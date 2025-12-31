麥當勞元旦全日早餐！全新煙肉蛋McGriddles套餐$37起+薯餅全日有

香港人迎接新年的傳統，麥當勞每年1月1日推出的「全日早餐」必定榜上有名！今年1月1日「全日早餐」除了繼續提供經典人氣早餐「$37珍寶套餐」，更帶來新驚喜陣容，將加入全新McGriddles成員──採用經典煙肉的全新楓糖班戟煙肉蛋漢堡（煙肉蛋McGriddles），並首次聯乘新生代歌手陳康堤（Constance）為麥當勞拍攝全新廣告及首度主唱早餐廣告歌，為大家新一年帶來活力滿滿的新氣象！



麥當勞延續新年傳統推1月1日全日早餐 全新煙肉蛋McGriddles套餐優惠價$37起

全新成員楓糖班戟煙肉蛋漢堡靈感源自陪伴大家成長的煙肉蛋漢堡，同樣使用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡，搭配香煎經典煙肉、軟滑芝士和嫩滑雞蛋，入口鹹甜兼備，重新演繹經典滋味！同樣深受歡迎的經典人氣早餐珍寶套餐（配薯餅及飲品）亦會於1月1日以$37套餐優惠價全日供應，份量十足的套餐包括嫩滑炒蛋、美味豬柳、熱烘烘的鬆餅及香軟的熱香餅，熱香餅更可選擇經典熱香餅糖漿配牛油或奶醬口味，再搭配香濃McCafé金獎咖啡，為元旦日錦上添花！

除夕倒數過後，一於約同家人好友齊齊到全線麥當勞餐廳＊品嚐限時供應的全日早餐，包括經典人氣早餐：$37珍寶套餐（配薯餅及飲品）或一系列McGriddles早餐：$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）、新成員$37起楓糖班戟煙肉蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）以及$37起楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品），用美食迎接新年！為響應以上全日早餐優惠，平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應，帶來金黃香脆的美味。

首次與新生代歌Constance合作 為全日早餐來全新風格

新一年帶來新氣象，香港麥當勞首次聯乘新生代人氣歌手陳康堤（Constance）為每年一度的全日早餐拍攝宣傳短片，更首次獻唱並參與麥當勞早餐廣告歌的作曲部份，為大家的美好早晨帶來清新活力感覺，慶祝McGriddles新成員楓糖班戟煙肉蛋漢堡強勢加盟早餐系列。片段中Constance一邊唱著節奏輕快的新歌《新人一樣》，一邊遊車河，期待與大家開箱全新醒晨滋味：「開了花灑 笑著脫去舊人 新角色 新宇宙 早餐更吸引」。

立即收看Constance 如何重新演繹這份俘虜大家味蕾的全日滋味：

https://youtu.be/8pF3dnL5nOc

楓糖班戟脆雞漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）均以超值優惠價$35供應。（官方圖片）

$35楓糖班戟脆雞漢堡套餐1月2日起供應 連同其他三款McGriddles套餐繼續滿足不同粉絲口味

好消息接踵而來，楓糖班戟脆雞漢堡更會於1月2日起供應，全系列McGriddles共四款漢堡將於早晨時段供應，陪伴大家享受Good Morning！楓糖班戟脆雞漢堡以香脆雞塊配上香濃芝士及內含楓糖漿的楓糖班戟漢堡，鹹甜食材強強聯手，搭配出俘虜大眾味蕾的夢幻組合！Constance亦會以甜美聲線繼續陪住大家歎McGriddles早晨套餐。同日起，楓糖班戟脆雞漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）均以超值優惠價$35供應，顧客無論經麥當勞App，或直接到餐廳的自助點餐機或櫃檯點餐，均可享受此限時超值優惠。

另外，由2026年1月2日至1月15日，顧客亦可登入PayMe App搶港幣$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣$40或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減^，為顧客慳上慳！

＊適用於24小時營業之麥當勞餐廳，餐廳營業詳情屆時可參閱麥當勞App。

^此推廣受條款及細則約束，請於2026年1月2日起查閱PayMe App内的條款及細則。



麥當勞1月1日全日早餐

全新楓糖班戟煙肉蛋漢堡（配薯餅及飲品）套餐優惠價港幣$37起

靈感源自陪伴大家成長的煙肉蛋漢堡，同樣使用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡，搭配香煎經典煙肉、軟滑芝士和嫩滑雞蛋，入口鹹甜兼備，重新演繹經典滋味！（官方圖片）

珍寶套餐（配薯餅及飲品）套餐優惠價港幣$37

香軟熱香餅、金黄香脆的脆薯餅及熱烘烘的英式鬆餅，配上嫩滑炒蛋和美味豬柳，份量十足，滋味加倍！（官方圖片）

楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）套餐優惠價港幣$35

香港麥當勞的楓糖班戟豬柳漢堡特意加入軟滑芝士，讓味道更加豐富！（官方圖片）

楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）套餐優惠價港幣$37起

楓糖班戟漢堡的包面包底同樣呈現最具代表性的麥當勞標誌M字。而以美味豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋組成的楓糖班戟豬柳蛋漢堡，口感濕潤鬆軟，呈獻多重口感，令人一試難忘！（官方圖片）

麥當勞App優惠券（1月2日起，早上4時至11時供應）

$37起全新楓糖班戟煙肉蛋漢堡超值套餐（配薯餅及飲品）［可重複使用］（官方圖片）

$35楓糖班戟脆雞漢堡超值套餐（配薯餅及飲品）［可重複使用］＊優惠價不適用於香港國際機場內所有餐廳。（官方圖片）

$37起楓糖班戟豬柳蛋漢堡超值套餐（配薯餅及飲品）［可重複使用］（官方圖片）

$35楓糖班戟豬柳漢堡超值套餐（配薯餅及飲品）［可重複使用］＊優惠價不適用於香港國際機場內所有餐廳。（官方圖片）

