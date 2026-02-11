旺角美食推介｜達摩堂3大優惠！$300歎A4和牛+情人節必去！52折起

旺角美食推介｜情人節尚未想好到哪間餐廳慶祝？位於旺角的居酒屋達摩堂，主打結合多國元素的日本Fusion菜，加上店舖以達摩文化為主題設計，充滿日本風情，在店內用餐，頗有身處日本的錯覺，十分適合慶祝情人節。現時餐廳亦有3大快閃套餐優惠，當中低至人均$299.5就可歎到宮崎A4和牛拼盤，還有免費甜品畫碟服務，想預訂就要趁早！



旺角美食｜達摩堂主打日本Fusion菜 多元化配套充滿儀式感！

達摩堂位於旺角彌敦道，是一間以達摩為主題的Fusion居酒食堂，菜式以日本元素作為根基，融合不同國家的特色；與傳統的食堂酒場不同的是，達摩堂是香港首間以達摩文化為主題，並提供全面慶祝配套的居酒屋，店內甚至放有店主在群馬縣舟意訂造的傳統巨型達摩像，且到處都能看見達摩的蹤影，充滿日本風情。7折預訂

除了美食，餐廳還準備了客製化畫碟、魔法生日盒、即影即有、專屬御守與水晶碟禮盒等豐富驚喜與配套，超多打卡道具，讓你感受滿滿的儀式感！

旺角美食｜達摩堂3大套餐優惠 人均低至$300歎二人套餐

達摩堂套餐優惠【1】浪漫情人節西日定食——儀式感之選／送花送碟／獨家75折

達摩堂「浪漫情人節西日定食」套餐，包含兩客忌廉龍蝦湯、兩款前菜、一款主菜及一款主食，主食可選明太子櫻花蝦炒蟹肉意粉、酥炸軟殼蟹花生醬炒意粉或香辣蒜油大蝦意粉。其中酥炸軟殼蟹花生醬炒意粉，軟殼蟹外脆內嫩；意粉經香甜帶鹹的花生醬拌炒後，風味強烈且口感更加Creamy，味道意外地夾，值得一試！如果想擁有更奢華的體驗，還可加錢轉松葉蟹甲羅燒龍蝦汁丼，或香煎鵝肝M7西冷配野莓慕斯，同樣滋味！

主菜方面，則可選涮涮鍋沖繩神豚盛盒配蔬菜盛合，或加錢轉法式鵝肝西冷配野莓慕斯、壽喜燒A4牛肉盛盒配蔬菜盛合。此外，套餐還額外贈送鎖心鎖、永生花；以及靚靚打卡水晶碟，一個套餐就有齊慶祝情人節的所需！現有獨家75折！

達摩堂｜浪漫情人節西日定食

價錢：$756｜人均$378｜原價$1,000

＊套餐兌換日期：2026年2月13日至15日

達摩堂套餐優惠【2】壽喜燒・鍋物二人前定食——低至$300歎A4和牛／送甜品畫碟服務

如果是壽喜燒愛好者，不妨選擇「壽喜燒・鍋物二人前定食」套餐，包括兩款前菜、小食放題、壽喜燒宮崎A4和牛拼盤；以及從明太子櫻花蝦炒蟹肉意粉、鰻魚御好燒和風意粉、熔岩火山芝士燒鳥飯，或兩碗月見飯之中四選一；另附兩杯特飲。套餐現時有快閃優惠，在2月23日當天預訂，人均只需$299.5，就可享受A4和牛拼盤，試盡和牛的不同部位。另外，套餐額外贈送甜品畫碟服務，啱晒用來氹另一半開心！

達摩堂｜壽喜燒・鍋物二人前定食（2月23日）

價錢：$599｜人均$299.5｜原價$1,140

達摩堂｜壽喜燒・鍋物二人前定食

價錢：$799｜人均$399.5｜原價$1,140

＊套餐兌換日期：即日起至2026年4月30日

達摩堂套餐優惠【3】沖繩米豚涮涮鍋二人前定食——必試明太子櫻花蝦炒蟹肉意粉／送甜品畫碟服務

另一款「沖繩米豚涮涮鍋二人前定食」套餐，包含兩款前菜、涮涮鍋沖繩神豚盛盒配蔬菜盛合、小食放題，以及主食四選一，包括明太子櫻花蝦炒蟹肉意粉、鰻魚御好燒和風意粉、熔岩火山芝士燒鳥飯、兩碗月見飯。當中必試明太子櫻花蝦炒蟹肉意粉，濃郁的忌廉醬包裹爽牙意粉，融合鹹香的明太子和脆口櫻花蝦，味道充滿層次，令人一試難忘！

套餐另外亦包兩杯特飲，而且同樣贈送甜品畫碟服務，一個套餐有齊涮涮鍋、小食、主食和特飲，人均亦只需$349.5，CP值超高！

達摩堂｜沖繩米豚涮涮鍋二人前定食

價錢：$699｜人均$349.5｜原價$1,000

＊套餐兌換日期：即日起至2026年4月30日

地址：旺角彌敦道726號17樓



