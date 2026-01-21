信用卡迎新優惠2026｜20大禮品/現金/里數回贈:AirPods+行李箱

信用卡迎新優惠｜2026信用卡迎新最強合集！各大銀行2026年第一季迎新推廣已經全面出爐！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理多達20張信用卡的迎新優惠，無論是現金回贈派、里數派或禮品派，統統都可以找到心水信用卡！當中最吸引有高達$5,400現金回贈或108,000里，禮品就有AirPods Pro 3以及行李箱！想知邊間咁著數？即刻拉下看！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

2026信用卡迎新推介【1】HSBC EveryMile —— 高達$5,400 獎賞錢（或108,000里）

滙豐EveryMile信用卡主打低至$2 = 1里，而且無上限回贈，是里數黨必備的信用卡之一。即日起至2026年2月28日，經官網申請，更有高達$5,400獎賞錢回贈！

全新信用卡客戶只需於發卡後首60個曆日內，累積合資格簽賬滿$8,000可享高達$800獎賞錢（或16,000里）；另有限時額外迎新優惠，滿$40,000可享額外高達$1,000獎賞錢（或20,000里），滿$120,000可享額外高達$4,600獎賞錢（或92,000里），毋須登記即可賺取額外里數。

高達$5,400獎賞錢（或108,000里）

簽賬門檻：$8,000起

推廣期：即日起至 2026年2月28日

更多詳情🔎滙豐信用卡迎新推廣優惠之條款及細則

更多詳情🔎滙豐EveryMile信用卡限時額外迎新獎賞優惠條款及細則

2026信用卡迎新推介【2】OCBC信用卡 —— 高達$2,000現金回贈

近月OCBC華僑銀行積極推廣信用卡，更推出高達$2,000現金回贈迎新禮遇！新舊客戶只要透過OCBC手機應用程式申請World萬事達卡、VISA白金卡或銀聯白金卡，申請時須輸入推廣碼「CARD26」，均可享$200現金回贈。

而全新信用卡客戶，獲發新卡後首3個月內，累積簽賬滿$4,800，再賞$300現金回贈，新客戶同時可享有首3個月享6%現金回贈，每月零售簽賬達$5,000或以上，當月於指定網購平台簽賬可享額外現金回贈，每月最高$500。合共高達$2,000現金回贈。

OCBC手機應用程式額外$200現金回贈

推廣碼：CARD26

推廣期：即日起至2026年3月31日

高達$2,000現金回贈

簽賬門檻：$4,800

推廣期：即日起至至2026年12月31日

更多詳情🔎OCBC華僑銀行信用卡迎新優惠之條款及細則

2026信用卡迎新推介【3】Citi八達通白金卡 —— $1,800 現金回贈

Citi Bank信用卡迎新同樣以「大手筆」見稱，今期現金回贈最高就是Citi八達通白金卡，全新信用卡客戶經官網申請，並於發卡日後一個月內啟動實體卡，及卡發卡後首2個月內累積認可簽賬滿$5,000或以上，即可獲得$1,800現金回贈。

$1,800現金回贈

簽賬門檻：$5,000

推廣期：即日起至2026年2月2日

更多詳情🔎Citi Back限時迎新獎賞$1,800 現金回贈條款及細則

經Citi Back官網申請更有機會刷到限時迎新獎賞「Apple AirPods Pro 3」，即日起至 2026年2月2 日，新客戶於推廣期內經指定官方連結填妥及遞交申請表，發卡後3個月內並憑卡累積認可簽賬滿$6,000，即可獲得Apple AirPods Pro 3！

限時迎新獎賞Apple AirPods Pro 3

簽賬門檻：$6,000

推廣期：即日起至2026年2月2日

更多詳情🔎Citi Back限時迎新獎賞Apple AirPods Pro 3條款及細則

2026信用卡迎新推介【4】渣打銀行Smart Card —— $1,000 現金回贈

渣打Smart Card一向回贈高，即使經官網申請，亦有機會獲得高達$800至$1,200現金回贈！今期全新信用卡客戶只需於2026年7月31日或以前成功申請Smart Card主卡及於發卡後首1個月內憑卡累積合資格簽賬滿$3,500，即可獲贈$800現金回贈。

經官網更有機會刷到「額外$200現金回贈特別禮遇」！即日起至2026年2月1日，符合資格的全新信用卡客戶，透過指定官方連結遞交合資格信用卡網上申請表格，並於2026年4月30日或以前成功申請並獲發出合資格信用卡，即可獲得額外$200現金回贈！

$800現金回贈

簽賬門檻：$3,500

推廣期：即日起至2026年7月31日

額外$200現金回贈

推廣期：即日起至2026年2月1日

更多詳情🔎渣打銀行Smart Card網上申請迎新禮遇條款及細則

2026信用卡迎新推介【5】AEON WAKUWAKU —— 高達$900現金回贈

AEON WAKUWAKU被稱為網購神卡，全因它擁有網購6%現金回贈的超強優勢，而且申請信用卡即享高達$900回贈！全新合資格客戶於發卡後首60天內，憑信用卡累積合資格的簽賬或成功辦理AEON商戶免息分期計劃滿$8,000或以上，當中透過Apple Pay及Google Pay簽賬可享10%回贈。簽賬期內最多可獲$500回贈。

新合資格客戶於簽賬期內，憑該信用卡完成簽賬任務，每個任務可享$50回贈，最多可獲合共$200回贈。

經「AEON 香港」手機App申請信用卡並輸入優惠代碼「WAKUWAKU」，成功申請及批核信用卡後，方可享$200回贈。

高達$900現金回贈

簽賬門檻：$8,000

推廣期：即日起至2026年2月28日

更多詳情🔎AEON WAKUWAKU 現金回贈條款及細則

2026信用卡迎新推介【6】美國運通 Explorer信用卡 —— 高達72,000里或$4320現金回贈

喜歡去旅行、儲里數又怎能不申請AE信用卡呢？AE Explorer信用卡今期超抵迎新優惠，成功申請並於首3個月內簽賬滿$7,000即享高達8,000里兼豁免首年年費。迎新期內合資格本地簽賬更享低至$3 = 1里。憑卡登記外幣及旅遊簽賬優惠另享低至$1.68 = 1里！

首3個月內的合資格本地簽賬可享$1=6分，賺取高達1,152,000積分，足夠兌換64,000飛行里數（相等於$3 = 1里數）

高達72,000里數或$4320現金回贈

簽賬門檻：$7,000起

推廣期：即日起至2026年2月28日

更多詳情🔎美國運通 Explorer® 信用卡迎新優惠條款及細則

2026信用卡迎新推介【7】渣打國泰 Mastercard —— 40,000 里數 (首$5k送1萬里)

渣打國泰 Mastercard是里數黨必備的信用卡，加上渣打迎新向來都非常豪爽，單單是入門版的綠卡，迎新禮遇就送高達40,000里！里數由3個等級組成，全新信用卡客戶2026年7月31日或以前成功申請國泰Mastercard主卡，並於發卡後首2個月內憑卡簽滿$5,000即可獲10,000；滿HK40,000即可獲20,000里；滿$110,000即可獲40,000里，最適合在結婚、擺酒、裝修前申請，輕鬆賺盡40,000里！

高達40,000里數

簽賬門檻：$5,000起

推廣期：即日起至2026年7月31日

更多詳情🔎渣打國泰 Mastercard 網上申請迎新禮遇條款及細則

2026信用卡迎新推介【8】DBS Black World Mastercard —— 高達 32,000 里數

DBS Black World Mastercard擁有海外簽賬低至$2 = 1里數的優勢，吸引不少里數黨申請，而今期迎新優惠亦相當吸引！全新信用卡客戶即日起至2026年4月2日經網上申請DBS Black World Mastercard，成功獲發新卡並於發卡後3個月內累積合資格簽賬滿$8,000可獲8,000里；滿$20,000可獲12,000里；滿$60,000可獲30,000里。另外，獲發新卡後申請一次Flexi Shopping分期計劃可享額外2,000里數，合共高達32,000里數迎新優惠。

高達32,000里數

簽賬門檻：$8,000起

推廣期：即日起至2026年4月2日

更多詳情🔎 DBS信用卡迎新優惠條款及細則

2026信用卡迎新推介【9】安信 WeWa 卡 —— $500回贈 或 Marshall 藍芽喇叭

安信 WeWa 卡一向以禮品豐富見稱，過去曾經送過Nintendo Switch Lite、香港來回大阪機票等吸引禮品！今期迎新就有選Marshall Emberton II 便攜式藍芽喇叭、LG 27 吋全高清智能顯示器或$500現金回贈可選。

全新信用卡客戶選定迎新禮品後，於發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易滿$8,800，即可獲得Marshall Emberton II 便攜式藍芽喇叭或LG 27 吋全高清 IPS 智能顯示器；發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿$8,500，可獲$500現金回贈。

簽賬門檻：$8,500起

推廣期：即日起至2026年2月28日 更多詳情🔎WeWa 信用卡迎新優惠之條款及細則

官網額外$300現金回贈

即日起至2026年1月31日透過 WeWa 信用卡網頁或安信 OmyCard 手機應用程式遞交申請並成功申請安信WeWa Visa Signature 卡、WeWa Visa 白金卡或WeWa 銀聯鑽石卡之客戶額外享$300現金回贈。

推廣期：即日起至2026年1月31日

更多詳情🔎WeWa 信用卡迎新優惠之條款及細則

2026信用卡迎新推介【10】安信 EarnMORE銀聯信用卡 —— $500回贈 或 PHILIPS飲水機

同屬安信旗下的EarnMORE銀聯信用卡，迎新禮品同樣精彩，過去就曾經送過OTO GoGo鬆Lite按摩椅！今期迎新就有PHILIPS飲水機、Garmin Forerunner智能手錶或$500回贈可選，如果經官網申請更享額外$300回贈。

全新信用卡客戶選定迎新禮品後，於發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿$8,800，即可獲得PHILIPS RO 純淨飲水機 (ADD6901)或Garmin Forerunner 165 GPS 智能手錶；發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿$8,500，即可獲得$500現金回贈。

簽賬門檻：$8,500

推廣期：即日起至2026年3月31日 更多詳情🔎EarnMORE銀聯信用卡迎新優惠之條款及細則

官網額外$300現金回贈

即日起至2026年1月31日透過安信網頁或安信 OmyCard 手機應用程式遞交申請並成功申請安信 EarnMORE銀聯鑽石卡之客戶額外享$300 現金回贈。

推廣期：即日起至2026年1月31日

更多詳情🔎EarnMORE銀聯鑽石卡迎新優惠之條款及細則

2026信用卡迎新推介【11-20】高達$1000現金回贈

如果大家是信用卡老手，已經擁有不少大行的信用卡，無意取消信用卡，或等緊過冷河，就可以留意以下信用卡，同樣都有數百元現金回贈，不無小補！

提一提！以上迎新禮遇只限信用卡全新客戶，每間銀行、機構對全新客戶都有不同定義，一般需要13個月內並沒持有該行信用卡，方可符合資格。此外，大部份迎新禮遇都需要滿足指定時間內的簽帳要求，如獲取迎新禮遇後取消信用卡，會有一定罰則，想知道是否符合要求？即看：信用卡取消攻略｜11間銀行CUT卡教學 未過冷河期隨時賠迎新禮品

提示：借定唔借？還得到先好借！

（全完文）