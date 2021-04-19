撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-19 15:38

母親節自助餐｜還有不夠一個月就到母親節，雖然表孝心的日子不只有這一天，不過一年一度的大日子必定要好好慰勞媽媽平日的辛勞！《香港01》飲食頻道記者精選了全港6間酒店的母親節自助餐優惠，包括文華東方、Ritz Carlton、JW萬豪、帝逸酒店、朗廷酒店及8度海逸酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】文華東方酒店 —— 任食生蠔、多款精緻甜品

酒店於母親節正日推出早午餐和自助晚餐，任食生蠔、波士頓龍蝦、阿拉斯加蟹腳等多款海鮮，另外還有烤肉、海南雞等多款美食，另外亦有超多精緻甜品，包括著名的1963文華芝士蛋糕、母親節曲奇、馬卡龍等。

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快船廊 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4007

【2】Ritz Carlton —— 送鮮花、任飲紅白酒

酒店於母親節正日推出自助午餐及晚餐，可以任食多款海鮮、烤肉、芝士、各種熱盤、甜品等，最正的是可以任飲意大利有氣酒、指定白酒及紅酒、橙汁及汽水，當日每位媽媽更可獲贈一支鮮花！

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Café 103 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓 電話：2263 2270

【3】JW萬豪酒店 —— 任食波士頓龍蝦、魚子醬、鮑魚、花膠

JW Marriott有兩間自助餐餐廳，分別為JW咖啡室和The Lounge。於JW咖啡室享用自助晚餐，可任食蟹腳、波士頓龍蝦、即製手握壽司和剌身、燜5至6頭南非鮑魚、蠔皇燜花膠和海參、避風塘炒蟹及花膠海椰皇螺燉湯等。

於The Lounge則可享用香檳早午餐、下午茶自助餐及自助晚餐，美食包括蟹腳、波士頓龍蝦、矜貴魚子醬、香煎鴨肝、西班牙黑毛豬火腿等。

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JW咖啡室 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366 The Lounge 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂 電話：2810 8366

【4】帝逸酒店 —— 85折早鳥優惠、送心形蛋糕

酒店推出母親節自助晚餐和自助早午餐，自助晚餐可以任食生蠔及多款凍海鮮，還有不少以龍蝦和鮮蟹為主題的美食麵包控龍蝦蟹肉海膽炒飯、芝士焗釀蟹蓋、自家製法式龍蝦湯意大利雪糕、蟹黃芝士撻等。自主早午餐則可以任食生蠔、烤肉、香檳水波蛋、班尼迪蛋、珍寶火焰雪山等。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【5】朗廷酒店 —— 85折任食生蠔、香煎鴨肝、蛋白燉燕窩

The Langham將於母親節周末推出自助餐和自助早午餐，可以85折於The Food Gallery歎自助午餐和晚餐，任食生蠔、波士頓龍蝦、香煎鴨肝、朱古力心太軟、荔枝小紅莓海綿蛋糕、蝶豆花茶果凍、蛋白燉燕窩、鮑魚燉雞湯等，每位媽媽更可額外免費享用一杯葡萄氣酒。

Bostonian Seafood ＆ Grill自助早午餐則供應冰凍海鮮、士多啤梨玫瑰海綿蛋糕、柚子玫瑰蛋糕、小紅莓泡芙等美食，另外可從四款主菜選一款享用。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898 Bostonian Seafood ＆ Grill 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店低層大堂 電話：2132 7898

【6】8度海逸酒店 —— 任食生蠔、和牛刺身、送佛跳牆

酒店推出全新自助晚餐，母親節期間同樣供應，可以9折任食生蠔、蟹腳、生滾海鮮粥底火煱、籠仔蒸海鮮、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身、燕窩蛋白梳乎厘等，5月8至9日更會每人免費贈送一份原盅燉迷你佛跳牆。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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