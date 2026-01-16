深圳灣RAIL IN睿印17大食玩買推介｜$66買¥100代金券+2人戲飛$49

深圳灣睿印RAIL IN｜深圳灣睿印RAIL IN美食｜新年深圳去邊好？想方便又可以玩足全日，推介大家去位於南山區、地鐵紅樹灣南站直達的深圳灣睿印RAIL IN！《香港01》記者Ellen整理商場的17大食玩買推介，包括人均價低至¥100的火鍋店「原牛道」、懷舊茶樓「譽八仙」等等。今個新年睿印商場更推出【馬上發財】華南首展，沉浸式與財神近距離，趁新年行大運！



還有還有，深圳灣睿印RAIL IN現推出超值代金券，大家可以用$66，買到相等於¥100面值的代金券，想知更多即刻看下去啦！



深圳灣睿印RAIL IN，位於紅樹灣南站E出口，商場的裝修格局以金色和白色為主，奢華又高級！商場每層都有餐廳的聚集地，即睇有什麼餐廳推介啦！

深圳灣睿印RAIL IN美食｜【1】原牛道

「原牛道」是一家主打潮汕牛肉火鍋的餐飲品牌，定位為「傳統牛肉的新門派」，融合潮汕傳統美食文化與現代時尚元素，成為深圳及大灣區的地標美食，非常適合家庭聚餐、商務宴請等場合。

食客可在「原牛道」品嘗到潮汕地區特色傳統名菜，例如潮汕鹵水黑金鍋、松茸牛肉丸、海石花、酸角汁等，能見識到傳統烹飪工藝，同時也能品嘗到創新吃法！店家除了有高質牛肉吃，還可以品嘗不同款式的海鮮，人均價¥134就可以吃到飽！

原牛道

位置：深圳灣睿印RAIL IN B1層B137+B137-1



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【2】鳥鵬燒鳥居酒屋

「鳥鵬居酒屋」是一個誕生於廣州番禺的日式燒鳥品牌，以高度還原日本當地居酒屋的氛圍、高性價比的備長炭燒鳥以及營業至深夜2時而聞名，在福田、羅湖、南山等多區均有分店！記者特別推介「鳥鵬」嚴選的黃油雞，是每日現做、現串、現烤！另外建議大家可以先點一杯酒水，然後再慢慢品嚐前菜、串燒、刺身等美食。想北上盡情放鬆、邊吃邊聊，就一定要前來「鳥鵬」啦！

鳥鵬燒鳥居酒屋

位置：深圳灣睿印RAIL IN 1樓L138



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【3】皖廚

「皖廚」是一間主打徽菜的餐廳，食客能在店內感受徽州文化的魅力！店家菜餚特色是以地道徽菜為主，店家最具特色的菜色是臭鱖魚，採用了古法醃製，以重火功、慢燉慢煨，一點腥味都沒有！另外，還有必點的徽州家常菜，包括黃山筍乾肉絲、地鍋雞等。

皖廚

位置：深圳灣睿印RAIL IN 2樓L218



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【4】蓉悅

「蓉悦」是一間主打精品川菜的餐廳，獲獎無數，曾獲《週末畫報》《美味盛典》《深圳味道》等知名期刊雜誌頒發的獎項，成為深圳川菜界的代表性品牌。此外，店家以「江鮮專家」著稱，把傳統川菜的辛香麻辣，與清新醇厚結合，注重口味創新，打造出適合川外人食用的川菜。記者推介大家一定要點大紅袍花椒乳鴿、水煮東星斑和小青龍麻婆豆腐。

蓉悅

位置：深圳灣睿印RAIL IN 2樓L201



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【5】錢塘潮

「錢塘潮」是一間新派江南菜品牌餐廳。環境設計上，品牌邀請了知名設計師打造沉浸式用餐空間，融合江南水鄉元素的裝飾，例如流水、白鷺、水墨壁畫等，營造藝術氛圍！餐廳主打清淡、營養、美味的膳食，注重食材新鮮度與烹飪工藝，傳承江南菜「清鮮爽嫩、注重原味」的特點。

餐廳每道菜色也是現做現煮，例如江南經典菜色——龍井蝦仁，蝦肉加上龍井茶味、澀味，整碟吃光也不會覺得油膩！餐廳還推出創意菜品，包括富貴松子魚、古法紅燒肉等。

錢塘潮

位置：深圳灣睿印RAIL IN 2樓L213-L215



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【6】譽八仙

「譽八仙」是一家老香港風格的中高端粤菜茶樓，主打經典懷舊粤菜與手工港式點心。走進譽八仙，猶如一秒穿越迴上世紀六七十年代的老香港一樣！

這裡提供多款港人最愛的招牌燒味，如皮脆肉嫩的深井燒鵝、蜜汁叉燒和燒腩仔等。還有因工序複雜，如今很多酒樓都已不做的傳統點心，譬如千層糕、魚翅灌湯餃，每一口都是手藝與傳承的體現。為保障新鮮本味，茶樓每日朝早五點入貨，堅持手工現制。

在延續經典的同時，「譽八仙」亦隨季節與潮流更新菜單，兼顧傳統與創新，持續為食客帶來地道而多樣的港式滋味。

譽八仙

位置：深圳灣睿印RAIL IN 3樓L315-2



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【7】四季椰林

「四季椰林」以「不加1滴水，4顆椰子一鍋湯」為核心烹飪概念，堅持使用新鮮椰子水和優質文昌雞，打造原汁原味、無添加劑的椰子雞火鍋，被譽為「椰子雞火鍋領導品牌」。品牌強調健康、自然的飲食概念，主打椰子的清香與雞肉的鮮嫩融合，湯底清甜不膩，深受消費者喜愛。品牌更榮獲博鰲國際美食文化論壇美食金獎、中國餐飲傑出品牌、CCTV《匠心》專欄展播企業等多項榮譽，連續多年位居大眾點評深圳椰子雞菜品排行榜前列。

四季椰林

位置：深圳灣睿印RAIL IN B2層B229



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【8】湘辣辣

「湘辣辣」是一家專注於鮮炒黃牛肉的湘菜品牌，提供高品質、高性價比的湘菜體驗。店面結合原木、紅磚、古銅，打造出一種空間感和藝術感。店家最大特色是把潮汕牛肉火鍋的概念融入湘菜小炒。招牌菜——鮮炒花龍，是現點現切、大火現炒，用黃金30秒鎖住牛肉鮮味，使牛肉紋理、色澤、鮮嫩度都非常出色！

湘辣辣

位置：深圳灣睿印RAIL IN B2層B227+B228



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【9】鮮潭

「鮮潭」起源於雲南的石鍋魚餐廳，店家的烹調方式好特別，以石鍋、蒸汽、草帽的方式在食客面前烹煮，超有儀式感！並以先喝魚湯，後用蘸水吃魚肉，湯白肉嫩，超鮮甜！

鮮潭

位置：深圳灣睿印RAIL IN 4樓L403+L404



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【10】牛角

「牛角」是日本規模最大的國際燒肉連鎖品牌，提供貼心的「專人幫烤」服務，店員會根據肉的部位和顧客喜歡的熟度精準控制火候，確保顧客能吃到肉質的最佳狀態，避免肉塊烤焦或過老！餐廳每道食材經嚴選，肉類來自世界各地優質肉源地，經嚴格篩選，確保品質與新鮮度。採用日式傳統炭烤方法烤肉，保留肉的原汁原味，同時突顯鮮嫩多汁的口感！

牛角

位置：深圳灣睿印RAIL IN 4樓L405+L406



深圳灣睿印RAIL IN美食｜【11】雲首味

「雲首味」是主打雲南野生菌火鍋的滇菜主題餐廳，以鮮採野生菌為核心，搭配滇味特色涮菜與菜品，還原地道雲南山野風味。雲首味火鍋，不只是一道美味，更是一份醇鮮的情感！

「雲首味」是主打雲南野生菌火鍋的滇菜主題餐廳。（鄭子峰 攝）

雲首味

位置：深圳灣睿印RAIL IN 2樓L202



來深圳灣睿印RAIL IN除了吃，當然要怒玩一波啦！以下幾間娛樂設施都非常推薦大家去體驗！

深圳灣睿印RAIL IN｜【12】AM FUN

「AM FUN」是專為年輕人而設的，沉浸式運動娛樂新空間，將科技與潮流運動結合，提供多元化的互動體驗。街區以「可瀏覽打卡、可駐留參觀、可沉浸體驗」為核心，融合Y2K街頭文化風格與數碼化運動遊戲，創造一個充滿活力的娛樂空間。

遊玩設施包括方格大作戰、對打球、超級玩家等科技感應互動的創新遊戲，也有射擊、射箭、飛鏢、保齡球、籃球等經典運動項目，還有加入NPC互動和劇情的沉浸式奇幻故事，考驗玩家的敏捷性、協調性與團隊合作能力的同時，帶來全新的沉浸式競技和角色扮演的樂趣。

AM FUN

位置：深圳灣睿印RAIL IN B1樓B101



深圳灣睿印RAIL IN｜【13】寰映影城

想看電影的話，一定要來深圳灣睿印RAIL IN內的「寰映影城」。該戲院是寰映最高級華南區旗艦店，參照HOYTS澳洲風格，為顧客量身打造高端放映的觀影體驗。提供極致色彩和音效，配有IMAX影廳，整合了萬達院線4K科視激光、杜比全景聲等先進放映技術，以嶄新的姿態和高端的觀影設施，為觀眾解鎖觀影新模式、新映像。

「寰映影城」是寰映最高級華南區旗艦店，參照HOYTS澳洲風格，為顧客量身打造高端放映的觀影體驗。（鄭子峰 攝）

寰映影城

位置：深圳灣睿印RAIL IN 4樓L401



深圳灣睿印RAIL IN｜【14】Meland兒童成長樂園

「MELAND」是集主題樂園、育樂成長、藝術科普、運動挑戰、未來科技於一體的室內親子遊樂品牌。作為攬獲美國IDA金獎等五項國際設計榮譽的原創親子空間，「MELAND」以「親子生活新想像」為理念，深受家長和小朋友的喜愛！

Meland兒童成長樂園

位置：深圳灣睿印RAIL IN 3樓L310-312



深圳灣睿印RAIL IN｜【15】「黎明將至」超級密室

除了有兒童專屬的天地，還有成人必來的「黎明將至」。當中的遊戲設備融合了聲光電體感機關，與沉浸式演繹的泰式中恐風格，打造高性價比的驚悚體驗。劇本以「泰國納塔家族的詛咒」為主線，體驗警署第六特殊部隊成員，潛入納塔宅邸調查法典下落，揭開偽善面具下的致命真相的劇情過程。

「黎明將至」的遊戲設備融合了聲光電體感機關，與沉浸式演繹的泰式中恐風格，打造高性價比的驚悚體驗。（鄭子峰 攝）

「黎明將至」超級密室

位置：深圳灣睿印RAIL IN 3樓L301-B



深圳灣睿印RAIL IN｜【16】波比的療癒空間藝術展

「波比的療癒空間藝術展」是一場以療癒為主題的沉浸式藝術展覽。透過藝術裝置、光影效果、互動體驗等多種形式，打造一個充滿溫暖與療癒氛圍的空間，旨在幫助觀眾緩解壓力、釋放煩惱，找到內心的平靜與快樂。展覽以「波比」為核心意象，營造出如夢境般的療癒場景，感受藝術帶來的慰藉與力量。展覽適合所有希望放鬆身心、尋找心靈慰藉的人群，是一場融合藝術與情感的療癒之旅。

「波比的療癒空間藝術展」是一場以療癒為主題的沉浸式藝術展覽。（鄭子峰 攝）

波比的治愈空間藝術展

位置：深圳灣睿印RAIL IN 3樓L323-L326



深圳灣睿印RAIL IN｜【17】婕她·時間給我

婕她（SwissGetal）誕生於瑞士細胞實驗室——CellCare，是個高端修復抗衰護膚品牌，崇尚「取自大自然·回歸自然」的抗衰哲學。該品牌主張化繁為簡、自然即奢華的美學概念，並以純天然植物細胞為原型，研發出功能純粹極致的保養單品。即日起至3月25日，SwissGetal婕她，與藝術家——王浩 Art Space，聯乘舉辦《時間給我》藝術展，讓觀眾一起探討「時間」與「我」的關係。

即日起至3月25日，SwissGetal婕她，與藝術家——王浩 Art Space，聯乘舉辦《時間給我》藝術展，讓觀眾一起探討「時間」與「我」的關係。（鄭子峰 攝）

《時間給我》｜SwissGetal×藝術家王浩聯名展覽

展期：即日至3月25日

位置：

深圳湾睿印RAIL IN 1樓L118《時間予我》

深圳灣睿印RAIL IN 5樓L502婕她



深圳灣睿印RAIL IN｜餐飲抵扣券／$49二人戲飛

最重要是深圳灣睿印RAIL IN推岀了多個超級優惠，包括66港元抵扣100元人民幣或30港元抵扣50元人民幣的代金券；另外還可以49港元買到雙人戲飛！大家只要在即日起至2月28日，到01空間購買以下優惠券，並在商場L1層的客服台兌換便可！即睇以下更多著數優惠！

1.餐飲抵扣券——66港元抵扣100人民幣

適用品牌：錢塘潮、蓉悅、四季椰林、湘辣辣、譽八仙、原牛道、皖廚



2.餐飲抵扣券——30港元抵扣50人民幣

適用品牌：鮮潭、克茗冰室



3.寰映影城2D／3D雙人電影兌換卷（49港元）



4.娛樂抵扣券——108港元抵扣238人民幣

適用品牌：MELAND兒童樂園門票（一大一小）／AM FUN運動空間單日成人票（二選一）



5.藝術抵扣券——78港元抵扣358人民幣

適用品牌：爪馬戲劇票券



6.藝術抵扣券——28港元抵扣58人民幣

適用品牌：波比波比藝術展門票



深圳灣睿印RAIL IN推岀了多個超級優惠，例如爪馬戲劇票券，78港幣抵扣358人民幣！（鄭子峰 攝）

深圳新年商場｜打卡路線贏禮品！

馬年到啦！想趁農曆年假過來深圳灣睿印RAIL IN行大運的話，就不要錯過以下打卡路線！一邊行大運，一邊打卡、儲印仔、贏禮品！禮品包括利是封、明信片等。展陳日期至2月28日！

睿印商場打卡路線：

財神加碼－B2層下沉廣場

財運加速道－B2層地鐵換乘通道

發財位－B2層地鐵換乘通道

霸道財神盯上我－L1層1號門外側

馬上實現－L1層1號門外側

馬上轉運－L1層室內中庭

藝術超市－L1層L111-5、L112

拍出財運藝術櫥窗－L1層2號門



深圳灣睿印RAIL IN商場

地址：深圳市南山區白石四道與深灣二路交叉口

交通：深圳地鐵11號線紅樹灣南灣E出口



深圳灣睿印RAIL IN是深圳灣超級總部基地唯一大型 TOD 上蓋商業綜合體，打造集商務、社交、休閒、體驗於一體的全天候中央活力樞紐。

招商專線：（0755）3318 7 999

深鐵匯坊（車公廟）商業位於地鐵車公廟站內，打造集便利購物、主題打卡、辦公休閒為一體的主題概念地鐵新商業。

招商專線：130 4897 3398 /135 3050 6213

（全文完）