美心MX優惠｜長者一連14日全日8折！燒味3拼/手撕雞+腩仔6折$33起

美心MX長者優惠｜美心MX推出3大快閃優惠！指定日期內，長者只需出示樂悠咭、長者咭或長者八達通，即可享全日8折！除長者優惠外，美心MX亦有外賣港式燒味限時低至6折優惠，啱晒晚飯「斬料加餸」；另外亦有超抵食的$49超值鐵板餐。即睇優惠詳情！

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美心MX優惠｜長者一連14日享全日8折

即日至2026年5月28日期間，美心推出限時長者優惠，長者只要持有樂悠咭、長者咭或長者八達通，惠顧全線美心分店（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店，並在付款時出示相關證明文件，即可享有全日堂食或外賣8折優惠！

提提大家，優惠在每次交易限用一次，且不可與其他優惠同時使用；亦不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、八達通增值服務，以及所有網上外賣自取平台和外送服務！

即日至2026年5月28日期間，美心推出限時長者優惠！（官方圖片）

美心MX優惠｜外賣港式燒味限時低至6折

另一優惠，即日至6月4日，下午3:30起，全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）及全線美心Food²分店，亦推出「燒味3拼」及「手撕雞．腩仔（半斤）」限時低至6折！

「燒味3拼」只需$33（原價$58），即可歎到3款燒味，而「手撕雞．腩仔（半斤）」亦只需$68（原價$115）！提提大家，優惠只適用於外賣形式，且不可與其他優惠同時使用。數量有限，售完即止！

美心MX優惠｜$49超值鐵板餐！

美心MX同時推出全新抵食鐵板餐，配埋茄汁意粉及茶／啡都只是$49！鐵板套餐選擇繁多，包括「燒春雞（半隻）」、「燒雞髀．豬肉腸．煎蛋」、「豬扒．豬肉腸．煎蛋」，全線分店都有得食（大會堂、西九龍站、大學站及西九龍中心分店除外）！數量有限，售完即止。

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