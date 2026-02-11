樂悠咭長者咭分別｜用途、優惠不同？兩張都要申請？附100大優惠

樂悠咭｜長者咭｜相信不少港人都會混淆樂悠咭與長者咭。兩者最大分別在於，樂悠咭是$2乘車交通咭，60歲及合資格殘疾人士即可申請。而長者咭是長者身分證明折扣咭，需年滿65歲才可申請。雖然兩者都與長者福利有關，但用途及優惠範圍大有不同！即看下文整理的申請攻略、所需文件及注意事項，一文看清兩者差異！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

樂悠咭VS長者咭｜一表睇清主要分別

不少人以為樂悠咭就是長者咭，其實兩者功能各異。下表是根據八達通卡有限公司《樂悠咭官方介紹及申請指南》及香港社會福利署《長者咭計劃簡介及申請須知》整理出兩張卡的核心差異：

樂悠咭VS長者咭分別 項目 樂悠咭 長者咭 發卡機構 八達通公司 社會福利署 申請年齡 60歲或以上 65歲或以上 核心用途 享$2乘車優惠 身份證明 身份證明 享商戶折扣 功能 具個人化八達通功能 純身份證明卡，無儲值功能 必要性 交通優惠者必須持有 有更多商戶折扣，建議申請

樂悠咭優惠｜60歲即可申請！主打$2交通

樂悠咭是政府為長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃而設。由2024年8月25日起，所有60歲或以上長者必須使用樂悠咭，才能享有每程$2的乘車優惠。交通優惠適用於乘搭港鐵、專營巴士、小巴、渡輪、街渡及居民巴士等。現時不少餐飲及超市亦接受樂悠咭作為長者優惠憑證。

樂悠咭2026優惠，點擊圖片查看43大著數。（資料圖片）

樂悠咭申請教學｜最快10分鐘完成

年滿60歲或在未來3個月內滿60歲即可申請。申請樂悠咭最快的方法就是用手機App，記得準備好以下文件：

樂悠咭｜申請所需文件及準備：

- 有效香港智能身份證

- 彩色護照證件相片（6個月內拍攝、白色或純淺色背景）

- 手提電話（需接收驗證碼短訊）

- 免費申請，首次申請行政費由政府資助

樂悠咭｜八達通App版申請流程：

1. 下載及打開「八達通App」

2. 於主頁點選「申請樂悠咭」

3. 按指示掃描身份證正面

4. 核對自動輸入的資料，並輸入通訊地址

5. 上傳證件相片，確認資料無誤後遞交。

樂悠咭｜紙本郵寄版申請流程：

於港鐵網頁下載申請表，或到港鐵客務中心非付費區、輕鐵客務中心、民政事務處或長者中心索取附有回郵信封的申請表。填妥表格後，貼上身份證副本及1.5吋x2吋相片，寄回八達通公司。遞交申請後，樂悠咭一般會在4星期內寄送到你的通訊地址。

遞交申請後，樂悠咭一般會在4星期內寄送到你的通訊地址。（八達通官網圖片）

長者咭優惠｜65歲專屬！全港商戶折扣、優先服務

長者咭是由社署發出的身分證明。雖然它不能直接用來搭車扣數，但在衣食住行各方面都有廣泛的折扣支持。

範圍比樂悠咭更廣，包括主題公園門票，連鎖快餐店折扣、金飾購買優惠等。部分政府部門或醫院設有長者優先櫃位，需出示長者咭。離港旅遊時，部分海外地區的景點亦會認可此咭作為長者身份證明以提供優惠。

長者咭2026優惠，點擊圖片查看100大攻略。（資料圖片）

長者咭申請教學｜即日取咭攻略

申請長者咭必須年滿65歲，除了郵寄，最快的是親身申請可以即日領取咭：

樂悠咭｜申請長者咭所需文件及準備：

- 可於社署網頁下載或長者中心索取，已填妥的申請表

- 有效香港智能身份證副本

- 彩色近照一張（約38mm x 50mm）

- 首次申請免費

長者咭3大申請方式

1. 親身申請： 帶齊文件到灣仔修頓中心的長者咭辦事處，即日可以領取實體咭。

2. 網上申請： 透過社署電子表格系統遞交，相片及身份證副本掃描上傳即可。

3. 郵寄申請： 寄往長者咭辦事處，約7個工作天內會寄回。

帶齊文件到灣仔修頓中心的長者咭辦事處，即日可以領取實體咭。（東華三院網官圖片）

樂悠咭及長者咭常見問題

Q1：滿65歲後是否兩張卡都要申請？

A1：建議兩張都申請，樂悠咭用來搭車，長者咭則用來在餐廳、景點出示以獲取更多專屬折扣。

Q2：可以用樂悠咭當長者咭用嗎？

A2：部分商戶接受樂悠咭作為年齡證明，但有部分傳統商戶或政府優惠只認長者咭，詳情要視乎商戶而定。

Q3：如果不小心遺失了，補領要多少錢？

A3：若遺失樂悠咭補領，八達通公司會收取$20行政費，還有$50報失手續費，合共$70，原有咭內的餘額會在報失後按程序退還。若遺失長者咭或損壞需補領，社會福利署會收取$25行政費。

Q4：電子長者咭需要額外付費嗎？

A4：現時65歲或以上長者可透過智方便展示電子長者咭，這項功能是完全免費的，功能與實體咭相同。電子長者咭申請教學

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略