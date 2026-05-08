母親節飲茶12推介｜海景歎茶+點心放題+米芝蓮！1間蝦餃獲獎必吃

母親節飲茶｜母親節即將到來，想帶媽媽去嘆茶慶祝？《香港01》「好食玩飛」小編為大家嚴選了 13間各具特色的飲茶好去處。無論是想坐擁維港美景，或是追求米芝蓮星級美味，甚至想找超值的平民點心，都能滿足你的需求！即睇下文！



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母親節飲茶【1】胡同 —抵食點心拼盤！創意火焰胡椒片皮鴨

位於尖沙咀的胡同是坐擁維港景色的精緻中菜館，主打大膽創新的京菜和川菜。招牌菜包括大紅燈籠高高掛、火焰胡椒片皮鴨。點心方面，食家就推介抵食的點心拼盤，內有麻辣鳳尾蝦餃、泡椒蝦餃、碧綠桃膠素菜餃及欖角鱈魚餃等高質點心，還有海皇脆筒、蜜汁叉燒包、黑椒和牛酥及龍蝦帶子脆多士。

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓



母親節飲茶【2】港滙軒—坐擁270度維港景

位於尖沙咀iSQUARE24樓的港滙軒是粵菜海景餐廳，以擁有270度維港景觀而聞名，提供高品質的創意點心和傳統中菜，例如紫醉金迷鳳眼餃、啤梨鹹水角、豚豚脆皮餐包、港滙燒鵝皇、片皮鴨等。

地址：尖沙咀彌敦道63號國際廣場24樓



母親節飲茶【3】端記茶樓 — 傳統全自助茶樓

位於大帽山山腰的端記茶樓出名採用全自助形式，食客需自行找位、拿餐具、自行找茶葉沖茶至逐個蒸籠揭開尋找點心，香港難得舊有的茶樓！推介必吃豬肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣、山水豆腐花、臘腸卷，以及在店旁菜田當天即摘即淥的真正郊外油菜！

地址：荃灣荃錦公路川龍村57-58號地舖



母親節飲茶【4】君綽軒—北角海景／點心放題

君綽軒位於海景酒店港島海逸君綽酒店內， 餐廳環境舒適寬敞，享有180度維多利亞港美景。 君綽軒有150分鐘點心放題選擇， 可嚐逾45款特色點心、燒味及美食，熱門菜式包括潮州粉果石榴球、燕窩焗釀蟹蓋和古法東山羊腩煲等。 每位點心放題的食客更可免費獲贈葡汁焗鮮鮑拼遼參及豐料養生靚湯，性價比超高！

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓



母親節飲茶【5】海連茶樓 — 首推香氣十足糯米包！

海連茶樓位於荃灣福來邨，是一間充滿本土氣息的舊式屋邨茶樓。這裡沒有華麗裝修，保留了老香港的飲茶氛圍，吸引不少喜愛懷舊味道的茶客。特色點心首推糯米包，糯米粒粒分明且帶有臘味香氣。此外，這裡的鮮蝦菜苗餃、芝麻卷、魚翅餃和棉花雞也廣受好評。

茶樓收費大眾化，雖然環境略顯陳舊且需與人併桌，但那份濃厚的人情味與道地的點心風味，對於追求本土味的朋友來說，這裡是荃灣區內一個特色的落腳點。

地址：荃灣福來邨永嘉樓地下15-16號舖



母親節飲茶【6】樂意點心 — 尖沙咀人氣排隊店

位於尖沙咀的樂意點心，幾乎每日都大排長龍，餐廳裝修現代化，設有多個卡座，環境乾淨企理。點心方面，除了有傳統蒸點，如蝦餃、牛肉球、燒賣之外，亦提供煎炸物、即拉腸粉等，套餐$68有一個蒸飯及燉湯，另外可以$10加配點心，以及加$20換成籠仔蒜蓉海蝦飯，蒸飯吸盡蝦肉鮮味，令人回味無窮！

地址：尖沙咀漢口道19-21號漢宜大廈地下C號舖



母親節飲茶【7】得閒飲茶 — 主打創意點心：得獎蝦餃之王

得閒飲茶打傳統及創意點心，點心即叫即蒸，新鮮熱辣！ 最特別莫過於「春風得意腸」及「得獎蝦餃之王」，「春風得意腸」以腸粉及春卷脆皮包裹，內餡有碎蝦肉、粟米、蟹籽等，非常巧功夫！「得獎蝦餃之王」更是皮薄餡多，蝦肉飽滿爽口，能得獎絕對實至名歸！另外亦推介「蒜香蝦春卷」、「紫薯流沙煎堆仔」及「千島醬脆皮蘿蔔糕」。

地址：

太子運動場道7B號地舖

元朗谷亭街13號傑文樓地舖

深水埗福榮街116-118號地舖



母親節飲茶【8】張公館——維港港景＋香茜芹菜鮮蝦餃

位於銅鑼灣商廈高層的張公館，店內採用落地玻璃，可眺望附近一帶城景和維港海景，去過的食客都認為餐廳點心高質精緻，空間寬敞，讓人驚喜。人氣點心有香茜芹菜鮮蝦餃、蟹籽麻辣燒賣等少見點心，另外紅燒乳鴿、生磨蛋白杏仁茶等菜式都是獲推介。

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 29樓



張公館。（張公館官網截自）

母親節飲茶【9】殷悦中菜廳——荃灣城景＋可愛熊貓點心

殷悦中菜廳位於荃灣悅來酒店30樓，餐廳環境寬敞明亮，採用落地玻璃設計，可欣賞荃灣街景和少許荃灣海景。殷悦融合傳統粵菜和創新元素製作精緻點心，許多食客都讚其食材新鮮，其中杞子玉帶燒賣、露筍鮮蝦餃、芝士三文魚撻等都是人氣點心，更有非常可愛的熊貓系列，價格介乎$46至$208，午市優惠部分點心$18起。

地址：荃灣青山公路荃灣段68號悅來酒店30樓



母親節飲茶推介【10】張保仔號點心航遊——$399坐船遊維港食點心

Aqua luna張保仔號推出75分鐘漫遊鯉魚門之旅，融合飲茶和乘船體驗，讓食客在仿古帆船上一邊品嚐精緻點心，一邊感受鯉魚門的景色和海風，超有新鮮感！套餐包含黑松露蝦餃、黑蒜燒賣、蟹肉春卷等9款點心和主食，$399一位自可選在尖沙咀或中環上船。

地址：中環9號碼頭／尖沙咀1號碼頭



母親節飲茶【11】大圍小館 — 米芝蓮必比登推介／人氣明爐厚切叉燒！

位於大圍的「大圍小館」是裝修古色古香的中菜館，曾連續多年榮獲米芝蓮必比登推介。大圍小館以招牌明爐厚切叉燒聞名，特別推薦人氣叉燒「第一叉」，份量十足而且價錢合理。除了叉燒外，餐廳更有多款懷舊點心及小菜，如懷舊煎糯米雞、薑米蒜香籠仔蒸蟹飯、招牌流沙包、灌湯餃、一口金磚蘿蔔糕等。

地址：大圍積福街92號地舖



母親節飲茶【12】莫云 — 百億富豪私廚主理高級中菜！

位於遨凱酒店內的高級中菜廳莫云MOKONE，由曾任香港百億富豪私廚的雷師傅主理，主打融合潮州菜與粵菜的創新料理，包括幾近失傳的《滿漢全席》菜餚崑崙鮑甫、極考功夫的手工菜荷包鱔、黑松露富貴雞、龍吐珠等。魚子醬賽螃蟹餃、金箔鮮蝦餃、燕窩流心大桃包等精緻點心同樣值得推薦！

地址：大角咀海輝道18號香港遨凱酒店地下G01號舖



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