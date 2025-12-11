雙12優惠2025｜10+網購優惠碼合集！淘寶/iHerb/Lululemon

雙12優惠購物節是每年12月12日的購物狂歡日，這一天緊接著雙11及Black Friday，為消費者帶來了另一輪購物盛宴。各大電商平台紛紛推出限時優惠和折扣活動，涵蓋範圍包括電器、服飾、美妝、家居等。隨著年末的到來，不少人都會借雙12準備聖誕新年禮品，因此雙12成為了一個不容錯過的超值購物機會！下文會持續更新不同網購平台的雙12優惠，讓你買得更抵！



雙12優惠1. iHerb 優惠碼

雙12優惠｜輸入優惠碼，可享全單 76 折優惠

優惠期：即日 至 2025年12月16日2AM

優惠碼：12BUY25

雙12優惠2. Dyson

Dyson 年終佳節禮遇｜精選單品最高可享 64 折

優惠期：2025年12月8日 至 2025年12月31日

>> 立即購買 <<

Dyson 會員聖誕優惠｜輸入優惠碼滿 $3,000 全單即減 $200，滿 $6,000 全單即減 $500

優惠期：2025年12月4日 至 2025年12月31日

$3,000優惠碼： MYDYSON20Y

$6,000優惠碼：MYDYSON50Y

雙12優惠3. 淘寶

官方立減券後77折！開通88VIP，雙 12 期間專享總值¥780消費券

《香港01》讀者專享｜淘寶雙12獨家優惠碼！購物滿¥500，結帳時輸入優惠碼，可享滿¥500減¥58。

優惠期: 2025年12月8日 至 2025年12月14日23:59

優惠碼：HK01SHOP

雙12優惠4. Farfetch

假日甄選限時優惠｜精選商品享額外 8 折優惠

優惠期: 即日起 至 025年12月18日

👉🏻>> 立即購買 <<

雙12優惠5. Lululemon

年末優惠｜精選商品低至 5 折

優惠期：2025年12月5日 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

雙12優惠6. Klook

一連四日大派旅行優惠｜超過120個抵Deal低至HK$12！

12月12日當日11AM、12PM及9PM準時放送多個超抵優惠

👉🏻>> 立即購買 <<

【買一送一 單程票】機場快綫優惠車票｜優惠碼 👉🏻HKAEL1212

【1日門票低至半價 】香港迪士尼樂園｜優惠碼 👉🏻1212HKDL50

預訂特色活動及遊覽產品可享 5 折優惠（最高減 $50 美元）｜優惠碼 👉🏻TNA1212 【買一送一】關西樂享周遊券豪華版｜優惠碼 👉🏻1212HFKPB1G1

預訂日本東京主題樂園（迪士尼樂園除外）享半價優惠｜優惠碼 👉🏻50JPATT

雙12優惠7. Columbia HK

冬日優惠｜精選商品低至 5 折。滿 $1,200 再減 $120 或 滿 $1,800 再減 $360

優惠期：2025年12月5日 至 2025年12月28日

👉🏻>> 立即購買 <<

雙12優惠8. 屈臣氏網店

雙 12 優惠｜易賞錢會員輸入優惠碼買精選產品滿$1,999即減$250

優惠期：2025年12月3日 至 2025年12月16日

優惠碼：LESS250

屈臣氏網店雙12優惠 (屈臣氏網店)

雙12優惠9. Watsons Wine

全店正價紅、白酒/清酒 88 折，指定香檳品牌額外 95 折

優惠期：即日起 至 2025日12月15日

👉🏻>> 立即購買 <<

雙12優惠10. Nars HK

VIP WEEK｜輸入優惠碼，滿 $680 贈 3 件美妝禮品 或 滿 $1,080 贈 5 件美妝禮品

優惠期：即日起 至 2025日12月14日

$680 優惠碼：VIP $1,080 優惠碼：VIPMEGA

雙12優惠11. UGG

全場精選款式限定價 6 折起，購買兩對正價商品可享額外 88 折

優惠期：2025年11月14日至12月31日

>> 立即購買 <<

雙12優惠12. Love, Bonito

全站任何金額即享 85 折

優惠期：2025年12月12日至12月14日

>> 立即購買 <<

雙12優惠13. Teva

12.12限定優惠｜全場商品低至 4 折開搶​

優惠期：即日起至2025年12月17日

👉🏻>> 立即購買 <<

12.12限定優惠｜任選 2 件享額外 8 折，折後滿 $800 再減 $80

優惠期：即日起至2025年12月17日

👉🏻>> 立即購買 <<