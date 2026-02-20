拆利是吉日2026｜幾時拆最旺？4大禁忌必知　做錯1事變別人的錢

拆利是吉日｜農曆新年逗到盆滿缽滿，相信大家最期待的一定是拆利是一刻！但原來拆利是不能隨便，選對日子能讓財氣倍增。《香港01》好食玩飛記者為大家整理2026年拆利是吉日，原來民間盛傳初七或正月十六最適合拆利是，想新一年財源滾滾就要留意！



選對拆利是的時機，是將新春祝福轉化為全年財富磁場的關鍵。參考傳統習俗與玄學智慧，掌握以下兩個拆利是吉時，有助大家在農曆新年接引財氣，讓福氣轉化為實質的開運能量。

拆利是吉日2026｜幾時拆最旺？

傳統習俗中，拆利是最常見有兩個吉日，分別是象徵人人生日的初七，以及農曆新年告一段落的正月十六。

拆利是吉日2026【1】正月初七

正月初七（人日）即2月23日，相傳是人類的生日。不少人會選擇在當天拆利是，寓意為自己拆開生日禮物，將一整年的祝福正式打開，好意頭之餘亦非常有儀式感。

拆利是吉日2026【2】正月十六

拆利是的最佳時機是在正月十五（3月3日）之後。李居明曾在電台節目表示大家要等元宵節過後才拆利事， 他表示拆對利是能旺一年，財不入急，不要心急拆利事。因為傳統上，過完元宵節才算正式過完年，且初一至十五期間仍會陸續收到利是，因此等到正月十六才拆，更有著集齊所有長輩祝福與財氣的圓滿寓意，確保能完整承接新年的好運。

在傳統習俗認為，過早拆開利是有財散之意，寓意財氣無法留住。（《愛回家之開心速遞》劇照）

選好了吉時，拆利是一門學問，如果不小心觸犯了傳統習俗，隨時會令好運和財氣大打折扣。為了讓大家在新一年能守住財富、招來福氣，以下特別整理了拆利是的四大禁忌。

拆利是禁忌｜1. 當面拆利是

收到利是時，切記避免在長輩或派發者面前即場拆開，這不僅是社交禮儀，更是一份尊重。而且在傳統習俗認為，過早拆開利是有財散之意，寓意財氣無法留住。為了守住福氣與財運，建議將利是帶回家中，待正月初七或正月十五過後再靜靜拆開點算，讓新年祝福長流。

拆利是禁忌 ｜ 2. 亂丟利是封

很多人拆完利是後會將利是封隨手丟掉，不過原來利是封承載著長輩與親友的祝福與氣場，若隨意丟棄在地上或垃圾桶旁，恐有財不落地、福氣流失。拆完利是後，應將利是封整齊疊好。若想處理掉，建議待正月過後進行統一回收，象徵將好運圓滿收納。

拆利是禁忌 ｜ 3. 當面比較

拆利是後的金額往往是大家茶餘飯後的熱話，但其實這是一大禁忌！傳統上，公開比較利是金額或向朋友八卦容易招惹口舌是非，甚至被視為貪心露財。這種行為不僅失禮，在風水學上更易招致爛桃花或小人覬覦。想守住這份財氣，最好保持低調，財不露白方為上策。

拆利是禁忌 ｜ 4. 利是放太久

不少人習慣將利是堆在一角，遲遲不拆，甚至一放就是幾個月。但玄學認為利是錢代表新年的第一份財富精華，不能永遠不拆。如果遲遲不將財氣引入自家口袋，財富反而容易流向他人。

