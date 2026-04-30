收銀車2026｜5月日程表！10區停泊點一覽　神沙免費增值至八達通

收銀車｜收集硬幣｜家裡的硬幣堆積如山，想處理卻覺得麻煩？金管局最新公布了5月的收銀車服務時間表！這項服務完全免費，方便市民將閒置硬幣轉換為現金，或直接增值到八達通、支付寶香港、WeChat Pay等電子錢包 。《香港01》好食玩飛小編為大家整理了5月收銀車服務日程表，想知更多即睇下文。



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金管局收銀車最新公布2026年5月的服務日程表，今次停泊的區域包括荃灣區、黃大仙區、觀塘區、離島區等10個地區。收銀車一般會在同一地點停留約一星期，服務時間由上午10時至晚上7時，請留意部分日期的暫停安排。

硬幣收集｜收銀車1號行程：

1號收銀車會走訪元朗區，荃灣區，離島區，屯門區及沙田區收集硬幣。

收銀車｜元朗區時間：

天水圍天晴邨晴喜樓 5月1日

錦田峻巒交通總匯(近PARK YOHO第一期對出PARK CIRCLE商場)5月2日至3日

收銀車｜荃灣區時間：

馬灣珀麗灣第五座側貝殼廣場 5月5日至7日（5月4日暫停）

荃灣海貴路公共運輸交匯處小巴總站旁 5月8日至10日

收銀車｜離島區時間：

東涌迎東邨迎悅樓側 5月11日至14日(5月13日暫停）

赤鱲角暢達路南(地面運輸中心側) 5月15日至17日

收銀車｜屯門區時間：

富泰邨賢泰樓 5月18日至20日

屯門青山灣黃金海岸商場側 5月22日至24日(5月21日暫停)

收銀車｜沙田區時間：

馬鞍山利安邨第三期羅馬廣場 5月25日至28日(5月27日暫停)

馬鞍山鞍祿街路旁停車處(鞍誠街花園外) 5月29日至31日

1號收銀車會走訪元朗區，荃灣等地區收集硬幣。（金管局）

硬幣收集｜收銀車2號日程：

2號收銀車會走訪大埔區，黃大仙區，東區，葵青區及觀塘區收集硬幣。

收銀車｜大埔區時間

大埔寶雅苑逸和閣側(近太和體育館) 4月30日

大埔富亨邨亨翠樓 5月2日至3日

收銀車｜黃大仙區時間：

牛池灣彩雲(一)邨甘霖樓側空地 5月4日至6日

牛池灣彩雲(二)邨玉宇樓 5月8日至10日

收銀車｜觀塘區時間：

觀塘順利邨小舞台(近利康樓) 5月11日至17日(5月14日暫停)

收銀車｜東區時間：

小西灣邨瑞隆樓側空地 5月18至24日 (5月22日暫停)

收銀車｜葵青區時間：

葵涌大窩口邨富碧樓 5月26日28日

葵涌葵聯邨聯欣樓 5月29日至31日

2號收銀車會走訪大埔，黃大仙區等收集硬幣。（金管局）

硬幣收集｜收銀車使用注意事項：

1｜ 無需分類： 硬幣點算機能一併點算不同面值的流通硬幣，市民不用預先將不同面值的硬幣分開。

2｜ 預先清潔 ：市民必須先清理帶來硬幣當中的雜物和塵埃。

3｜重量限制 ：每人每次回收上限為大約10公斤硬幣。收銀車內設有電子磅，如有超過10公斤硬幣需要點算，需要下車再次輪候。

4｜確認金額 ：若不同意經點算的硬幣金額，可全數取回硬幣。確認金額後，服務人員會印發收條，經確認的硬幣將不會退還。

5｜硬幣狀況：服務人員會檢查硬幣狀況。如發現雜物、生鏽、染色、發霉或不可辨認的硬幣，會取出並交還市民，以免影響機器正常運作。

6｜ 市民可將經點算的硬幣全數換作現金，或將全數或部分用作增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港，八達通銀包，拍住賞及WeChat Pay）。車內並設有公益金捐款箱方便市民捐款。

7｜ 收銀車不接受港幣以外的其他硬幣，亦不提供紙幣或硬幣找換服務。

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