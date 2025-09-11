荃灣美食推介2025！荃灣一向是美食天堂，餐廳美食選擇多到數不完，記者今次為大家精選逾31間荃灣美食，包括開心果牛乳撻、老字號糯米糍、脆皮章魚燒、藥膳燒賣、爆餡芋泥吐司、邪惡豬油撈煲仔飯等。下次去荃灣不妨參考一下。



（文章內提及的食物款式、價格，以出版日期為準，食店排名不分先後）

荃灣美食【1】泰Grill——惹味即製串燒+微辣青咖哩

泰Grill由泰國廚師主理，以高質足料泰式美食打響名堂，每天晚上都有街坊在小店外排隊。名字叫「Grill」，當然就不能錯過招牌菜即叫即燒沙嗲串燒，3串雞、牛、豬組合一次滿足肉食愛好者的胃口，雞肉燒得外香內嫩，牛肉豬肉帶炭香，肉味濃郁。另外蛋包虎蝦炒金邊粉、手打青咖哩及芒果糯米飯都獲食客大讚，炒金邊粉份量多，青咖哩微辣帶椰香，經典芒果糯米飯最適合做甜品為整餐飯作結。

泰Grill

地址：荃灣享和街53號都城大樓地下E1號舖



荃灣美食【2】吔咩嗲吔嘢事無所——心思日式定食

吔咩嗲吔嘢事無所空間雖小，但以別具心思的日式定食吸引食客，每日都會有逾10款熱菜及冷盤配搭，$88可選一熱兩冷菜或兩熱一冷菜，另外有是日靚湯及米飯。餸菜充滿日式家庭的味道，例如有野菌田園奶油湯、海老明太子伴西蘭花、鹿兒島吉列黑豚肉餅、安格斯牛櫛瓜卷配自製洋蔥蘋果醬等，擺盤精緻且很有溫度，喜歡日式定食必試！

吔咩嗲吔嘢事無所

地址：荃灣鱟地坊42號𧙗強樓地舖



荃灣美食【3】甜西施研究所——爆紅多芒小丸子

甜西施研究所最初在深水埗開設首店時，就憑藉多芒小丸子、西米露等甜點在社群平台上爆紅。最近，這家小店又進駐了堪稱「掃街聖地」的路德圍，迅速吸引大批食客前來支持。每碗多芒系列糖水都花了將近一整個芒果，特濃芒果汁加椰奶，再配上煙韌小丸子，作為甜品真的大滿足！另外也有手工芋圓燒、鮮製厚芋泥系列及榴槤系列，總有一款啱你口味。

甜西施研究所

地址：荃灣荃興徑2-8號昌泰大廈地下4號舖



荃灣美食【4】台蔡滷肉飯——必點蛋餅／九層塔鹽酥／藥膳湯

由台灣人主理的台蔡滷肉飯餐廳獲米芝蓮推介，無論在平日或是假日也是大排長龍，記者食過4次，每次都必點蛋餅！店內的4款蛋餅都各有特色，但無疑地絕對推介肉鬆起司蛋餅（$40），爆滿的肉鬆絲加上鬆脆的蛋餅，令人食上癮！滷肉飯和藥膳湯也做得不錯！九層塔鹽酥雞媲美台灣當地的鹽酥雞，難怪當時記者旁邊的食客都叫一碟鹽酥雞。

台蔡滷肉飯

地址：荃灣海壩街99號地舖



荃灣美食【5】鋿晶館——經驗豐富的點心師傅／黑松露燒賣

鋿晶館是一間主打即叫即蒸的點心店，聽聞點心師傅曾經在東京富麗華打拼多年，所以吸引不少人慕名而來。點心的價錢中等，$8一位茶位費、$45鮮蝦腸、$22鮮蝦餃、$21黑松露燒賣等等，味道不錯且無論是腸粉皮或是蝦餃皮也一樣煙韌！

鋿晶館

地址：荃灣沙咀道130號地舖



荃灣美食【6】新貴香園——沙嗲湯底／炸豬頸肉

召喚米線控！荃灣向來都有不少米線選擇，其中新貴香園的香濃沙嗲湯米線和招牌酸麻辣湯米線最受網民歡迎，沙嗲湯底少見且味道恰到好處，喝幾口也不易口乾。而炸豬頸肉和炸豬扒的價錢為$11，兩款肉的肉質非常爽口！

新貴香園

地址：荃灣西樓角路202-216號昌安大廈荃昌中心1樓53-54號舖

荃灣享和街51號地下E號舖



荃灣美食【7】一輪——和牛漢堡

以北海道和牛製作和牛漢堡而成名的一輪就在荃灣荃新天地！店內全部座位都是吧枱，而且可近距離觀看製作過程，環境非常開揚！和牛漢堡有3種口味，分別是原味、芝士味以及蕃茄味，記者認為3隻味之中芝士味是最岀色，厚實的和牛跟香濃芝士最夾！酸酸甜甜的蕃茄味反而味道一般。

一輪

地址：荃灣楊屋道18號荃新天地2地下一門町市場J36-38號舖



荃灣美食【8】ADO洋食屋——蛋包飯／明太子和風奶醬意粉

日系昭和復古風佈置的ADO洋食屋再次面世啦！ADO洋食屋最熱門菜式就是蛋包飯，記者點選了經典日式牛肉醬汁蛋包飯、明太子和風奶醬意粉和抹茶鮮奶。經典日式牛肉醬汁蛋包飯的牛肉汁非常香濃但蕃茄炒飯略為普通；記者認為明太子和風奶醬意粉是值得一試，明太子的份量不算多但味道濃郁，而且意粉與和風奶醬混合後令口感更有層次感！

ADO洋食屋

地址：荃灣享成街8號香城大廈地下5A號舖



荃灣美食【9】Sammi #000000——竹炭咖啡／抹茶竹炭白朱古力蛋糕／暗黑風Cafe

Sammi #000000是暗黑型格的女生或男生必去Cafe！原來#000000是解作黑色的網絡編碼，所以連牛角包、三文治的外皮也是黑色！Cafe以展覽形式的擺設和黑色為主題，顏值與味道並重！竹炭咖啡的口味比一般咖啡獨特，加入了竹炭粉和牛奶令咖啡質感香滑順口。而抹茶竹炭白朱古力蛋糕非常軟滑，面層的抹茶忌廉有香濃的抹茶味，加上軟綿綿的蛋糕帶岀椰絲口感。

Sammi #000000

地址：荃灣荃灣街市115號蘊崇大廈地下C&E號舖



荃灣美食【10】唯一雲貴川風味——荃灣老字號／自家製辣油

荃灣的米線店真的數之不盡，唯一雲貴川風味也是長期湧現人龍的老字號米線店，酸辣湯底和麻辣湯底是不分高下，但炸醬腩肉是網民必食的餸菜，腩肉厚薄適中且沒有肥膏，米線口感也非常煙韌。湯底方面是自家製的辣油，非常獨特！

唯一雲貴川風味

地址：荃灣四陂坊14號地舖



荃灣美食【11】Bench Cafe——愜意街角咖啡室／看日落、品美食

位於芙蓉街與大壩街交界的Bench，是一間主打日式西餐餐廳、自家製甜品以及少眾咖啡豆的寵物友善咖啡室。當中，自家製朱古力布朗尼、雞蛋布甸、全日早餐以及香煎虎蝦義大利飯均深受歡迎。

咖啡室的老闆是室內設計師，相當注重店舖的設計與鄰近環境。老闆之所以決定把店舖開設在街角，是為了讓大家在黃昏時，可以欣賞到夕陽西下的美態。此外，Bench不時會在假期舉辦文化聚會、電影會、讀書會等，將區內居民連繫起來。

Bench

地址：荃灣芙蓉街17號地舖



荃灣美食【12】KOMEDA’S Coffeeコメダ珈琲店——輕食／名古屋過江龍

名古屋過江龍的cafe，有日本的員工服務食客，份外親切！餐廳是以輕食為主，例如有炸魚漢堡（$59）、雞蛋沙律潛艇堡（$45）等等，價錢中等偏高，但也值得一試過江龍的手勢！

KOMEDA’S Coffeeコメダ珈琲店

地址：荃灣大河道88號灣景廣場購物中心AEON地舖



荃灣美食【13】民豐粉麵行——爆餡足料糯米糍

荃灣一間老字號粉麵店門外長期大排長龍，除了買粉麵和雲吞皮，就是為了一嘗店裡每日限量發售的爆餡糯米糍！糯米糍共有3款口味，包括花生、芝麻和紅豆，而且每粒份量十足，大大粒亦只售$6，即睇記者真實食評！

粉麵店老字號詳情於以下連結看到：

荃灣美食【14】老馮茶居——人氣懷舊茶樓／必試傳統手工點心

老馮茶居擁有兩間分店、主打傳統懷舊點心、很多好評的人氣茶樓日前已進駐荃灣。不但有多款即叫即蒸的手工點心，店舖裝潢亦都非常有特色，令人猶如回到傳統港式茶檔，打卡一流！

人氣懷舊茶樓詳情於以下連結看到：

荃灣美食【15】蒸廬——人氣點心店 / 原盅燉湯 / 黑金流沙包

沙田石門起家的人氣點心店進駐荃灣，主打多款新鮮手作點心，而且全部都是即叫即製！除了人氣最高的黑金流沙包、點心拼盤，各款蒸飯和原盅燉湯都是食客首選，包括金銀蒜海蝦飯和雙菇雞粒飯，還有原盅花膠蟲草花粟子燉土雞湯等都大受歡迎！

人氣點心店詳情於以下連結看到：

荃灣美食【16】小廚美食——藥膳燒賣配秘製辣椒油

小店售賣多種小食，必試藥膳燒賣，散發著淡淡的藥材香味，豬肉餡十分彈牙，最緊要記得向老闆娘要求加辣椒油。辣椒油為老闆娘使用獨家配方秘製，不會嗆辣，麻勁較重，當中還有脆粒增加整體口感。

小廚美食

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧商場1樓5A號舖



荃灣美食【17】轉角‧見——爆汁手打牛肉漢堡

小店位於荃灣的小商場內，餐廳位置比較隱蔽，共提供6款漢堡，包括4款牛肉漢堡和2款雞肉漢堡，全部都份量十足，無論是牛肉或雞肉的肉質都十分嫩滑，充滿肉汁。除了漢堡外，奶昔亦是店家的另一招牌。記者推薦花生奶昔、Oreo朱古力奶昔和咖啡奶昔，味道香濃，甜度亦恰到好處。

轉角‧見

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖



荃灣美食【18】江湖小棧——自家製豬油撈煲仔飯

江湖小棧以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈，玩味十足。煲仔飯可自由配搭不同配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、咸蛋等。記得加自家製豬油提升煲仔飯的香味，會令煲仔飯口感更滑更香。

江湖小棧

地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖



荃灣美食【19】麵屋福——鮮甜魚介豚骨沾麵

餐廳位於荃灣廣場附近，只專注賣4款沾麵，當中最受歡迎的是「魚介豚骨沾麵」，每日賣出150碗。記者都食過幾次，覺得湯汁味道鮮甜，加入魚介粉和芝麻後更加香濃，而且不會過鹹。麵條方面，口感煙韌彈牙掛湯，加上價錢合理，CP值頗高。

麵屋福

地址：荃灣享成街18號地舖



荃灣美食【20】秘——鐵板吉列牛小店

餐廳開業數年，在晚市時段依然要排隊等位，可見人氣依舊。招牌是板燒吉列牛，上菜時會提供個迷你板燒爐，讓客人自己將一片片的牛塊放在石板上燒，隨意控制生熟程度。每份約有15片牛肉，放上石板燒每邊燒約15秒後就食得，牛肉軟嫩帶油香。

秘

地址：荃灣享成街22號地舖



荃灣美食【21】老闆娘雲南米線——配料必食炸雞球

這間米線店可謂是荃灣名物，即使午市亦要排隊等候約15分鐘。湯底有多種選擇，包括酸辣、麻辣、麻酸辣、麻辣胡椒等，配料更超過30款，款式特別，例如酥炸雞球、蝦膠豆卜、豆瓣金錢肚、魚肉響鈴等，全部份量十足。

老闆娘雲南米線

地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28-29號舖



荃灣美食【22】滷友記——自家秘製滷水汁大滷麵

位於華都商場內的滷友記，主打使用自家秘製滷水汁製成超足料的大滷麵，配料包括金錢𦟌、陳皮魚蛋、豆腐、蘿蔔！而米粉不是坊間一般的軟身米粉，口感特別爽口！別忘了加上該店特製辣椒油，麻而不辣，特別香口！

滷友記

地址：荃灣西樓角街170-184號華都中心1樓44號舖



荃灣美食【23】小越廚——地道越南小店

這間餐廳位於荃灣一條較僻靜街道，以地道越南街頭美食作主打，也有越泰聯乘的fushion餐單，香葉肉碎伴溫泉蛋飯或撈檬、魚露雞翼飯、香茅豬肉飯等。而最受歡迎的咖喱蟹肉飯，有一撮撮的九層塔，咖喱汁辛而不辣，混合洋葱、香葱、辣椒和分量十足的蟹肉，很濃郁很惹味，拌飯一流。

小越廚

地址：荃灣享和街49號都城大廈地下D舖



荃灣美食【24】生記粉麵——人氣粉麵老店／必食春卷／大腸／蒜蓉辣醬

這間人氣老字號粉麵店有30年歷史，是荃灣的人氣老字號粉麵店，靠自家製魚肉春卷闖出名堂，其他必食配料還有大腸、豬肚、腩肉等。不過春卷供應數量有限，想食記得趁早！網民推介意必定要加小店特製的蒜蓉辣醬，又香又惹味！

人氣粉麵老店詳情於以下連結看到：

荃灣美食【25】老掌櫃東北菜館——性價比高片皮鴨

這間東北菜館門外經常大排長龍，一直是人氣小店，吸引其他地區的人特地到訪。小店主打東北菜，最受歡迎的是片皮鴨，價錢非常親民，而且不會太肥膩。餐廳設有露天海景座位，環境寬敞舒適，因此吸引不少網民光顧。

老掌櫃東北菜館

地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2006號舖



荃灣美食【26】雲家小鍋米線——必食涼拌章魚嘴

荃灣米線除了老闆娘之外，雲家小鍋米線同樣出色。主打麻辣米線，湯底足料且辣味十足，必食配料有雪花雞絲、腩肉和招牌秘製炸醬。除了米線之外，小店的小食亦備受喜愛，例如涼拌章魚嘴、蒜泥白肉和醬拌皮蛋等。

雲家小鍋米線

地址：荃灣沙咀道328號（鹹田街）328廣場地下G01鋪



