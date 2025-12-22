恒生信用卡大派$2,800 +FUN Dollars/560,000 yuu積分

臨近年尾，聖誕、除夕加上農曆新年接踵而來，無論是計劃外遊避世、北上深圳覓食，還是留港網購辦年貨，想買得多賺得多？恒生信用卡今個冬日推出超強「冬日簽賬賞」，幫大家幫補荷包，回贈高達$2,800 +FUN Dollars（或560,000 yuu積分），更夥拍AlipayHK推出多重優惠，即看內文教你如何賺盡着數！



登記「冬日簽賬賞」 賺高達$2,800 +FUN Dollars/560,000 yuu積分

每逢佳節，簽賬總會有所上升，此刻正是賺取高額回贈的最佳時機。恒生信用卡深明此道，特設「冬日簽賬賞」，鼓勵客戶將假日消費集中於此，以達成高達$2,800 +FUN Dollars ／560,000 yuu積分的豐厚回饋。

推廣期分為兩個階段（第一階段：2025年12月1日至2026年1月14日；第二階段：2026年1月15日至2月28日），玩法非常簡單，分三大獎賞層層疊加：

· 獎賞1（基本門檻）：每階段累積合資格簽賬滿指定金額，可享高達$700 +FUN Dollars或140,000 yuu積分！

· 獎賞2（網購/外幣加碼）：符合獎賞1要求，同時每階段累積網上或外幣簽賬滿港幣5,000，再賞你高達$200 +FUN Dollars或40,000 yuu積分

· 獎賞3（全期大獎）：整個推廣期內累積簽賬滿港幣60,000或以上，可享高達$1,000+FUN Dollars或200,000 yuu積分

優惠受條款及細則約束，登記及詳情請瀏覽 hangseng.com/promotion。

AlipayHK x 恒生信用卡 兩步+FUN Dollars即當錢使

平日儲起的+FUN Dollars未知怎麼用？新升級 +FUN Dollars，點止15萬種方法當錢使！於AlipayHK綁定合資格恒生信用卡兼授權使用 +FUN Dollars，線上線下當錢使，連內地同澳門都使得！

完成授權後，付款時即可選擇使用 +FUN Dollars 抵銷簽賬

AlipayHK App專享「三重賞」 淘寶、北上都有份

除了簽賬回贈外，恒生信用卡與AlipayHK共同推出獨家「三重賞」

· 第一賞（綁卡迎新）：即日起至2026年4月15日，於AlipayHK成功連結恒生信用卡及授權使用+FUN Dollars，即領合共港幣40禮券。

· 第二賞（跨境狂賞）：喜歡北上的你留意！逢星期五可以搶指定商戶禮券（包括熱門線上餐飲平台﹑人氣茶飲店及餐廳等），整個推廣期可享高達港幣50商戶禮券。另外，使用合資格信用卡經AlipayHK在內地及澳門消費滿指定金額，更可享高達港幣1,000跨境禮券！

· 第三賞（淘寶優惠）：辦年貨必備！於淘寶單一消費滿港幣450或以上，即減港幣20。整個推廣期合共可享港幣200優惠。優惠名額有限，先到先得。

優惠詳情：hangseng.com/promotion

今個冬日，記得登記定恒生信用卡優惠，去到邊買到邊，賺盡每一分！

此推廣適用於身處香港人士。

借定唔借？還得到先好借！

（資料由客戶提供）