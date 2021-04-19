撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-19 18:51

新冠肺炎疫情下，本港的堂食政策五時花六時變，不但令食客們大為困惑，更是對飲食業帶來重大影響。在這個艱難時期大家理應互相體諒，但偏偏還有不少西客出現，令飲食業的生意雪上加霜。有網民在網上論壇分享飲食業在疫情下碰上的苦況，力數西客4宗罪。

遇上西客已經慘，在疫情堂食限制的情況下遇著西客更令餐廳生意百上加斤。（資料圖片）

網民「娃娃舜」早前在「香港討論區」分享近個幾月在親戚餐廳做侍應見到的西客百態，力數他們4宗罪，點擊圖片睇睇「娃娃舜」力批西客4宗罪 👇👇

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樓主控訴對著西客們既不能鬧，又不能趕，但他們對餐廳影響真的很大。以前不用封位都已經對生意有很大影響，現在不能開放所有枱更是百上加斤，令其他網民十分同情，點擊圖片睇睇網民有乜講 👇👇

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