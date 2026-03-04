樂悠咭優惠2026｜48大著數/超市/餐廳/購物/八達通/電器/晚餐5折

樂悠咭優惠2026！樂悠咭有什麼優惠？長者只要年滿60歲，就可使用樂悠咭享受不同的優惠！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合樂悠咭48大優惠推介，包括美心MX、大快活、KFC、百佳、屈臣氏、惠康、寶達食品超市等，即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

樂悠咭優惠2026｜超市／個人護理用品店

樂悠咭優惠【1】惠康 —— 自家品牌產品9折

長者逢星期三憑長者咭或樂悠咭，於惠康（或Market Place、3hreesixty）購買自家品牌產品（例如御品皇、Meadows），即享9折優惠。

惠康 —— 逢星期三自家品牌產品9折（官方圖片）

即日起至2026年12月31日，逢星期三憑樂悠咭於惠康（或Market Place、3hreesixty）購買成人奶粉及紙尿片可享95折優惠。

惠康 —— 逢星期三成人奶粉及紙尿片可享95折（官方圖片）

樂悠咭優惠【2】HKTVmall —— 逢星期三網購95折

逢星期三於網上舉行「長者會員日」，已認證的長者會會員及於HKTVmall簡易版內網購，輸入指定優惠碼「SENIOR95」可享額外95折優惠。

HKTVmall —— 逢星期三95折（官方圖片）

樂悠咭優惠【3】萬寧 —— 買萬寧自家品牌85折優惠

憑長者咭或樂悠咭，逢星期二於萬寧門市購買萬寧自家品牌或Mannings Guardian單件產品，享有85折優惠。

萬寧 —— 買萬寧自家品牌85折優惠（官方圖片）

樂悠咭優惠【4】優品360° —— 星期二享95折

即日起至2026年12月31日，逢星期二出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。

樂悠咭優惠【5】FoodVille —— 星期二享95折

即日起至2026年12月31日，逢星期二出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。

樂悠咭優惠【6】寶達食品超市 —— 88折

逢星期三下午4時前，憑長者咭/樂悠咭到寶達食品超市門市，購買急凍貨品即享88折。優惠不適用於網上購物。

寶達食品超市 —— 88折（官方圖片）

樂悠咭優惠【7】OK 便利店 —— 特定貨品減$2

即日起至2026年6月30日，長者出示樂悠咭，並以樂悠咭購買任何牛奶飲品（946毫升），包括鮮奶、高鈣牛奶、朱古力牛奶等，可減$2。另外，購買聖安娜家庭袋裝麵包、Circle K吐司或方包，可減$1。另外，購買南陽高蛋白飲品（朱古力香蕉味/穀物味）350毫升$3折扣優惠。

OK 便利店 —— 特定貨品減$3（官方圖片）

OK 便利店 —— 特定貨品減$2（官方圖片）

OK 便利店 —— 特定貨品減$1（官方圖片）

樂悠咭優惠【8】APITA／UNY —— 滿$100享95折

即日起至4月13日，老友記在APITA，以及UNY樂富店、元朗店及將軍澳店，買滿$100並以樂悠咭付款，可享95折優惠。（每筆交易上限最多可享$15折扣）

APITA／UNY —— 滿$100享95折（官方圖片）

樂悠咭優惠【9】AEON —— 額外95折

AEON每個月第二及第四個星期日都會舉行黃金朝市優惠活動（下午1點前），AEON會員只要使用樂悠咭購買「黃金朝市」相關產品，可享額外95折。

樂悠咭優惠【10】永安百貨 —— 額外95折

樂悠咭或長者咭持有人，逢星期一、二於指定部門購買指定貨品，尊享額外95折優惠，範圍涵蓋寢室用品、浴室用品、家居用品、食品、電器及廚房用品等。

樂悠咭優惠2026｜餐廳／連鎖快餐店

樂悠咭優惠【11】包點先生 ── 減$3／包類滿3件打9折

長者逢星期四、五惠顧包點先生並出示有效長者咭或樂悠咭，購買任何缽仔蒸飯，再配指定點心即可減$3；此外，購買任意3件包類產品可享9折。

樂悠咭優惠【12】東海堂 ── 指定產品95折

長者憑有效之樂悠咭或長者咭，於東海堂購買指定產品可享95折優惠。

樂悠咭優惠【13】利東集團旗下酒樓 ── 全日$2茶錢＋外賣自取95折

利東集團推出$2的茗茶優惠，長者出示有效樂悠咭，惠顧利東集團旗下任何一間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利龍軒、利東酒家及港灣宴會廳均可享此優惠，且星期一至日全日適用。此外，即日至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧外賣自取可享95折優惠。

酒樓地址：



利東軒：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

利榮軒：屯門建榮街24號建榮商業大廈

利龍軒：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖

利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

港灣宴會廳： 新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓



樂悠咭優惠【14】大家樂 —— 滿$50減$5／會員滿$30送指定食品

長者憑有效長者咭/長者八達通/樂悠咭/已驗認證長者會員卡於茶市惠顧滿$40減$3；或憑已認證長者會員卡於午市或晚市內惠顧滿$30，可獲免費油菜一客。

即日至3月8日，大家樂Club100長者會員可享專屬優惠，晚市滿$50即減$5。會員只要打開大家樂App，用電子券就可以無限次使用這個優惠。但要留意，優惠不適用於購買晚市快餸、2人餐、試食價及優惠價產品、「燒味外賣」、「盤裝外賣美食」及「包裝及應節食品」。

大家樂 —— 滿$40減$3／會員滿$30送指定食品（官方圖片）

樂悠咭優惠【15】美心MX —— 晚市75折

美心MX及美心Food²在3月5日有長者優惠日。長者於優惠日下午5點後，憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，晚市堂食或外賣可享75折優惠。優惠適用於美心MX全線分店，但不包括西九高鐵站。

美心 —— 每月第一個星期四晚市75折（官方圖片）

樂悠咭優惠【16】大快活 —— 申請「快活關愛長者咭」減$3

長者憑樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值$300的現金優惠。

大快活「快活關愛長者咭」（官方圖片）

樂悠咭優惠【17】KFC —— 送奶茶或咖啡

憑樂悠咭惠顧淨值滿$10或以上，即送熱香滑奶茶或即磨咖啡一杯；及在早上11時後惠顧淨值滿$20或以上，即送普通馬鈴薯蓉一客。（星期六、日及公眾假期除外）

樂悠咭優惠【18】鴻福堂 —— 指定產品8折優惠

即日起至2026年12月31日，長者出示樂悠咭/長者咭到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列，可享8折優惠。

樂悠咭優惠【19】海天堂 —— 滿$100減$25

憑長者咭/樂悠卡，以現金購買正價產品滿$100，可享$25優惠。

樂悠咭優惠【20】蓮香樓 —— 早市$2茗茶＋免收加一服務費

長者於早茶時段（06:00-09:45）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

蓮香樓 —— 早市$2茗茶＋免收加一服務費（官方圖片）

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



樂悠咭優惠【21】一粥麵 —— 早或茶市送熱飲

於一粥麵早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），以樂悠咭付款，或者出示長者咭，可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）

一粥麵 —— 早或茶市送熱飲（官方圖片）

樂悠咭優惠【22】南記粉麵 —— 送細豆漿或生菜半份

長者出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿一杯、生菜半份或芽菜半份。如購買套餐粉麵，可免費升級大豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

南記粉麵 —— 送細豆漿或生菜半份（官方圖片）

樂悠咭優惠【23】譚仔三哥米線 —— 送熱飲

長者在下午2至6時，憑長者咭或樂悠咭惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯。

樂悠咭優惠【24】譚仔雲南米線 —— 自選兩餸或以上米線減$8

長者憑長者咭或樂悠咭於譚仔分店可享以下優惠（二選一），優惠1：惠顧自選兩餸或以上米線（不包括淨米線、過橋米線及任何套餐）減$8；優惠2：惠顧任何米線送冷/熱飲品一杯（不包括特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水）。

譚仔雲南米線 —— 自選兩餸或以上米線減$8（官方圖片）

樂悠咭優惠【25】PIZZA HUT 必勝客 —— 下午茶減$5

長者憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

PIZZA HUT 必勝客 —— 下午茶減$5（官方圖片）

樂悠咭優惠【26】薄餅博士 PHD —— 下午茶時段減$2

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$2。

樂悠咭優惠【27】大叔拉麵 —— 滿$100享9折

長者在落單前出示樂悠咭，單一消費滿$100可享有全單9折優惠。

大叔拉麵 —— 滿$100享9折（官方圖片）

大叔拉麵

地址：荔枝角D2 Place二期3樓314號舖15號



樂悠咭優惠【28】Pick Coffee —— 三人同行全單85折

即日起至2026年4月15日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食／外賣全單85折優惠。

樂悠咭優惠【29】茶木‧台式休閒餐廳 —— 主食或套餐$3優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠適用於星期一至日及公眾假期 。(以每張樂悠咭或長者咭計算)

樂悠咭優惠【30】錦麗 —— 主食或套餐$3優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠適用於星期一至日及公眾假期 。(以每張樂悠咭或長者咭計算)

樂悠咭優惠【31】銀龍飲食集團有限公司 —— 下午茶套餐$3優惠

憑長者卡或樂悠卡於下午茶時段（下午2:30-6:00）堂食惠顧下午茶套餐，即可享$3優惠，每位長者每次只能享用優惠乙次。

樂悠咭優惠【32】富臨皇宮 —— 茶芥$2/位（黃大仙分店限定）

凡入座前出示長者樂悠咭，持咭者茶芥只需$2/位！早茶、市茶、下午茶時段都適用，優惠只限黃大仙分店限定。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓

電話: 2320 9080

富臨皇宮 —— 茶芥$2/位（黃大仙分店限定）（官方圖片）

樂悠咭優惠【33】香港愉景灣酒店海玥餐廳 —— $68自助早餐／$268自助晚餐

即日起至2026年3月31日，樂悠咭持咭人可於星期一至星期五以$68享用自助早餐（原價$218）；星期五至星期日以$268享用自助晚餐（原價$588），以上優惠只限堂食，另收10%服務費，並需使用實體樂悠卡結帳以享受優惠。

樂悠咭優惠【34】襟江酒家 —— 早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖電話



樂悠咭優惠【35】美心西餅 —— 麵包95折優惠

長者出示樂悠咭，購買任何麵包95折優惠。

樂悠咭優惠【36】榮華餅家 —— 標準價9折優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭購買任何標準價產品可享9折優惠。

樂悠咭優惠【37】A-1 Bakery —— 每月28日95折優惠

即日起至2026年3月28日，每月28日憑有效樂悠咭消費可自動額外95折優惠，請以有效樂悠咭支付全數款項。

A-1 Bakery —— 每月28日95折優惠（官方圖片）

樂悠咭優惠【38】Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店 —— 堂食全單85折

即日起至2026年4月15日，凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店 —— 堂食全單85折（官方圖片）

樂悠咭優惠【39】Starbucks星巴克 —— 購買中杯裝或以上手調飲品$5折扣優惠

即日至2026年8月27日，樂悠咭持有人每日早上十一時前於香港星巴克分店購買中杯裝或以上手調飲品並全數使用樂悠咭支付，可享$5折扣優惠一次。

Starbucks星巴克 —— 購買中杯裝或以上手調飲品$5折扣優惠（官方圖片）

樂悠咭優惠【40】和牛燒肉一郎 —— 長者半價

60歲或以上的長者，出示樂悠咭或長者咭，可享指定放題套餐半價優惠，低至$164即可入場。

樂悠咭優惠【41】丼丼亭 —— 套餐51折

即日至12月31日，長者星期一至五惠顧丼丼亭，憑樂悠咭可以優惠價$82.8購買樂悠茶餐，套餐包含迷你親子丼、天婦羅配沙律、漬物及熱柚子茶一杯。

樂悠咭優惠【42】一鍋堂 —— 午市及晚市長者優惠

60歲持有效身份證明文件的長者，可以低至$168的長者優惠，享用火鍋放題套餐。詳情可瀏覽官方網站。

樂悠咭優惠【43】尖沙咀凱悅酒店 —— 自助餐5折起

尖沙咀凱悅酒店特別推出「樂悠咭長者專屬優惠」，平日早鳥點心放題專享5折優惠、週末自助午餐專享6折優惠、平日半自助午餐專享7折優惠。

地址：九龍尖沙咀河內道18號

樂悠咭優惠2026｜其他優惠商店

樂悠咭優惠【44】南北行 —— 指定商品95折起

每逢星期二，長者持有長者卡/樂悠卡購買指定產品可享額外優惠。

樂悠咭優惠【45】Zoff Hong Kong —— 配眼鏡全單85折

各位60歲或以上長者，到Zoff購買正價眼鏡，出示有效的樂悠咭或香港身份證，即享全單85折優惠！

Zoff Hong Kong —— 配眼鏡全單85折（官方圖片）

樂悠咭優惠【46】Cherry床上用品專門店 —— 9折優惠

於Cherry床上用品專門店使用長者咭或樂悠咭消費可享額外9折。

Cherry床上用品專門店 —— 9折優惠（官方圖片）

樂悠咭優惠【47】香港迪士尼樂園 —— 一日門票$100

樂悠咭持有人購買一日門票可享優惠價$100，必須持有由八達通卡有限公司發出的有效樂悠咭。

樂悠咭優惠【48】海洋公園 —— 入場門票$100

60至64歲長者及持有樂悠咭，購買入場門票可享優惠價$100。

