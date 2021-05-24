撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-24 18:51

最近天氣炎熱，陽光非常猛烈，不過難得天氣好，很多人都會到沙灘曬太陽或戲水，又或者進行水上活動。不過長時間在太陽底下暴曬，很容易曬傷皮膚，出現發紅或刺痛的情況，因此很多人都會使用坊間流傳的秘方進行急救，不過一個不小心分分鐘會引起細菌感染！

很多人都會趁好天進行水上活動，長時間在太陽底下暴曬，事後必須做好舒緩工作。（ig @ _alyciac）

《香港01》食玩買頻道記者訪問養和醫院皮膚科主任醫生陳俊彥及皮膚科專科醫生陳厚毅，拆解坊間各種曬傷急救謬誤，究竟如何才能有效舒緩曬後皮膚？美白面膜幾時先可以敷？按圖即睇5大曬傷知識及4大曬傷急救謬誤👇👇

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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