除夕倒數交通/封路安排｜港鐵通宵?口岸24小時通關?巴士服務一覽

除夕倒數封路2026｜除夕夜（12月31日）香港多處均有跨年倒數慶祝活動，不想在狂歡後受困於人潮或錯過尾班車，出發前必看這篇除夕交通安排懶人包！為了方便市民外出慶祝，港鐵將提供通宵服務，多條巴士及專線小巴路線亦會延長服務時間或加強班次。想知更多除夕交通資訊？即看下文啦！

除夕倒數2026｜港鐵通宵行駛？

即日至2026年1月4日東鐵綫、港島綫及迪士尼綫加強列車服務詳情：

由金鐘往羅湖方向的東鐵綫尾班車會延後至凌晨12時56分開出。

港鐵也會提供通宵服務，本地鐵路綫及7條輕鐵路綫將會通宵行駛（機場快線及東鐵線部分路段除外）。迪士尼綫亦會配合樂園活動，延長服務至凌晨2點。

除夕倒數2026｜輕鐵通宵？港鐵巴士延長服務？

輕鐵綫505、507、610、614P、615P、751、706將通宵行駛；而港鐵巴士506、K51及K54A綫將延長服務時間。

除夕倒數2026｜機場快綫尾班車延後開岀？

除夕期間出外旅遊的朋友留意啦！在2025年12月31日，機場快綫的尾班車將延後於凌晨1:30由博覽館站開出；2026年1月1日，機場快綫的尾班車將延後於凌晨1:00由博覽館站開出。

機場快綫延長服務時間詳情：

除夕倒數2026｜高鐵增加班次？

高速鐵路（香港段）將於即日至1月3日期間，周末、平安夜、除夕及部分公眾假期日子加開來往香港西九龍站及福田站的班次，每日最多加開13對列車，方便跨境旅客。

除夕倒數2026｜深圳灣口岸24小時通關？

因應除夕跨年倒數活動的舉行，除了港珠澳大橋香港口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關外，羅湖口岸的旅客清關服務，由原來凌晨12時關閉，延長至翌日凌晨2時。而深圳灣口岸的旅客和客車清關服務，由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作！

為更有效分流跨境私家車，只有持落馬洲管制站封閉道路通行許可證（許可證）的跨境私家車可行走落馬洲／皇崗口岸；至於持有深圳灣口岸、落馬洲／皇崗、香園圍、文錦渡或沙頭角管制站相關許可證的跨境私家車，可在元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸。

除夕倒數2026｜跨境巴士加強服務？

跨境巴士方面，政府與跨境巴士服務營辦商，安排新增元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，亦會加強使用落馬洲／皇崗口岸的服務，包括由市區主要站點例如灣仔、太子及佐敦等出發的跨境巴士，以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。此外，在有需要時會於港珠澳大橋、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

除夕倒數2026｜可從深圳灣口岸通宵返大西北？

就接駁口岸的本地公共交通服務而言，為配合深圳灣口岸在元旦日，24小時通關的特別安排，專營巴士營辦商會於凌晨時段，營運第NB2號和NB3號2條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。

另外，使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線的旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。

除夕倒數2026｜12.31啟德睇騷有特別交通安排？

專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區，提供11條特別巴士路線分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸和機場及港九新界各主要地區。

啟德主場館的士上落客區將會開放。宋皇臺道上落客區在進場時段（即除夕下午6時30分至9時，元旦下午4時30分至7時）只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。由於預計離場人士眾多，輪候時間會較長，請耐心輪候登車。

根據主辦單位的資料，2場演唱會包括周深，預計分別於元旦日凌晨0時30分及晚上10時30分完結，計劃即日返回內地的觀眾需特別注意前往各口岸的班次服務時間。

除夕交通懶人包｜羅湖口岸

旅客需趕及港鐵屯馬綫最後一班相關列車，並於大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站。旅客應妥善計劃行程，提前前往車站月台。相關班次開出時間如下：

除夕交通懶人包｜落馬洲／皇崗口岸（24小時通關）

旅客可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線；或直接在宋皇臺道上落客區乘搭特別巴士第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

除夕交通懶人包｜深圳灣口岸（除夕夜旅客清關服務改為24小時運作）

專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。除夕演唱會的旅客亦可乘搭屯馬綫往元朗站／天水圍站和屯門站，分別轉乘第NB2號和NB3號特別巴士路線前往深圳灣口岸。

（全文完）