台北為例，如果以5000里數加現金的方式兌換機票，可折省$272（不同目的地能抵的金額各有不同），不過最理想當然是儲夠里數，直接兌換機票！

想加速儲里數？可以選用渣打國泰 Mastercard，消費可享低至$2/里！現在透過《香港01》申請更可獲贈額外5000里！👉即刻申請

Asia Miles攻略｜電子／現金禮券

里數除了可以兌換機票，還可以兌換成電子／現金禮券、電子禮品卡等等！如果平日經常會在超市或個人護理用品店購物，只需要3,500里數就可以兌換到百佳超市、屈臣氏HK$100電子禮券；而7,000里數就可以兌換到Wellcome惠康、YATA一田百貨HK$200現金禮券。

亦有多間食肆電子禮券可以選擇，例如1,750里數兌換agnès b. CAFÉ、美心、奇華餅家、東海堂HK$50電子禮券、1,260里數兌換GODIVA軟雪糕電子禮券、1,350里數兌換Venchi意大利雪糕電子禮券等等。

Apple / Samsung及其他電子產品

里數都可以兌換禮品，當中包括電子產品，包括多款藍牙無線耳機，例如True Basic 真無線耳機（2,093里）、Smile Jamaica 無線藍牙耳機（2,597里）。又或者行動電源，例如Budi自帶線流動電源10000mAh（3,500里），甚至藍牙喇叭，例如Philips帶燈藍牙揚聲器（3,610里）。

甚至可以Apple或Samsung的產品！當然價值越高的商品，就需要越多里數兌換，不過Asia Miles經常會推出不同的優惠，例如現在就有Apple限時低至7折里數優惠，只需要146,557里即可以兌換1部iPhone 17，而門檻較低的就有5,128里兌換AirTag！至於Samsung三星最划算就是5,689里數兌換Galaxy Fit3智能手錶一隻！

Asia Miles攻略｜國泰／香港快運禮品

如果是國泰航空粉絲，就不能錯過他們的限定商品，當中有多款旅遊實用周邊，例如國泰行李綁帶（3,280里）、國泰電子行李秤（3,521里）、國泰折疊式行李袋（3,871里）、國泰航點行李掛牌（1,928里），也有利用國泰制服製作的周邊，例如國泰制服升級再造小手袋（3,843里）、國泰制服升級再造斜揹袋（4,212里）、國泰制服升級再造咕𠱸（3,744里）等等。

國泰品味商店 - 太古城中心（官方圖片）

所有兌換的商品都會送貨上門，訂單超過HK$500或15,000里即享免費送貨服務。如果想省卻運費，可以先查看國泰商店（太古城中心）的商品目錄，大部份國泰自家商品及部份洋酒、個人護理用品都有上架，網上下單後可到店取貨。

國泰品味商店 - 太古城中心



地址：鰂魚涌太古城中心2樓233號鋪

營業時間：星期一至日 11:00 - 21:00

電話：+852 27473333



HK01會員尊享！獨家免簽賬額外5,000里數

儲里數不一定要去旅行！想輕鬆獲得豐富禮品？現在經《香港01》指定連結申請渣打國泰 Mastercard還獨家送5,000里數，想點換就點換！HK01讀者於推廣期內（即日至2026年1月15日），透過HK01平台內的指定連結，向發卡銀行遞交表格申請本活動推廣的信用卡。成功完成信用卡申請，便可免簽賬額外獲贈5,000里數！即按👉即刻申請賺取HK01獨家額外里數！

同場加映：交稅信用卡

交稅季節又來了，很多銀行在信用卡的條款及細則寫明，交稅簽賬不能列入推廣優惠，換句話大部份信用卡交稅都沒有額外的積分回贈、里數或其他著數。不過近年有少數銀行為吸引新客戶，推出交稅優惠。客戶只要用指定銀行信用卡交稅達指定金額，便可享額外的現金或里數回贈！即睇推介信用卡：

2025交稅攻略（資料圖片）

渣打銀行 —— 渣打國泰 Mastercard：低至$2 = 1里／賞高達80,000里

渣打國泰 Mastercard交稅優惠享低至$2 = 1里！

如果喜歡去旅行的朋友，就要留意渣打銀行這張渣打國泰 Mastercard！即日起至1月15日推廣期內，新客戶只需在發卡後2個月內累積消費滿HK$10,000或以上，同時於發卡後2個月內，使用渣打國泰 Mastercard透過指定渠道，例如渣打銀行網路銀行、渣打銀行手機應用程式或渣打銀行電話銀行繳付稅款（不包括透過電子錢包服務，例如支付寶、微信支付、八達通 App繳付稅款），可享繳稅迎新里數高達80,000！👉即刻申請

渣打銀行國泰 Mastercard（綠卡）全新客戶，可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$4=1里，上限高達20,000里（即繳稅HK$80,000）；渣打國泰 Mastercard – 優先理財全新客戶（藍卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$3=1里，上限高達40,000里（即繳稅HK$120,000）；渣打國泰 Mastercard – 優先私人理財（黑卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$2=1里，上限高達80,000里（即繳稅HK$160,000）！輕鬆兌換日韓及歐洲多個航點的機票！

推廣期：2025年10月31日至 2026年1月15日（包括首尾兩日）

提示︰借定唔借 ? 還得到先好借！

（全完文）