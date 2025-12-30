新年自助餐9大推介｜酒店買1送1！任食生蠔龍蝦拖羅　人均$101起

新年自助餐｜1月自助餐優惠｜為了迎接2026的來臨，多家酒店都推出全新新年自助餐！《香港01》「好食玩飛」整合9大酒店自助餐優惠，除了有龍蝦、即開生蠔、和牛任食，有酒店更推出佛跳牆、鮑魚炆鴨掌等意頭菜！現在預訂最平人均$101就食到，即看內文！



新年自助餐【1】嘉里酒店——紅燒花膠+佛跳牆+拖羅任食／8折

嘉里酒店全新「海洋珍饈盛宴」自助餐，帶來超過35款矜貴奢華的海鮮佳餚！當中包括薑蔥炒龍蝦鉗、紅燒花膠伴蝦籽麵、蒜蓉牛油大蝦等熱食，日式刺身區更會全面升級，供應大拖羅、中拖羅、赤身、甜蝦等刺身，更有龍蝦、長腳蟹、大蝦任食！在農曆新年期間，餐廳更會提供佛跳牆、鮑魚炆鴨掌等意頭菜！現在預訂即享限時8折優惠！

嘉里酒店｜自助午餐、自助早午餐

成人：$403起｜原價$493起

👉🏻8折優惠預訂

嘉里酒店｜「海洋珍饈盛宴」自助晚餐

成人：$664起｜原價$$992起

👉🏻8折優惠預訂

地址：紅磡紅鸞道38號3樓

電話：2252 5246



新年自助餐【2】沙田帝逸酒店——即開生蠔+黑松露片皮鴨／82折

沙田帝逸酒店將於1月推出新春主題《松露‧珍菌‧海鮮三重奏》自助餐，以松露、珍菌及海鮮為靈感入饡，提供黑松露片皮鴨、黑松露四川珍菌卷、天婦羅姬松茸、香煎鴨肝伴黑松露汁、松露撈意大利麵、黑松露雪糕等，還有一系列粉紅主題甜品！此外，還有回本必食的鱈場蟹腳、即開生蠔、鐵板燒鵝肝、燒頂級燒西冷等。現在預訂即享82折優惠！

沙田帝逸酒店——即開生蠔、蟹腳+黑松露片皮鴨／82折（官方圖片）

沙田帝逸酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$404.8｜原價$484

小童：$248.8｜原價$297

👉🏻82折優惠預訂

沙田帝逸酒店｜自助早午餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$561.2｜原價$671

小童：$340.4｜原價$407

👉🏻82折優惠預訂

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$717.6起｜原價$858起

小童：$432.4起｜原價$517起

👉🏻82折優惠預訂

地址：沙田源康街1號1樓

電話：3653 1111



新年自助餐【3】沙田萬怡酒店——金獎牛扒+法國生蠔+鴨肝／買1送1

沙田萬怡酒店MoMo Café呈獻全新「『悅』饌廣東薈萃」自助餐，將傳統粵菜融入創意元素，呈獻嫩滑鴨肝、澳洲穀飼牛肉眼及花膠燉湯等美食，還有法國新鮮生蠔、鱈蟹腳、鮑魚任食；曾榮獲世界牛扒挑戰賽金獎的烤南澳洲36° MB2牛肩胛肉也是必食推介！由即日起至1月15日，自助午餐買1送1；自助晚餐低至半價，優惠於農曆新年期間同樣適用！

沙田萬怡酒店｜「悅」饌廣東薈萃自助午餐

買1送1：$477.6起／2位｜人均$238.8起｜原價$875.6起

👉🏻快閃買1送1

沙田萬怡酒店｜「悅」饌廣東薈萃自助晚餐

成人：$442.8起｜原價: $811.8起

小童：$280.8起｜原價: $514.8起

長者：$364.8起｜原價: $668.8起

👉🏻快閃買1送1

地址：沙田安平街1號

電話：3940 8788



新年自助餐【4】香港萬怡酒店——燒春雞+⽣蠔蟹腳任食／買1送1

香港萬怡酒店MoMo Café以「啟新·臻味」自助餐迎接2026年，供應多款國際佳餚，包括經典法式龍蝦濃湯、馬來西亞喇沙、香辣肉碎燒蠔、香草燒春雞、燒腩卷等。此外，餐廳亦有雪場蟹腳、即開法國⽣蠔、鮑魚、刺身等海鮮任食，還有多達12款雪糕及甜品，保證可以食回本！由即日起至1月15日，自助晚餐更有買1送1及家庭套票買2送1優惠！

香港萬怡酒店｜「啟新·臻味」自助晚餐

買1送1：$681.6起／2位｜人均$358.8起｜原價$1,249.6起

家庭套票買2送1：$808.4起／3位｜人均$269.4起｜原價$1,524起

👉🏻率先預訂

地址：西營盤干諾道西167號

電話：3717 8888



新年自助餐【5】富麗敦海洋公園酒店——龍蝦蟹腳+和牛斧頭扒／72折起

富麗敦海洋公園酒店星耀廳以「佳節盛宴自助餐」為主題，自助餐有新鮮龍蝦、雪蟹腳、蝦等冰枕海鮮，以及現場即切的黃鰭吞拿魚刺身、魚子醬帶子刺身、特盛魚生丼飯等日式刺身及壽司。熟食方面，重點推介有威靈頓三文魚、烤澳洲羊鞍及和牛斧頭扒、燒羊鞍、龍蝦意大利飯等佳餚。現在預訂即享低至72折優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐

成人：$310｜原價$426.8

👉🏻72折起預訂

富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐（平日）

成人：$337｜原價$437.8

👉🏻預訂全港最美海景

富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐（星期六、日及公眾假期）

成人：$538｜原價$657.8

👉🏻72折團圓價

富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐

成人：$ 678起｜原價$877.8起

👉🏻立即預訂

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



新年自助餐【6】朗廷酒店——威靈頓和牛+新鮮生蠔+龍蝦／65折

朗廷酒店「和牛. 海鮮珍饈自助晚餐」自助餐有威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯等和牛美食，還有一系列海鮮冷盤，如長腳蟹、新鮮生蠔、黃鰭金槍魚等；熟食亦有波士頓活龍蝦、黑松露蝦多士、新鮮炒蟹等，還有秋冬必吃的莓果甜品，開心果紅桑子蛋糕及64%朱古力杏桃蛋糕都不容錯過！現在預訂即享65折優惠！

朗廷酒店｜自助午餐

成人：$328.5起｜原價$448.8起

小童或長者：$231起｜原價$327.8起

👉🏻早鳥65折

朗廷酒店｜自助晚餐

成人：$591起｜原價$844.8起

小童或長者：$373.5起｜原價$536.8起

👉🏻早鳥65折

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



新年自助餐【7】六國酒店——片皮鵝＋龍蝦＋鮑魚鴨掌／低至49折

六國酒店將在1月起推出全新「華麗盛宴大匯演 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 扣鮑魚 • 片皮鵝」主題自助餐，除了有波士頓龍蝦、鴨肝多士、鐵板燒、片皮鵝等等，每位客人更可享用一盅佛跳牆，暖胃又滋補！此外，在指定時間還有廚師即席烹調表演，在現場精心製作堂弄原隻鮑魚鴨掌、火焰雪山或法國經典橙酒班戟！現在預訂即享低至49折優惠！

六國酒店｜自助晚餐

成人：$499起｜原價$921.8起

小童：$309起｜原價$811.8起

長者：$399起｜原價$602.8起

👉🏻低至49折優惠預訂

地址：告士打道72號1樓

電話：2866 3808



新年自助餐【8】悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買1送1人均$101起

悦品酒店推出「閒日精選半自助午餐」及「品味獅城自助午餐」，半自助午餐提供烤加拿大肉眼牛扒、慢烤加拿大豬柳、咖哩羊鞍、烤安格斯牛肉漢堡等主菜選擇，甜品、冷盤、飲品等則無限供應。現在預訂自助午餐更可享買1送1優惠，人均只需$101起！

悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買1送1人均$101起（官方圖片）

悦品酒店｜閒日精選半自助午餐（星期一至五）

買1送1：$201.6｜人均$101.3｜原價: $369.6

悦品酒店｜品味獅城自助午餐（星期六、日及公眾假期）

買1送1：$417.6｜人均$208.8｜原價$765.6

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



新年自助餐【9】悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買1送1人均$155起

悦品酒店亦有「海王盛宴自助晚餐」，推介菜式包括荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、辣酒煮翡翠螺、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦等美食，還有一系列冰鎮海鮮、刺身、Häagen Dazs及 Mövenpick雪糕任食，保證吃回本！

悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買1送1人均$155起（官方圖片）

此外，「龍蝦松露 • 半自助晚餐」則可以選擇原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒、烤草飼羊架、黑松露海鮮意大利飯等其中之一作為主菜，另有自助甜品、冰鎮海鮮、什錦凍肉等美食。現在預訂即享買1送1優惠，人均$155起！

悦品酒店｜龍蝦松露•半自助晚餐（星期一至四）

買1送1：$309.6｜人均$154.8｜原價: $567.6

悦品酒店｜海王盛宴自助晚餐（星期五）

買1送1：$645.6｜人均$322.8｜原價$1,183.6

悦品酒店｜海王盛宴自助晚餐（星期六、日及公眾假期）

買1送1：$705.6｜人均$352.8｜原價$1,293.6

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



