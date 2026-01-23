長者咭優惠｜智方便推電子版長者咭　隨時睇130+長者福利及教學

電子長者咭｜智方便長者咭｜長者卡｜現在不少長者都擁有智能手機，如老友記已年滿65歲，符合資格申請長者咭，現在更可以申請電子長者咭。以後只需要打開「智方便」App，就可以出示電子長者咭，享受跟實體咭相同的長者福利！想知道登記詳情？即睇下文，手把手教你加咭！



香港居民凡年滿65歲，就可以於社會福利署申請長者咭，獲得政府部門、公共機構及商戶所提供的優惠或折扣！隨著越來越多老友記擁有智能手機，社署在2025年3月4日於「智方便」和「認證易」平台推出電子長者咭。

「智方便」可以加入電子長者咭（「智方便」YouTube截圖）

無論是長者咭新申請人抑或現有持咭人，都可以在「智方便」App免費加入電子長者咭。老友記只需要透過智能手機的「智方便」App就可以出示電子長者咭，其優惠及功能與實體長者咭一樣。同時實體長者咭仍然有效，老友記可以按習慣、喜好來選擇。

如老友記尚未持有「智方便」帳戶，需要預先在智能手機下載「智方便」App並登記帳戶。更多登記詳情，可參閱「智方便」網站（https://www.iamsmart.gov.hk/tc/reg.html）

如何新增電子長者咭？

如長者持有「智方便」App，並已成功登記「智方便」，可以透過新增電子證照來新增電子長者咭，步驟如下：

1 打開「智方便」App

2 點撃「我的」

3 在「電子證照」，選擇「長者咭」

4 按「同意」添加長者咭

5 如畫面顯示「已添加電子證照」，即成功添加電子長者咭



按圖手把手教你新增電子長者咭：

如何使用電子長者咭？

如老友記已經在「智方便」App成功添加「長者咭」，需要享用長者福利時，即可在「智方便」App，展示長者咭詳細資料，步驟如下：

1 打開「智方便」App

2 點撃「我的」

3 在「電子證照」，選擇「長者咭」

4 在長者咭左上角「+」，即可放大電子長者咭

5 如有商戶需要驗證電子證照，亦可以按「二維碼」，向商戶長者二維碼。



按圖手把手教你新增電子長者咭：

如果用「智方便」App即時查詢「長者咭優惠」

老友記除了可以透過「智方便」使用「電子長者咭」代替實體長者咭，更可以透過「智方便」「長者咭計劃」小程序，查閱「長者咭計劃」的優惠資訊，即可查詢「最新優惠」、「政府部門／公共服務」、「全港跨區商戶」、「全港各區商戶」及其他合共超過130項長者優惠！隨時隨地都可以享受到長者福利！

「長者咭計劃」小程序可查閱長者咭計劃內容，例如社會福利資訊、長者咭優惠資訊。（「智方便」App截圖）

透過「智方便」App查閱「長者咭計劃」方法有3個：

1. 進入「智方便」＞於主頁下方點選「服務」＞點選「社會服務及福利」＞點選「安老及長者服務」＞點選「長者咭計劃優惠資訊」



2. 進入「智方便」＞於主頁點選「搜尋」＞於搜尋欄輸入「長者咭」關鍵字＞於搜尋結果點選「長者咭計劃優惠資訊」



3. 進入「智方便」＞於主頁點選「掃描」＞掃描以下二維碼



進入「智方便」流動應用程式，於主頁點選「掃描」，掃描以上二維碼即可查詢「長者咭優惠」。（社會福利署圖片）

（全文完）