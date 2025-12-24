聖誕市集2025|香港20+市集!西九聖誕小鎮/赤柱/啟德+免費食Gelato

聖誕市集2025｜迎接 2025 聖誕，最能感受冬日浪漫的行程首推各大聖誕市集！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了21個最夢幻、最有氣氛的聖誕市集！市集匯聚了超過100個特色攤擋，提供獨一無二的手工禮品、節日美食以及令人驚艷的燈光布置，並且整理了所有必去市集的完整地點和開放日期，即看下文！



聖誕市集【1】西九聖誕小鎮2025⸺寵物友善聖誕市集

西九海濱化身成「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹、樹屋與旋轉木馬等裝置，其中一棵聖誕樹更高達12米！此外，「西九聖誕市集」將為寵物友善空間，提供30個餐飲及零售攤位，如著名電台DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」、本地香水品牌CitiScent、在Threads爆紅的人氣薄餅店Mother of Pizzas大腿蒜蓉包等，還有聖誕特色手作工作坊及音樂表演！

西九聖誕小鎮2025

日期：2025年12月12日至2026年1月1日

地點：藝術公園海濱東草坪



聖誕市集【2】赤柱廣場——100+攤擋！

赤柱廣場聖誕市集10週年啦！今年的聖誕市集將以「薑」為主題，推出「夠薑過聖誕」活動！由12月19日至28日，一連10日，超過100個攤檔將齊聚天幕廣場及美利樓。各大攤檔將販售文創產品、精緻手工藝品、聖誕主題美食及提供遊戲攤檔。大家可以不妨配合「薑」的主題，穿上聖誕裝束入場，讓聖誕氣氛更高漲！

日期：2025年12月19日至12月28日

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

時間：中午12時至晚上8時



聖誕市集【3】朗豪坊⸺謝曬皮過聖誕の製伏友惑

朗豪坊邀請本地插畫家謝曬皮打造《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》聖誕市集！市集雲集近五十個本地食、買、玩品牌，當中五大人氣長龍甜品店首次登場，獨家推出聖誕限定必食新品！此外，市集更會呈獻一連7場《聖誕音樂會》、特設兩款限定版主題相框的人生三格、以及特別交換禮物會，可以即場與「嚇伏專員」謝曬皮交換禮物！

朗豪坊《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》

日期：2025年12月份逢星期六日、平安夜、聖誕節及翌日、除夕及新年

地點：朗豪坊8樓至12樓



聖誕市集【4】中港城⸺START FROM ZERO車尾箱聖誕市集

尖沙咀中港城的車尾箱聖誕市集是全港最大規模的車尾箱聖誕市集，今年中港城聯乘START FROM ZERO，為大家帶來難忘的海邊市集體驗！市集匯聚了過百本地及海外品牌單位，設有多個打卡位、巨型聖誕樹、SFZ會場限定攤位遊戲、慈善攤檔、本地美食、大型本地潮流及復古手藝攤位等，更有本地樂隊及歌手演出！

中港城 x START FROM ZERO車尾箱聖誕市集

日期：2025年12月12至14日、20至21日、25至28日及31日

地點：中港城海豚池平台花園



聖誕市集【5】中環街市⸺Old But Gold 復古永續聖誕市集

中環街市 x Old But Gold 復古永續聖誕市集是全港大型的復古市集之一，橫跨三層，每層設有不同主題區域，呈獻多個復古打卡位及歐式市集攤檔，包括本地古著品牌美華氏、歐美二手時裝店鋪 Asian Angel、獨一無二的電影戲服Light2Up、韓國人氣品牌 grrrr.official等，其中四樓更有台灣品牌進駐，包括：主打可愛風格的摸家摸家毛線基地、療癒手作小森物、設計師品牌微意識，以及文創小物 Zuzudam！

中環街市 x Old But Gold 復古永續聖誕市集

日期：2025年12月13日至2026年1月1日

地點：中環街市二樓



聖誕市集【6】南豐紗廠⸺Urban Brew Summit 咖啡市集

南豐紗廠於12月5至7日及12至14日舉行「Urban Brew Summit」大型咖啡市集，更集結逾40間本地及海外咖啡店，提供負86度開心果味Dirty、黑芝麻維也納咖啡、Tiramisu Mocha、肉桂蘋果紅茶Cold Brew等人氣咖啡！此外，由即日起至2026年1月1日，南豐紗廠亦會舉辦《The Mills Bros 慢調聖誕》活動，原創角色Mill & Jack Jack化身巨型打卡裝置在中庭等著與大家合照！

南豐紗廠《The Mills Bros 慢調聖誕》

日期：2025年12月5日至2026年1月1日

地點：南豐紗廠六廠G/F紗廠坊



聖誕市集【7】西沙GO PARK⸺GO 聖誕市集

西沙GO PARK在12月的假期帶來限定「GO 聖誕市集」，匯聚逾20個特色品牌，包括手作精品、寵物用品及香氛擺設等，同場更會有兩大人氣品牌美食車為你獻上Grab & Go及聖誕主題美食！

西沙GO PARK《GO 聖誕市集》

日期：2025年12月13至14日、20至21日、24至28日

地點：西沙GO PARK地面中央廣場（美食車近歷奇天地）



聖誕市集【8】北角碼頭⸺寵物有友善海邊漫步市集

北角碼頭將於聖誕節期間舉行寵物有友善的海邊聖誕市集，提供聖誕香料熱飲、手作首飾、再生蠟燭等，更可以即場製作拼豆以及購買拼豆製成品！香港北角東碼頭更推出聖誕跨年限定版藍妹大排檔 × Notbad.的聖誕派對，聽Canton Pop、唱經典電影金曲！

北角碼頭

日期：2025年12月24至28日、31日至2026年1月4日

地點：北角東碼頭



聖誕市集【9】中環皇后像廣場⸺聖誕天地／20米高戶外聖誕樹

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」於2025年11月14日至2026年1月4日舉行！活動今年首度與置地公司合辦，將中環皇后像廣場花園打造成「聖誕天地」，往年大受歡迎的20米高（約6層樓）戶外聖誕樹將再度現身。整個「聖誕天地」將布滿玩具飛船、小木偶、小火車等，在臨近聖誕節時，更有聖誕頌歌表演、由12間小木屋組成的聖誕市集等精彩聖誕活動！

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：香港島中環皇后像廣場花園（南、北）

時間：2025年11月14日 晚上8時至晚上11時30分／2025年11月15日至12月21日 下午4時至晚上11時30分、上午11時至晚上11時30分／2025年12月22日至2026年1月4日 上午11時至晚上11時30分



聖誕市集【10】東薈城名店倉⸺Pinkoi HO~HO~HOLIDAY 聖誕市集

東薈城名店倉首次聯乘亞洲領先設計購物網站Pinkoi帶來「HO~HO~HOLIDAY 聖誕市集」！市集雲集超過100位來自中、港、台、日、韓、泰等地的原創設計師，帶來日本飾品、韓系穿搭、英倫風文具、泰國文青包、港台美食等！此外，商場更推出兩大節日限定工作坊，包括聖誕花環工作坊及輕黏土手作水晶球工作坊，可以親手打造專屬節日裝飾！

東薈城名店倉 x Pinkoi HO~HO~HOLIDAY聖誕市集

日期：2025年12月19至21日、24至26日

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場



聖誕市集【11】D2 Place ONE —— Marketoo x CharlieBoy - 玩轉聖誕玩具村 Charlie’s Toy Factory

今個聖誕，Marketoo市集也會在D2 Place跟大家見面！除了超過100間攤檔參與，販售自家製聖誕產品、原創潮流玩具、經典懷舊玩具之外，市售還會跟本地設計師Charlie Boy，共同準備了Charlie’s Toy Factory聖誕玩具主題活動，包括畫畫、check point 遊戲等，更有機會獲得免費聖誕紀念品!!

D2 Place ONE Marketoo x CharlieBoy - 玩轉聖誕玩具村 Charlie’s Toy Factory

日期：2025年12月24至12月28日

地點：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 2樓 THE SPACE



聖誕市集【12】屯門愛定商場H.A.N.D.S. —— 「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華

今年12月，屯門愛定商場 H.A.N.D.S.，將會舉辦「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華，其中包含一連三個週末的假日市集。攤擋包括手作飾品、布藝、皮革、繪畫、木工藝、花藝、寵物相關用品、手工蠟燭、香水、護膚品、自家設計服飾等。活動將會以繽紛夢幻的糖果國度為主題，除了有市集攤檔外，現場更會有8個攤位遊戲、6米高巨型彈床等等。

屯門愛定商場H.A.N.D.S. —— 「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華（資料圖片）

日期：12月6至7日、12月13至14日、12月20至21日

地點：屯門愛定商場 H.A.N.D.S. ZONE D（室外平台花園）

時間：中午12時至黃昏6時



聖誕市集【13】愉景新城 —— 12月生活市集

12月一連4個週末，SOHO MARKET將在D·PARK愉景新城L2購物走廊，舉辦「12月生活市集」。市集圍繞12月的生活以及聖誕節為主題，販售服飾首飾、花藝布藝、烘焙糕餅、花茶咖啡、蠟燭肥皂、鉤織皮革等手工產品。

日期：2025年12月6至7日、13至14日、20至21日、27至28日

地點：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城L2 購物走廊

時間：中午12時至晚上8時



聖誕市集【14】愉景灣 —— 聖誕露天市集

想要體驗歐陸風情的聖誕，就不能錯過今年首度登場的愉景灣聖誕露天市集！市集匯聚了近 50 個特色攤位，現場充滿濃厚的意式節日氣氛，為你準備了多款滋味美食與手作精品。活動由 12 月 25 日起至 12 月 28 日 一連四天舉行，非常適合想在暖心冬日中，與親友共度一個精緻又放鬆的異國感聖誕。

愉景灣免費渡輪節日優惠

在12月25日、26日、27日、28日、2026年1月1日（星期六、星期日、平安夜及公眾假期），在指定早上11:30出發時間，由中環3號碼頭出發，(於星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北。)只需使用八達通卡入閘，即可享這優惠。

夢幻冬日飄雪

在12月24日、25日、26日、27日、28日、2026年1月1日（星期六、星期日、平安夜及公眾假期），每日下午3:00-3:10及6:00至6:10在愉景北商場及愉景廣場正門外更有夢幻冬日飄雪。

愉景灣聖誕露天市集 DB Winter Wonderland Christmas Market

地點:愉景廣場露天廣場 / DB Plaza Open Piazza

時間:12:00 – 20:00

日期:25/12 – 28/12



聖誕市集【15】ACG Focus 聖誕同人祭

想在香港體驗最純粹、最熱血的日式節日氣氛嗎？ACG Focus 聖誕同人祭絕對是動漫迷今年不容錯過的盛事！這裡匯聚了豐富的同人創作與動漫周邊，讓你在充滿二次元魅力的氛圍中，與志同道合的好友一起熱鬧過聖誕。活動包括有VTUBER 專區、異次元Stage等等，有照過30個表演隊伍。

ACG Focus 聖誕同人祭

地點：觀塘海濱活動空間01及舞台

日期:12月25日至26日



聖誕市集【16】新城市廣場 ——聖誕美食市集

新城市廣場的Chill Park 戶外美食聖誕市集 已經火熱登場，現場集結了 12 間超人氣的本地與國際美食品牌，讓你徹底沉浸在邊吃邊逛的聖誕氛圍中。除了滿足味蕾，節日儀式感也絕對做足！在12月 27 日（3pm – 5pm），現場有 Busking 音樂表演，將氣氛推向頂點。此外，1 樓東翼還同步設有聖誕手作市集，無論是想尋找獨一無二的禮物還是單純想血拼，都能在這裡滿載而歸。

聖誕市集【17】荃新天地 ——Winter Coffee Market 冬日咖啡市集

咖啡迷注意！這個聖誕「Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」讓你一次過實現打卡、品味精品咖啡與享受音樂的多重願望。本次市集星光熠熠，匯聚多個本地人氣品牌，更邀請兩位來自台灣的咖啡界重量級人物林東源與 Chacha Tong親自坐鎮。

Winter Coffee Market 冬日咖啡市集

日期：12月24日至28日

時間：12nn-9pm

地點：荃新天地1期花園廣場



聖誕市集【18】荃灣廣場 ——聖誕暖心美食烘焙市集

熱愛甜品的你絕對不能錯過！今年冬日，荃灣廣場為各位準備了一場甜蜜盛宴，讓你一次過橫掃逾 30 間超人氣甜品及烘焙品牌。由即日起至 2026年1月1日，荃灣廣場 L1 長廊將化身為夢幻的「聖誕暖心美食烘焙市集」。市集從傳統手工糯米糍、煙韌控必試的麻糬 Gelato，到精緻的英式鬆餅、曲奇及可麗露應有盡有。

免費送Gelato

在12月25至26日，只要當日現場 Like 指定 IG 貼文，並分享到 IG Story，同時標註 #madnessfamily 及 #tsuenwanplaza，即可即場換領 Gelato 一杯。

荃灣廣場 ——聖誕暖心美食烘焙市集

地點: L1長廊

日期:即日起至2026年1月1日

時間:11:30am - 9:00pm



消費賞你Gelato

日期:12月20日至2026年1月1日

時間:11am - 8:45pm

地點: L3顧客服務中心



聖誕市集【19】新港城中心——MOST-Loving 聖誕萌貓市集

貓奴們快衝！新一波本地特色小店已正式進駐 MOST-Loving 聖誕萌貓市集！

這個市集簡直是寵物與主人的天堂，現場齊集了各式寵物凍乾、營養零食，還有設計精緻的貓狗飾品、實用皮革與布藝用品。無論你是想為自家主子添置聖誕新裝，還是正為親友物色貼心禮物，這裡都能讓你輕鬆滿載而歸。

MOST-Loving 聖誕萌貓市集

即日起至12月28日

12nn - 8pm

L2 天幕廣場



聖誕市集【20】K11 MUSEA——LUSH限定聖誕市集

今年 LUSH正式進駐 K11 MUSEA 聖誕市集。這個期間限定店讓大眾能親身感受品牌獨有的繽紛香氣與魔幻魅力。現場除了可以探索最新的節慶限定系列，更能徹底沉浸在濃厚的歡樂氛圍中。

地址：K11 MUSEA 地庫 1 樓 Beauty Stage

日期：即日起至 12 月 30 日



聖誕市集【21】AIRSIDE——Chubbie 聖誕盛宴 - 嘉年華市集

今年聖誕，在AIRSIDE，Freeture Concept 攜手人氣本地插畫家 toballkidrawing，在今個冬日呈獻「肥教主聖誕盛宴」大型聖誕市集。現場設有充滿質感的文青手作工作坊，還有各式特色美食等你來品嚐。無論是想尋找獨一無二的交換禮物，還是想給自己一份充滿藝術氣息的聖誕驚喜，這裡都能滿足你。

Chubbie 聖誕盛宴 - 嘉年華市集

日期：12月22-28日

時間：12PM-8PM

地點：Airside 3及4樓購物走廊

