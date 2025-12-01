中環聖誕好去處13推介！AIA嘉年華/雜技團/插畫展/工作坊$27.5起

中環聖誕好去處｜還未想到聖誕去哪裡？中環今年聖誕有超多活動，想打卡的話，有全港最高的20米聖誕樹；想暢玩一番，亦有AIA大型嘉年華以及今年重新回歸的AIA雜技團。除了大型的聖誕活動，中環也有不少具濃厚聖誕氣氛及別具特色的工作坊，以下13個精選活動推介給大家，包括香港插畫及文創展、活字排印工作坊等，當中最平只需$27.5！詳情即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

中環聖誕好去處【1】AIA友邦嘉年華——機動遊戲／攤位／打卡活動

AIA友邦嘉年華將於2025年12月22日到2026年3月1日重返中環海濱，可以盡情體驗刺激的機動遊戲、暢玩合家歡的攤位遊戲、品嚐美味小食，還有無數的打卡裝置！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！門票優惠即將公布

地址：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間



中環聖誕好去處【2】AIA嘉年華冬日世界雜技團——60分鐘「零冷場」／國際級表演者／挑戰人體極限

世界巡迴超過40年的雜技團Gandeys將以全新陣容及冬日主題回歸AIA嘉年華！雜技團網羅多項驚險刺激的雜技表演和技驚四座的表演者，全長60分鐘完全「零冷場」，來自世界各地的雜技表演者將演出多項挑戰人體極限、震撼視聽的雜技，例如蒙古團隊呈獻的「魔力彈跳板」，將做出多個空中翻騰和驚險的跳躍；葡萄牙團隊帶來的反地心吸力表演「空中行者」以及哥倫比亞團隊充滿速度感的「環球飛車」等，一張門價便可一次過觀賞多場世界級演出，作為慶祝聖誕、除夕的活動最適合不過！

日期：2025年12月22日至2026年3月1日

地址：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間



中環聖誕好去處【3】PMQ歷史建築展覽廳——免費參觀／活化古蹟／獨家登記送PMQ行李牌禮品

對歷史感興趣的朋友，不妨登記參觀歷史建築展覽廳，活動費用全免！元創方原址前身先後為中央書院（皇仁書院）校舍及荷李活道前已婚警察宿舍，現活化為香港的創意地標。訪客可選擇隨意參觀，或是跟隨導賞團深入探索，步入經修復的歷史建築和地下展示廊，細味遺蹟背後的文化與建築價值。

此外，大家還可在這裡購物、休憩娛樂、參與設計及藝術主題工作坊等文化活動，現有獨家登記優惠，出示門票資料，每人可免費兌換一個PMQ行李牌禮品！👉🏻 立即免費登記

地點：香港島中環鴨巴甸街35號 展覽廳S508, S509



中環聖誕好去處【4】當代印藝聖誕工作坊——活字排印／城市遊蹤／低至$85

喜歡復古工藝的朋友注意啦！致力研究、推廣、承傳香港非物質文化遺產的當代印藝，將推出聖誕工作坊、城市遊蹤、活字館導賞及手搖活版印藝體驗等多項文化活動。你不但可以親手「執字粒」、印製活版作品，而且還可以學習使用手搖活版印刷機等有趣的工藝，感受當代的工藝魅力，意義無凡！活動現有優惠，低至$85！👉🏻 優惠預訂

當代印藝｜活字排印工作坊101——聖誕特別篇

優惠價：$467.5｜原價$550

當代印藝｜城市遊蹤──活字中環

優惠價：$108.8｜原價$128

當代印藝｜活字館導賞及手搖活版印藝體驗

優惠價：$85｜原價$100

👉🏻 優惠預訂

地點：當代印藝, 中環PMQ A座地下SG03-07



中環聖誕好去處【5】中環PMQ元創方——3D立體木貓／天然水晶手鍊／二人同行獨家85折

想製造獨一無二的聖誕擺設？創意珠寶品牌MDVS在中環PMQ元創方推出「流體藝術工作坊：3D立體木貓」，讓你採用高質的檀木，以及配合流體藝術美學，製作出別具風格的木貓，還可親自手繪不同的圖案和配色，為聖誕添上新意思！品牌同時亦有「天然水晶手鍊工作坊」，可製作天然水晶手鍊，啱晒與另一半或閨蜜在聖誕一同前往！工作坊現有二人同行獨家85折優惠！👉🏻 二人同行獨家85折

中環PMQ元創方｜ 流體藝術工作坊：3D立體木貓

優惠價（二人同行）：$829.6起｜人均$414.8起｜原價$976

中環PMQ元創方｜ 天然水晶手鍊工作坊

優惠價（二人同行）：$986起｜人均$493起｜原價$1,160起

👉🏻 二人同行獨家85折

地點：中環PMQ Hollywood H408



中環聖誕好去處【6】Free Flow Atelier 藝術遊樂場——自由牆繪／黏土製作／二人同行獨家85折

Free Flow Atelier是結合感官藝術、建構角落、自由牆繪、黏土製作等多元創作元素，激發小朋友的好奇心與創造力的藝術遊樂場。在聖誕期間特別推出適合1.5–3歲及4–6歲的藝術手作活動，活動以故事書與節日童話為靈感設計，並融合開放式創作與感官探索，讓小朋友在輕鬆溫馨的環境中，慢慢投入創作，啱晒家長帶同小朋友在聖誕節一同發揮創意！現有二人同行優惠，獨家85折！👉🏻 二人同行獨家85折

Free Flow Atelier 藝術遊樂場｜感官藝術創作

優惠價（二人同行）：$714起｜人均$357｜$原價$840

👉🏻 二人同行獨家85折

地點：中環PMQ Staunton S505



中環聖誕好去處【7】升級再造工作坊——聖誕牛仔布升級再造工作坊／牛仔褲剩布製作聖誕掛飾／獨家85折

想在聖誕有與別的布袋或漁夫帽？中環PMQ元創方的「聖誕牛仔布升級再造工作坊」，由專業導師教導利用不同色彩、多種圖案辦模、牛仔褲剩布、輔料等，製作聖誕掛飾，自由裝飾布袋或漁夫帽，讓你在聖誕節為自己製作一款獨一無二的裝飾品！活動現有獨家85折！👉🏻 獨家85折

升級再造工作坊｜聖誕牛仔布升級再造工作坊

優惠價：$382｜原價$450

👉🏻 獨家85折

地點：中環PMQ元創方



中環聖誕好去處【8】Beets——3D打印趣味體驗班／AI設計聖誕擺設／獨家85折

位於中環PMQ元創方的Beets提供「AI×3D打印體驗課程」，參加者可親自設計獨一無二的聖誕擺設！大家在課程中，將會學識如何使用AI創作別樹一格的造型，再以3D打印技術實現構思，將創意變化真實作品！活動有專業人士在場指導，無論你是初學者、家長還是小朋友都輕鬆體驗AI設計和3D打印的樂趣。完成活動後更可獲得親自設計的3D打印聖誕裝飾，為家居添加節日氣氛！現有獨家85折！👉🏻 獨家85折

Beets｜3D打印趣味體驗班

優惠價：$510｜原價$600

＊課程共長4小時，共2節，每節2小時

👉🏻 獨家85折

地點：中環PMQ Block B HG20



中環聖誕好去處【9】和匠心傳——日本工作坊／非遺技藝／國寶級表演／限量低至86折

「和匠心傳」WA!CRAFTLINK將於2025年12月24日起登陸中環PMQ元創方，帶來融合港日工藝精神的文化盛典！除了可以欣賞日本非物質文化遺產表演，還可以參加日本匠人現場工作坊及活動，深度體驗日本文化！由即日起至11月30日開始接受報名，早鳥優惠低至86折！👉🏻 即睇更多日本匠人工作坊

和匠心傳｜日本工作坊報名

優惠價：$480｜$560

👉🏻 即睇更多日本匠人工作坊

地點：中環PMQ元創方地面廣場



中環聖誕好去處【10】Bonart——多肉植物盆景坊／獨家9折

以「好藝術，好生活」為理念的Bonart，將為大家提供3大多肉植物盆景坊，讓大家親手製造屬於自己的盆景，在盆景中築建一個迷你自給自足生長的生態系統，充滿趣味性！而工作坊有專人指導，即使是新手都能輕鬆完成！現有獨家9折優惠！👉🏻立即預訂工作坊優惠

Bonart｜多肉植物盆景工作坊

優惠價：$450起｜$500起

Bonart｜青苔生態盆景工作坊

優惠價：$378起｜$420起

Bonart｜樹樁生態盆景工作坊

優惠價：$1620起｜$1,800起

👉🏻立即預訂工作坊優惠

地點：香港中環荷李活道10號（中環大館）



中環聖誕好去處【11】香港愛樂團聖誕音樂嘉年華——馬戲團主題×幽默互動劇場／小朋友化身小小指揮家／獨家85折

馬戲團主題×幽默互動劇場「The Carnival Musical Spectacular 聖誕音樂嘉年華」即將盛大上演！嘉年華結合管弦樂、奇幻馬戲與溫馨故事元素，帶來一連串精彩的音樂表演，包括聖誕合唱團獻唱多首聖誕歌曲、年僅2至4歲的小樂手提供樂器表演、舞蹈表演，當中12歲以下的VIP觀眾更有機會化身為小小指揮家，親自帶領樂團演奏！親子套票現有獨家85折！👉🏻獨家85折預訂

香港愛樂團聖誕音樂嘉年華｜親子套票（2位）

VIP區：$1,122｜人均$561｜原價$1,320

C/D區門票：$748｜人均$374｜原價$880

B/E區門票：$561｜人均$280.5｜原價$660

A/F區門票：$374｜人均$187｜原價$440

👉🏻獨家85折預訂

地點：香港賽馬會演藝劇院



中環聖誕好去處【12】香港插畫及文創展 10：IP冒險島——多個人氣IP／$27.5即可入場

全港最大插畫文創市集將於2025年12月20日至21日登陸會展！展會集結來自世界各地，超過100個品牌及設計、插畫師，多個亞洲人氣IP，例如黃阿瑪的後宮生活、韓國超人氣耍廢插畫品牌Mr. Donothing、泰國潮玩品牌Missing The Cat，以及日本可愛品牌Lemon & Sugar等，喜歡文創和插畫的朋友絕不能錯過！二人同行門票現有獨家8折，僅$27.5即可入場！

👉🏻 二人同行優惠預訂

香港插畫及文創展｜獨家二人同行門票

優惠價（1日門票）：$55起｜人均$27.5｜原價$60

優惠價（2日門票）：$88起｜人均$44｜原價$110

👉🏻 二人同行優惠預訂

地點：香港灣仔會議展覽中心 HALL 3E



中環聖誕好去處【13】龍景8號——49,000尺面積／兒童電動車場／S.T.E.A.M.工作坊／低至$154玩90分鐘

全港最大的戶外兒童電動賽車場龍景8號，位於灣仔龍景街，場地面積約49,000尺，共有4個兒童電動車場，適合3至8歲的小朋友參加！而車輛款式繁多，例如McQueen、ATV、四驅車、K Cart等，小朋友可按自己的喜好選擇。此外，場內更設有免費放電區、S.T.E.A.M.工作坊等多元化活動，其中STEAM 工作坊更可帶走完成品！現有獨家優惠，低至$154玩足90分鐘！👉🏻 低至$154玩90分鐘

龍景8號｜套票

優惠價（單人）：$176｜原價$220

優惠價（雙人）：$308｜原價$440

＊90分鐘套票包玩4個兒童電動車（K Cart, 工程車、警察電單車、跑車）＋一個工作坊

👉🏻 低至$154玩90分鐘

龍景8號

日期：即日至2026年06月20日

地址：灣仔龍景街



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略