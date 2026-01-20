新年盆菜11推介2026｜鼎爺／永年／利苑39折起！鮑魚花膠+免運費

新年盆菜推介2026｜新年有什麼盆菜推介？現時不少盆菜都有早鳥優惠，有些甚至免運費，新年過節聚餐可以坐低等食。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家精選11間新年盆菜，不但有食神韜韜推出的傳統風味盆菜，也有標榜健康無味精的月膳工房。當中最平人均只需$129！即睇下文了解更多！



新年盆菜｜有什麼推介？

新年盆菜推介【1】食神韜韜盤滿缽滿盆菜──每日新鮮製造／不含防腐劑及味精／傳統荔枝柴火石爐烹調／免運費

新年佳節，食神韜韜推出「食神韜韜盤滿缽滿盆菜」，盆菜不但每日新鮮製造，不含防腐劑及味精，而且以傳統荔枝柴火石爐烹調，加上秘製古法配方製造，味道傳統正宗！

而盆菜的食材亦相當豐富，有富貴鮑魚、日本宗谷元貝、如意花膠、紅燒海參、鮑汁扣鵝掌 、荔枝燒鴨、龍崗走地雞、蠔皇炆冬菇、客家豬腩仔、豆卜等多達18款矜貴食材入饌，用作聚餐一流！現時預訂，除了有免運費優惠外，還有低至42折優惠；而預訂10-12人份量的盆菜，更有早鳥優惠，折後再減$100！（限量20盤）

食神韜韜｜食神韜韜盤滿缽滿盆菜

優惠價（4-5人份量）：$1,088｜人均$136｜原價$2,788

優惠價（6-8人份量）：$1,388｜人均$173.5｜原價$3,388

早鳥優惠價（10-12人份量）：$1,588｜人均$132.3｜原價$3,988（限量20盤）

銷售日期：即日起至2026年3月31日

新年盆菜推介【2】鼎爺廚房──每日新鮮即製／加熱即食／100%新鮮肥美蠔肉熬製／獨家送鼎尚蝦籽醬

李家鼎（鼎爺）創立的自家品牌「鼎爺廚房」推出「鼎爺手工盆菜」及「極上鮑參鼎級盆菜」，盆菜每日新鮮即製，可以加熱即食，其中「極上鮑參鼎級盆菜」內有秘汁靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴花膠筒、北海道元貝等食材；湯底以精華鮑汁配以100%新鮮肥美蠔肉熬製，無添加豆粉和糖，味道天然且帶有鹹鮮味，快閃優惠$1,688起，再獨家送鼎尚蝦籽醬！

鼎爺廚房｜鼎爺手工盆菜

優惠價（8人份量）：$1,688｜人均$211｜原價$1,788

優惠價（12人份量）：$2,188｜人均$182｜原價$2,288

鼎爺廚房｜極上鮑參鼎級盆菜

優惠價（10人份量）：$2,388｜人均$238.8｜原價$2,488

銷售日期：即日至2026年2月15日

新年盆菜推介【3】襟江酒家──百年老字號／100%香港製造／純手工／低至51折

襟江酒家是旺角出名的百年老字號，盆菜100%香港純人手製造，無添加防腐劑。招牌的盤滿缽滿賀年盆菜主打古法熬富貴鮑魚、鮑汁炆花膠、慢煮鮑汁鴨掌、日本宗谷原粒元貝等，有5人、8人及12人份量可選擇，無論小型家庭還是大型聚會都適用。現時更有低至51折，兼免費送貨優惠。高CP值之選！即訂

襟江酒家──百年老字號／100%香港製造／純手工／低至51折（官方圖片）

襟江酒家｜盤滿缽滿賀年盆菜

優惠價（5人份量）：$1,688｜人均$337.6｜原價$3,288

優惠價（8人份量）：$1,988｜人均$248.5｜原價$3,688

優惠價（12人份量）：$2,288｜人均$190.6｜原價$4,288

銷售日期：即日起至2026年3月15日

新年盆菜推介【4】香港林村許願盆菜──傳統圍村風味／熬煮24小時醬汁／低至46折

香港林村盆菜保留傳統圍村風味以及注重食材處理，每個工序都十分講究，尤其燜豬肉，選用五花腩慢燜數小時，直至肉香汁濃；醬汁則以鮑魚、金華火腿、走地雞等熬煮24小時而成。盆菜包含鮑汁花膠、紅燒海參、鮑汁扣鴨掌、日本宗谷元貝、大海蝦等經典食材，用料豐富，啱晒過節聚會！盆菜現有低至46折優惠，兼免費送貨。

香港林村｜香港林村許願盆菜

優惠價（4-5人份量）：$1,588｜人均$317.6｜原價$3,388

優惠價（6-8人份量）：$1,888｜人均$236｜原價$3,888

優惠價（10-12人份量）：$2,288｜人均$190.6｜原價$4,588

銷售日期：即日起至2026年2月16日

新年盆菜推介【5】香港康得思酒店──米芝蓮／6頭原隻鮑魚／送砂鍋／早鳥85折

香港康得思酒店明閣連續多年榮獲米芝蓮星級的榮譽，今年特別推出新春一品煲，醬汁以多款上乘食材及矜貴鮑魚汁熬煮而成，材料豐富、香味四溢。盆菜主打聯記號6頭原隻鮑魚、花膠、流浮山金蠔、瑤柱及海參等精選食材，並奉上可循環再用的砂鍋，不論明火或電磁爐都可加熱，相當貼心。盆菜現時更有早鳥85折優惠！

香港康得思酒店──米芝蓮／6頭原隻鮑魚／送砂鍋／早鳥85折（官方圖片）

香港康得思酒店明閣｜新春一品煲

優惠價（4人份量）：$1,988｜人均$497｜原價$2,388

銷售日期：即日起至2026年2月16日

新年盆菜推介【6】九龍東帝苑酒店──原隻8頭蠔皇鮑魚／16款矜貴食材／低至72折

九龍東帝苑酒店推出鮑魚聚寶盆菜，包含原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔等多達16款矜貴食材入饌，且提供2人或6人份量，適合不同家庭需要。值得一提，盆菜更採用高質不銹鋼煲盛載，明火及電磁爐均可加熱，十分方便。盆菜現時有低至72折優惠！

九龍東帝苑酒店──原隻8頭蠔皇鮑魚／16款矜貴食材／低至72折（官方圖片）

九龍東帝苑酒店｜鮑魚聚寶盆菜（適用於普通日子）

優惠價（6人份量）：$1,788｜人均$298｜原價$1,888

優惠價（2人份量）：$638｜人均$319｜原價$688

九龍東帝苑酒店｜鮑魚聚寶盆菜（適用於年三十至年初三）

優惠價（6人份量）：$1,888｜人均$314.6｜原價$1,988

優惠價（2人份量）：$688｜人均$344｜原價$738

銷售日期：即日起至2026年3月8日

新年盆菜推介【7】月膳工房──自設持牌食品工場／套餐跟富貴炒飯及紅燒竹笙雞絲翅

月膳工房提供「新年盆菜」，餐廳自設持牌食品工場，盆菜於訂購當日新鮮製造，而且食材少油、少鹽、少糖及無味精，保證吃得健康！「新年盆菜」有蠔皇吉品鮑（6隻）、花膠（6隻）、原條南美海參（6隻）、茄汁煎虎蝦（6隻）等昂貴食材。如果想吃得更加豐盛，更可預訂「團團圓圓套餐」，除了有盆菜，還有富貴炒飯及紅燒竹笙雞絲翅，聚會食就最適合不過！現時預訂有9折優惠，兼免運費！

月膳工房｜新年盆菜

優惠價（4-6人份量）：$1,068｜人均$178｜原價$1,188

優惠價（8-12人份量）：$1,608｜人均$134｜原價$1,788

月膳工房｜團團圓圓套餐

優惠價（4-6人份量）：$1,338｜人均$223｜原價$1,488

優惠價（8-12人份量）：$1,788｜人均$149｜原價$1,988

銷售日期：即日起至2026年12月18日

新年盆菜推介【8】Fast Gourmet──全港首創酥皮龍蝦盆菜／買大送小

Fast Gourmet是全港首創酥皮龍蝦盆菜的法國餐廳，吃膩了傳統中式盆菜的朋友可以一試！「酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜」可選法式龍蝦湯、招牌冬蔭龍蝦湯、意式蕃茄湯或忌廉蘑菇湯等4款湯底，食物包括龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子、海蝦、藍青口、西班牙黑毛豬腩等矜貴食材，現有買大送小優惠，折扣低至76折！

Fast Gourmet｜酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜（堂食或自取）

優惠價（1-2人份量）：$458｜人均$229｜$528

優惠價（4-6人份量）：$1,288｜人均$214｜$1,688

優惠價（買大送細）：$1,688｜人均$211｜原價$2,216

Fast Gourmet｜酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜（免費送貨）

優惠價（1-2人份量）：$528｜人均$264

優惠價（4-6人份量）：$1,688｜人均$281.3

銷售日期：由即日起至2026年2月13日

新年盆菜推介【9】永年士多──龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜／送$500永年現金券、永年咖喱辣醬、麻辣醬及精選紅酒一枝

永年士多推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」及「花膠發財好市大盆菜」，第一款「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」主打波士頓龍蝦、鮑魚、花膠等昂貴食材，另一款「花膠發財好市大盆菜」，除了有花膠外，還有鮑魚、蠔豉、髮菜、冬菇等經典盆菜食材入饌，而現時盆菜有低至89折兼免運費優惠，此外，凡訂購任意一款盆菜，更可獲贈$500永年現金券、永年咖喱辣醬、麻辣醬及精選紅酒一枝！

永年士多｜花膠發財好市大盆菜

優惠價（6人份量）：$1,388｜人均$231.3｜原價$1,488

優惠價（10人份量）：$1,288｜人均$128.8｜原價$1,888

永年士多｜龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

優惠價（6人份量）：$1,388｜人均$231.3｜原價$1,488

優惠價（10人份量）：$1,888｜人均$188.8｜原價$1,988

銷售日期：即日起至2026年2月13日

新年盆菜推介【10】神燈海鮮酒家──神燈海味盆菜／免運費

今個新年，神燈海鮮酒家招牌「神燈海味盆菜」回歸！盆菜主打10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌等頂級食材，最多可供12人享用，現時更有低至79折優惠，以及外賣直送免運費服務，直送到港九新界及東涌，連村屋都送到，定能滿足大忙人一族的需要！

神燈海鮮酒家──神燈海味盆菜／免運費（官方圖片）

神燈海鮮酒家｜神燈海味盆菜

優惠價（6人份量）：$1,238｜人均$206.3｜原價$1,588

優惠價（12人份量）：$2,388｜人均$199｜原價$2,988

銷售日期：即日至2026年2月22日

新年盆菜推介【11】利苑──米芝蓮一星餐廳

連續多年獲得米芝蓮指南一星評級的利苑，推出「發財鮑羅萬有盆菜」。盆菜配上鮑魚、花膠、海參、瑤柱甫及蠔豉等珍貴食材以及秘製醬汁，非常惹味！軟滑的海參，配以略帶海水味的花膠、爽口的鮑魚及甘香的蠔豉，口感超有層次！盆菜分為4人或6人用，而且加熱即可食用，適合大型的家庭聚會，人均亦只需$414！此外，利苑亦有棗皇糕、蘿蔔糕、年糕等新年年糕推出，優惠由91折起。

利苑｜發財鮑羅萬有盆菜

優惠價：$1,688起

利苑｜各式年糕

優惠價：$198起｜$218起

銷售日期：即日至2026年2月14日

（全文完）