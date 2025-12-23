除夕倒數2026｜中環跨年音樂會！光影表演/馮允謙現場唱/免費直播

香港除夕倒數2026｜除夕倒數2026｜旅發局宣布，今年跨年倒數活動將於2025年12月31日晚上11時30分至2026年1月1日凌晨12 時10分，在中環遮打道行人專用區舉行，跨年倒數音樂會及燈光表演，音樂會更有國際殿堂級組合Air Supply，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱！即看下文啦！

香港除夕倒數2026｜中環倒數有咩做？

旅發局宣布，今年的跨年倒數活動，將於2025年12月31日晚上11時30分至2026年1月1日凌晨12 時10分，在中環遮打道行人專用區舉行，跨年倒數音樂會及燈光表演。這個跨年倒數音樂會的演岀歌手包括國際殿堂級組合Air Supply，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱！同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。

至於光影表演「光影匯．中環」，舉辦地址附近的八幢建築物外牆，將以巨型倒數時鐘以及光影圖案，與大眾一起倒數，上演長約3分鐘，以「新希望、新開始」為主題的光影表演，向現場及全球觀眾送上祝福！

香港除夕倒數2026｜免費直播？

屆時，中環遮打花園及愛丁堡廣場，將設置大型屏幕，直播跨年倒數現場活動。尖沙咀文化中心外牆，則會以投影直播活動盛況。而灣仔香港會議展覽中心玻璃外牆將呈現巨型倒數時鐘，讓大家一同迎接新一年的來臨！

另外旅發局亦透過多個媒體及平台直播，包括旅發局網站 DiscoverHongKong.com 和社交平台（Facebook及YouTube）、ViuTV 99 台、ViuTV 網站及應用程式，以及無綫電視81台、HOY TV 77 台及港台電視32、港台網站及應用程式。同時直播訊號亦會發放供本港電子媒體使用。旅發局將同步透過衛星向全球轉播現場盛況，與身處世界各地的觀眾一同倒數，迎接2026年！

香港除夕倒數2026｜交通有特別安排？

為配合活動舉行，當晚將會有特別交通及運輸安排，旅發局呼籲公眾密切留意有關政府部門的詳細公佈！

