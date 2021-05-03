撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-03 17:35

飲食習慣人人不同，食雞不食雞皮、食粉麵走青已很常見，而近日於連登討論區有網民邀請大家分享見過最奇怪的飲食癖好，短短一日已經有超過400個留言，奇怪習慣令人大開眼界。《香港01》飲食頻道記者精選了當中9個最奇特的飲食怪癖，可謂是沒有最怪，只有更怪！

有網民見過朋友食薯條只會咬一大半，手指碰過的部分就會丟掉。（Krzysztof Hepner/Unsplash）

網民食麥當勞新地雪糕會走醬走花生，實在令人費解，因為這與食幾蚊的新地筒根本沒有分別，為何不直接選擇便宜許多的一款？不過個人習慣絕對可以理解及尊重，畢竟不影響到他人，但有人分享了一個令同行朋友食慾大減的怪癖，嘔心至極！立即按圖睇睇9大奇特飲食癖好😅👇👇

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😒同場加映1：熱數10款零食拆到躁底😒

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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😋同場加映2：香港即食麵排行Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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