毛巾愈洗愈硬？原來一直加錯柔順劑！專家揭5種衣物絕不能加

洗衣禁忌｜柔順劑用法｜不少人在洗衫時習慣重手加入柔順劑，希望令衣物更清香。然而，日本有專家警告，過量使用柔順劑並不會更軟，有些衣物還會愈洗愈臭、毛巾也會不再吸水！專家指出，毛巾若加入柔順劑會失去吸水能力。想知道除了毛巾還有哪些4種衣物不能加柔順劑？即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

柔順劑用法｜多加不代表更柔軟 過量反傷衣物

過量使用柔順劑其實不會提升衣物的柔軟度，日本肥皂洗劑公會（JSDA）指出，過量的成分會過度包覆纖維表面，導致水分無法進入孔隙。公會指出，並非所有衣物都適合使用柔順劑，許多機能性布料或特殊材質的標籤上，都會明確註明「請勿使用柔順劑」。

若柔順劑劑量超標，會導致衣物出現黑斑、殘留異味等問題。（AI生成圖）

日本家政專家平島利恵也曾表示，若柔順劑用法錯誤或劑量超標，不僅會導致衣物出現黑斑、殘留異味，還會使吸水性大幅下降。由於柔順劑形成的薄膜具有疏水性，對於依賴吸水、透氣或排汗功能的機能性衣物來說，會縮短衣物的使用壽命。

柔順劑使用禁忌｜切勿使用柔順劑5大衣物：

柔順劑禁忌【1】羊毛材質

柔順劑會殘留在羊毛材質的鱗片孔隙中，使羊毛失去天然的彈性與光澤，長期下來會讓羊毛變得厚重且容易失去保暖度。

柔順劑禁忌【2】絲綢

柔順劑的強酸性成分與化學膜會損壞絲綢的結構，導致絲綢失去特有的柔滑光澤，甚至產生難以去除的色斑或印記。

柔順劑禁忌【3】運動服飾

排汗衫、發熱衣是利用纖維間的毛細孔來排汗透氣，柔順劑的矽油膜會堵塞纖維孔隙，讓衣服完全失去排汗功能，導致汗水鎖在纖維裡發臭。

柔順劑會弱化彈性纖維的結構。（AI生成圖）

柔順劑禁忌【4】彈性纖維與尼龍

柔順劑會弱化衣物上的合成纖維，如彈性纖維的結構。長期使用會導致瑜珈褲、內衣或含有彈性的牛仔褲失去彈性、變得鬆垮，縮短衣物壽命。

柔順劑禁忌【5】毛巾

毛巾的核心功能在於吸水，但柔軟精具有疏水性，雖然使用後手感變得蓬鬆，卻會讓毛巾失去吸水力。在擦拭身體時，皮膚會有一層揮之不去的油滑感，導致水珠難以徹底擦乾。

毛巾使用柔順劑後無法吸水。（AI生成圖）

柔順劑使用｜洗衣前應確認衣物洗滌標示

日本肥皂洗劑公會建議，洗衣前應先確認衣物的洗滌標示，並嚴格遵循包裝上的建議用量。若發現毛巾或衣物的吸水性日益變差，不妨嘗試在洗衣時停止加入柔順劑，讓纖維恢復原有的透氣與清爽。

另外，消委會建議，使用柔順劑時參考標籤說明的使用分量，不應隨意增加，也不要將洗衣劑及柔順劑混合。

洗衣前應先確認衣物的洗滌標示。（余嘉文攝）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略