早餐優惠8大推介｜麥當勞$18套餐+KFC買1送1！IKEA$9.9有腸粉燒賣

早餐優惠｜連鎖餐廳／便利店有什麼早餐優惠？所謂「一日之計在於晨」，一個豐富的早餐絕對能為一天帶來好開始。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整理8間連鎖餐廳／便利店的早餐優惠，當中包括大家樂、大快活、麥當勞、KFC、7-Eleven等，IKEA銅鑼新店更只需$9.9就可歎魚蛋燒賣！想知詳情即睇下文！



早餐優惠【1】大家樂——全新3款早餐連飲品$24起

大家樂推出3款早餐優惠！$33的早市快閃早餐，包含一塊吉列豬扒、一碗精選湯粉、一塊金黃酥脆多士及飲品；另一款$34的港式經典菠蘿油早餐，包括一個菠蘿油、烚蛋、精選湯粉及飲品；另有$24的芝士火腿三文治早餐，一份芝士火腿三文治連同飲品，怕不夠飽，還可額外加$5加配精選湯粉，非常抵食！

大家樂——全新3款早餐連飲品$24起。（Facebook@大家樂 Café de Coral）

優惠期：即日至另行通知



早餐優惠【2】大快活——$27全新套餐通粉+蘿蔔糕+燒賣連飲品

大快活推出早晨自由配早餐，僅需$27，即歎火腿湯通粉連飲品，搭配煎蘿蔔糕、魚肉燒賣，或轉配雙拼三文治半份。而火腿湯通粉亦可轉配精選湯粉麵，包括雪菜肉絲米粉及鮮茄腸片湯通粉。

優惠期：即日至另行通知



早餐優惠【3】麥當勞——早餐低至$18起包即磨黑咖啡

即日至3月13日，逢星期一至五，麥當勞指定醒晨超值選早餐低至$18起！包括麥芝蛋飽$18（原價$35）、魚柳包$23.5（原價$39.5）、3件熱香餅$23.5（原價$37.5），3款均可配細杯裝熱即磨黑咖啡，或加錢升級其他McCafé飲品！

另外，麥當勞亦有全新的醒晨超值選早餐，包括煙燻煙肉蛋漢堡、楓糖班戟豬柳漢堡。煙燻煙肉蛋漢堡連飲品$23.5起（原價$40）；喜歡吃薯餅的，還可選全新煙燻煙肉蛋漢堡套餐，$35.5起；以及楓糖班戟豬柳漢堡連飲品，只需$26起。

優惠期：即日至3月13日（優惠以麥當勞官方網頁為準）



早餐優惠【4】IKEA——燒賣+魚蛋$9.9起／港式早餐連餐飲$29.9

IKEA都有早餐優惠！IKEA銅鑼灣分店提供多款港式、西式早餐，其中港人常吃的沙嗲牛肉麵、雪菜雞絲米粉、叉燒湯意粉，連餐飲只需$29.9。另外，多款港式小食、西式麵包糕點$9.9起，其中配埋餐飲亦只需$16.9起，餐飲更可免費添飲，超抵食！啱晒在銅鑼灣返工返學的朋友！

單點$9.9／配餐飲$16.9

港式小食：魚蓉燒賣（10粒）、咖喱魚蛋（10粒）、咖喱魚蛋併魚蓉燒賣（各5粒）、蒸腸粉伴甜醬及芝麻醬

西式麵包糕點：牛角酥、蘋果貝殼酥



地址：銅鑼灣柏寧酒店地庫

優惠期：即日至另行通知



早餐優惠【5】KFC——家鄉雞扒包買1送1／人均$12.5

3月12日至3月25日期間，KFC將推出早餐優惠。在上午11時前，家鄉雞扒包（$25）買1送1，即人均$12.5就歎到！還可加$5加配百事（中） / 七喜（中） / 美年達（中） / 無糖百事（中）/ 熱美式咖啡／熱奶茶／熱檸檬水／熱蜜糖綠茶。每次最多可加配兩杯。

留意，優惠不適用於赤柱廣場、九龍塘又一城、啟德體育園及置富南區廣場分店。

KFC——家鄉雞扒包買1送1／人均$12.5（官方圖片）

優惠期：3月12日至3月25日



早餐優惠【6】7-Eleven——指定套餐免費轉出前一丁+送筷子

即日至3月17日，惠顧7-Eleven早餐B，可免費轉配出前一丁公仔麵，另外還送清仔竹製筷子一對。數量有限，送完即止！

優惠期：即日至3月17日



早餐優惠【7】OK便利店——指定產品配飲品優惠

即日至3月26日，在OK便利店購買三文治／沙律／潛艇／貝果／酸種三文治，可加$3配維他奶；加$5配330毫升罐裝飲品（可樂／雪碧汽水／芬達）／250毫升罐裝雀巢咖啡／500毫升維他冷泡無糖茶飲品；加$10配Circle K即磨咖啡（＊部份分店）／300毫升樽裝Circle K果汁。

優惠期：即日至3月26日

＊分店詳情請瀏覽官方網頁



早餐優惠【8】吉野家——全新套餐$26起 多士+米粉+餐蛋

吉野家推出全新早餐優惠，套餐包含午餐肉、嫩滑炒蛋、是日多士、昆布米粉（中），僅$26起。詳情可瀏覽官方網站，優惠期至另行通知。

優惠期：即日至另行通知



