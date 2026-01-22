新年市集2026｜6大推介！派開運飾物/3.5米高桃花樹/800盞燈籠海

新年市集2026｜新春將至，逛市集是歡度佳節的重點節目。《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選了6個新年市集，除了匯聚各式應節特色攤位，方便市民選購年花及新派賀年禮品外，部份場地更設有手寫揮春、手作等體驗。焦點推介包括昂坪市集派發金元寶及利東街逾800盞璀璨燈籠海打卡熱點。各個市集均獨具特色，即看下文查閱開放日期及地點詳情！



新年市集2026【1】中環街市 ⸺ 反斗奇兵主題＋新春市集

中環街市於1月23日至3月8日舉辦幻彩躍馬迎新春，以反斗奇兵的人氣角色紅心及牛油仔為主題。商場聯同HoHoHoLa於1月14日起舉辦馬上開運新年市集，場內有多個特色攤檔，售賣賀年食品及創意精品，一站式辦年貨。

該市集指定日子亦有普拉提體驗、揮春派發及醒獅表演。此外，中環街市地下中庭變身成為幸運花園，設置5米高心形許願樹、夢幻風車陣及Snapio限定主題自拍亭。一樓及二樓主樓梯分別設有牛油仔打卡位及紅心互動裝置，市民可透過裝置測出年度開運顏色。

中環街市 x HoHoHoLa 馬上開運新年市集

日期：1 月14日至 2月3日及2月20日至2月27日

時間：中午12時至晚上8時

地點：中環街市二樓24小時行人通道



日期：2月3日至2月16日

時間：中午12時至晚上8時

地點：中環街市一樓活動場



新年市集2026【2】昂坪360市集⸺麥玲玲設計馬年裝置＋纜車優惠

昂坪市集於1月24日至3月8日舉辦駿馬躍動迎新春活動，由堪輿學家麥玲玲參與設計，昂坪圓形廣場設置金駿報喜迎新春裝置，展出五匹穿上唐裝、披上福字馬鞍的駿馬。場地更設有馬到功成幸運輪，以及可供遊客走入合照的金禧福袋。醒獅表演及財神派發金元寶將每日舉行兩場，舉辦日期為2月17日至22日。

麥玲玲亦會於2月21日上午11時45分派發開運飾物。即日起至1月30日，官網更推出雙重暢遊優惠，以一張標準車廂來回門票價錢，即可於3月底前乘搭兩次，雙重優惠首次須於1月內使用。

+ 1

昂坪360．駿馬躍動迎新春

日期：1月24日至3月8日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集（圓形廣場、牌坊及菩提樹旁）



新年市集2026【3】啟德體育園 x LOCOLOCO⸺首個戶外海邊年宵

啟德體育園與LOCOLOCO於美食海灣舉辦首個戶外海濱年宵市集。啟德體育園年宵市集將於2月10日至2月16日設置多款特色攤位，售賣應節年花、手寫揮春及新派賀年禮品，並特設地道特色熟食檔提供各類新春美食。市集主打寵物友善，讓市民可攜同毛孩一邊欣賞海景，一邊行大運及採購年貨。

啟德體育園舉辦區內首個戶外海濱年宵市集。（啟德體育園官網）

啟德體育園年宵市集

日期： 2月10日至2月16日

時間：下午3時至晚上8時（2月10至2月12日）

下午3時至晚上11時（2月13至2月16日）

地點： 啟德體育園美食海灣



新年市集2026【4】Marketoo年宵&新春市集 ⸺ 逾200品牌＋打卡氣KOL

Marketoo於D2 Place ONE分兩階段舉辦香城26市集，場內有超過200個本地品牌。首階段年宵市集於2月11日至16日舉行，涵蓋2樓手作區及7樓屬YouTuber及KOL專層，次階段新春市集於2月17日至19日在2樓舉行，場內特設香城26捉迷藏遊戲，參加者集齊印章或成為商場會員可換領插畫貼紙包。

另場地7樓設置兩米高KOL打卡位及1樓DIY揮春區，追蹤指定社交平台可免費獲贈遊戲卡、揮春及飲品。

Marketoo年宵&新春香城26

日期：2月11日至2月16日

時間：下午2時至晚上9時（2月16日延長開放至凌晨12時）

地點：荔枝角D2 Place ONE 2樓 THE SPACE及7樓THE UPPER STAGE



日期：2月17日至2月19日

時間：下午1時至晚上8時

地點：D2 Place ONE 2樓 THE SPACE



新年市集2026【5】LIFE MART大型年宵市集2026⸺室內外年宵＋寵物友善

LIFE MART 2026年繼續選址饒宗頤文化館舉辦年宵市集， 大會善用古蹟空間設置室內及戶外攤檔，營造戶外年宵的熱鬧氛圍。該場地全面實行寵物友善政策，歡迎市民攜同毛孩入場。多位人氣插畫師將參與擺檔，現場亦設有相關市集活動及紀念禮品派發。

LIFE MART大型年宵市集 2026

日期：2月11至2月16日

時間：下午2時至晚上9時（2月16日延長開放至凌晨12時）

地點：美孚饒宗頤文化館



新年市集2026【6】利東街燈海桃林賀新歲 ⸺ 800盞燈籠海＋桃花樹庭院

利東街由1月29日至3月15日舉行燈海桃林賀新歲活動，屆時林蔭大道將懸掛逾800盞金紅喜慶燈籠，並在中庭設置12棵約3.5米高的桃花樹庭院。金紅喜慶燈籠將於每日下午5時起亮燈，兼顧新春及情人節打卡裝飾。活動期間將舉辦新春主題周末市集WeekCommune，現場另設金龍醒獅匯演、書法家即席派發揮春及懷舊美食大放送等活動。

利東街林蔭大道懸掛逾800盞金紅喜慶燈籠。（官方圖片）

燈海桃林賀新歲

日期：1月29日至3月15日

時間：上午10時至晚上11時

地點：灣仔利東街



