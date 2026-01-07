觀塘美食34間推介｜隱世打卡Cafe／駱駝漆大廈餐廳／必食平價午餐

觀塘食乜好?觀塘一直是美食集中地，除了觀塘駱駝漆大廈美食，更有不少「隱世」觀塘美食小店藏在工廠大廈之間，而且因位於工廈區大多超高性價比。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合34間觀塘人氣美食，包括人氣雪糕店Ganto gelato、特大豬扒薯條、主題Cafe等。（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）



觀塘美食31大人氣推介（圖片來源：左/openrice、右上/FB@Mano.HongKong、右下/IG@joeie_foodie）

觀塘美食【1】Parallel——$178酒店級半自助餐

Parallel西餐廳由前酒店五星級大廚主理，推出超值午市半自助餐，僅需$178即可享用主菜、餐湯、飲品及無限沙律吧。主菜多達11款選擇，包括手工意粉、澳洲M7牛扒、招牌鴨髀和新鮮鱸魚等。沙律吧包含新鮮沙律、冷切肉、煙燻三文魚和多款芝士，另加$88可無限暢飲紅白酒。不少食客都讚菜品出乎意料，手工意粉彈牙醬汁幼滑，牛扒熟度剛好，鱸魚皮脆肉嫩，沙律吧選擇多。

Parallel 詳情

地址：觀塘觀塘道414號1亞太中心3樓302號

營業時間: 星期一至日11:00 - 21:00



觀塘美食【2】牛霸王——港版挽肉と米！爆漿手打和牛漢堡

牛霸王有「港版挽肉と米」之稱，以平民價錢就可以歎到手打和牛漢堡！招牌手打和牛漢堡丼飯採用澳洲和牛以及日本蘭王蛋，可選擇秘製漢堡汁、白味噌汁同日式咖喱汁，配上啖啖肉汁超滿足！此外，餐廳的招牌牛肉壽喜燒、一口芝士、雞皮餃子及大根沙律同樣是人氣餐點，絕對要試！

牛霸王 詳情

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈1樓26號舖

營業時間：星期一至日12:00 - 21:30



觀塘美食【3】古今二——日式創意壽司卷／首推金龍卷＋青龍卷！

古今二供應多款日式料理，不過最受歡迎的就一定是充滿創意的壽司卷！人氣壽司卷包括：青龍卷、煙花卷、蜘蛛卷、金龍卷等，連壽司卷的名字也非常有特色！此外，古今二也有黑豚豬頸肉串燒、柚想蝦你沙律、三文魚頭湯鍋、日本溫室南瓜沙律等日式美食！

地址：觀塘觀塘道436-446號觀塘工業中心4期1樓B室

營業時間：星期一至日12:00 - 16:00；17:30 - 23:00



觀塘美食【4】喰楽——平民價關西壽喜燒！食盡宮崎和牛不同部位！

喰楽位於觀塘駱駝漆大廈內，主打關西風味壽喜燒。餐廳的關西風壽喜燒以「先煎後煮」方式料理，以和牛油脂沾鍋後，放配料及肉進行煎煮，待熟後才用壽喜燒汁及蘭王蛋漿調味，更可以一次嘗盡宮崎和牛不同部位！

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座9樓H室

營業時間：星期一至五12:00 - 15:30；18:00 - 22:00／星期六至日12:00 - 16:00；18:00 - 22:00



觀塘美食【5】Mister Donut——日本冬甩2號店進駐APM

日本知名冬甩店 Mister Donut 繼尖沙咀店後，已在觀塘APM開設第二間分店。其招牌波堤系列，特別是士多啤梨口味，以可愛造型和外脆內軟的獨特口感，加上不會過甜的士多啤梨乳酪醬，成為香港遊客在日本的必吃甜點。現在，無需去日本，在尖沙咀和觀塘就能品嚐到！

Mister Donut 觀塘2號店 詳情

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期(apm)418號舖

營業時間: 星期一至日11:00 - 21:00



觀塘美食【6】Nocino——掛汁手工意粉+和牛他他

大坑人氣手工意粉小餐館Nocino已進駐觀塘偉業街，餐廳主打瑞士意大利融合菜，招牌菜Nduja Reginette新鮮手工意粉、前菜和牛他他及甜品Tiramisu都是網民大讚餐點。觀塘店也有性價比高的午市套餐，只需$148就包一份意粉和前菜，不妨趁放飯一試！

Nocino 詳情

地址：觀塘偉業街93號93WYS地舖

營業時間：星期一至五11:00-21:00、星期六日休息



觀塘美食【7】舌丼——牛舌專門店、串燒$11起

由去年開業的牛舌專門店舌丼，開店不久就大排長龍！餐廳就在美食雲集的駱駝漆大廈，主打平價高質的牛舌鐵板餐及丼飯，當中非常推介牛舌芯鐵板餐，套餐除了跟前菜、紫菜飯及洋蔥牛筋湯外，主食更採用牛舌最衿貴和嫩滑的部位牛舌芯，多汁又有嚼勁，以鐵板煎至七成熟，外面帶有微微焦脆，上桌時還熱氣騰騰，非常有食慾！

此外，餐廳還提供牛板腱、雞扒及牛舌尖雙拼，定能滿足一眾食肉獸，如對日式居酒屋情有獨鍾，餐廳更有20款以上的串燒、炸物及日式料理可選，串燒價錢由$11起，非常抵食。

舌丼 詳情

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座1樓R室

營業時間：星期一至六12:00-14:30／18:00-22:00



觀塘美食【8】鰹烏冬——家製讚岐手打風烏冬

主打正宗手打讚歧烏冬的鰹烏冬，店主曾到訪日本拜師學藝，將正宗的手打讚歧烏冬帶到餐廳！而餐廳更有自家工場，每日堅持以日本小麥粉自家製烏冬，除了有傳統的湯煮烏冬外，還有涼拌、炒煮等等，而且口味多元化，有以海苔混合的海苔烏冬，也有帶淡淡柚子清香的柚子烏冬等等，非常創新。

另外推介口感煙韌的冷烏冬，冰冰涼涼非常消暑，再搭配即叫即炸的天婦羅，一冷一熱，層次豐富。想吃熱食的，可試試招牌的鰹魚熱湯烏冬，湯底清甜帶濃郁鮮味。除了烏冬外，餐廳還有多款小食，如骨付雞、關東煮、味噌焗鯖魚等，保證在香港也能吃到正宗日本料理。

鰹烏冬 詳情

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座11樓O室

營業時間：星期一至四、六 11:30-21:30／星期五 11:30-22:00／星期日 11:30-17:00



觀塘美食【9】板神居酒屋——高質鐵板燒

位於觀塘銀八7樓的板神居酒屋，裝修別具日本居酒屋的風情，而且環境舒適，非常適當聚會！餐廳主打高CP值的鐵板燒，套餐先來三客刺身，還有原隻龍蝦；主食可選美國薄燒牛或日本產豚肉薄燒，還可追加大大隻的生蠔或鮑魚，超級抵食！另外，餐廳的蟹肉三色丼也相當出色，絕對是蟹控必試的菜色！

板神居酒屋 詳情

地址：觀塘駿業街44號銀八7樓

營業時間：星期一至日 12:00 - 15:00；18:00 - 22:30



觀塘美食【10】INN - I'm Not Nothing——貴氣打卡Cafe

INN - I'm Not Nothing裝修非常優雅貴氣，餐廳各處佈滿了花朵擺設，非常適合打卡影相！主食方面，推介燒安格斯西冷扒配原條燒牛骨髓、香煎鴨肝甜椒汁手工幼帶麵以及煙三文魚龍蝦忌廉汁意粉。西冷非常Juicy，充滿肉味；鴨肝亦不會太油，與甜椒醬汁非常夾！

INN - I'm Not Nothing 詳情

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 2樓205號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00



觀塘美食【11】壹.01——台灣平民飯堂、必試芒果魯肉飯

壹.01位於中海日升中心，是觀塘打工仔熟知的平民飯堂。餐廳主打一系列台灣小吃，如芝士火腿蛋餅、台北夜市小食拼盤、香蔥紫菜手撕雞飯等等，此外亦推介魯肉飯，如果喜歡吃創新的料理，不妨試試芒果魯肉飯，芒果果肉中和了魯肉的油膩感，而且鹹甜交織的味道意外地夾，還有啖啖果香味！

壹.01 詳情

地址：觀塘駿業街56號中海日升中心2樓D號舖

營業時間：星期一至六 11:30 - 21:30



觀塘美食【12】海潮食堂——人氣工廈食堂

海潮食堂開業20多年，即使餐廳門口沒有招牌，仍一直是觀塘區內的人氣茶餐廳。店內的招牌是蔥花蛋多士，蔥花蛋厚身足料，而且十分嫩滑，幾乎是每枱客必點的食物。另外店家怡會把傳統茶餐廳食物加點新派做法，為客人帶來新體驗，例如由潮州兩面黃演變出來的蛋煎米粉。

海潮食堂 詳情

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下G6號舖

營業時間：07:00-17:00（逢星期日休息）



觀塘美食【13】Ganto gelato —— 高質雪糕食客排長龍

Ganto gelato是觀塘的人氣雪糕專門店，價錢$25起，固定雪糕口味包括西西里開心果、皮埃蒙特榛子、提拉米蘇、法式焦糖燉蛋及豆腐紅糖。另外，每月還會推出不同主題雪糕口味，例如3月「星‧馬‧泰」主題推有飯雪糕──芒果糯米飯口味雪糕，以及泰式奶茶、美祿恐龍等。口味多多又高質，吸引一大班雪糕控光顧，有網民在社交平台分享店外大排長龍的相片，直言「排雪糕超過一個鐘真係非常誇張」！

+ 1

Ganto gelato

地址：觀塘偉業街180號Two Harbour Square地下2號舖

營業時間：12:00-21:00（逢星期一休息）

電話：6090 5848



觀塘美食【14】真‧章魚無雙 —— 必試明太子/蟹膏/黑松露章魚燒

真‧章魚無雙在葵涌廣場打響名堂的章魚燒店，陸續在不同區域開設分店，人氣絲毫不減！小店主打13款口味的章魚燒，即叫即整，因此不時都會大排長龍。人氣款式包括自製黑松露章魚燒，其黑松露醬配上「大大粒」的原粒章魚，是不少食客至愛；另外有招牌之選的明太子章魚燒及蟹膏章魚燒，味道濃郁豐富，絕對值得一試！

真‧章魚無雙 觀塘店詳情

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 1樓裕民里1B5號舖

電話：5628 2203



觀塘美食【15】駿運士多——人氣平價燒賣

駿運士多是「燒賣關注組」的常客，被譽為觀塘區最強燒賣，深受區內居民及打工仔歡迎，平日早餐時段更是大排長龍。駿運士多的燒賣價錢非常貼地，只需$10/8粒，而且味道及用料亦不馬虎，吸引眾多燒賣迷去朝聖！

駿運士多 詳情

地址：觀塘觀塘道410號觀點中心地下G02號舖



觀塘美食【16】BBQ Grilled and BAKED —— $48歎半隻燒春雞

觀塘BBQ Grilled and BAKED的食物向來抵食夾大件，主打多款意粉、燒烤菜式等，其中只需要$48就可以歎到半隻燒春雞套餐，認真好抵食！另外亦有燒烤醬豬仔骨、安格斯肉眼扒、原條牛肋骨等，最平都是幾十元有找。

+ 5

BBQ Grilled and Baked 詳情

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈1樓C號舖

營業時間：11:30 - 16:00；18:00 - 21:30（逢星期日及公眾假期休息）

電話：9131 9850/3460 4172



觀塘美食【17】NUTMAD cafe and dining —— 香蕉雪糕法式多士最有人氣

餐廳主打意粉、Risotto，但最受歡迎其實是焦糖香蕉雪糕法式多士和慢煮黑毛豬！唔誇張，法式多士幾乎人手一件，熱辣辣的多士外脆內軟，配上雪糕簡直冰火交融，而且份量不少，兩個人食的話，主食叫一款就夠。

Nutmad 詳情

地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心9樓C室

營業時間：星期日至三 11:30-18:00；星期四、五、六 11:30-21:00



觀塘美食【18】Mano —— 平民價意大利高質菜

Mano的薄餅和意粉是手工製作，餐廳有親子薄餅工作坊，大人及小朋友在廚師的指導下可自製個人化口味的薄餅。而設計時尚的用餐環境，予人休閒的感覺。Mano在甲級寫字樓內，離地鐵站遠少少，但方便泊車。人均$150-$200，卡邦尼薄餅 $168，卡邦尼味好重又足料，包括煙肉、鵪鶉蛋、意大利奶酪芝士、巴馬臣芝士…推薦大家一定要食pizza。

Mano 詳情

地址︰觀塘海濱道77號海濱匯1樓4號舖

電話︰2897 6168

營業時間︰星期一至五 12:00 - 23:00；星期六日及公眾假期 12:00 - 22:00



觀塘美食【19】Doctor Beans 哈豆 —— 台灣人主理

台式餐廳「哈豆」店主為台灣人，為觀塘人帶來一系列口味正宗的地道台式料理，如甘梅番薯條、豐盛牛肉麵、鹹酥雞、台式All Day Breakfast、黑冰河畔溫泉、台灣必食的掃街小食等，全都大份兼賣相吸引！吃過飯後，還不可錯過店家招牌的巨型台式刨冰，有別於傳統台式刨冰，這兒的版本用上了古早味的紅糖糖水，自製低糖黑色仙草糖水，再加上自製特濃黃豆粉花生奶，蓋讓人吃得清涼退火！

Doctor Beans 哈豆 詳情

地址：觀塘成業街19號成業工業大廈2樓29室

營業時間：11:30 - 21:30



觀塘美食【20】哥哥添飯•妹妹泡茶 ——必食軟腍牛肉

餐廳走清新文青風格，以白色同木系為主，舒服的感覺。牛三寶麵有牛腱、牛筋、牛舌，每款都有至少兩件足料，口感軟熟，麵條為扁麵十分有咬口。蛋餅口感軟潤，結合肉鬆，層次豐富。炸芋圓，外皮炸的酥酥脆脆，裡面是軟軟糯糯的，很有嚼勁。

哥哥添飯•妹妹泡茶（圖片來源︰FB@哥哥添飯・妹妹泡茶）

哥哥添飯•妹妹泡茶 詳情

地址︰觀塘觀塘道388號創紀之城一期地下6號舖

查詢︰9761 6138

營業時間︰星期一至五 11:30 - 17:30



觀塘美食【21】阿元來了——米芝蓮推介

阿元來了的創辦人來自台灣，主打正宗台式美食，更上榜米芝蓮必比登推介。餐廳大部分材料都是台灣直送，力求保持台灣原汁原味。招牌是魯肉飯，手切滷肉肥而不膩，非常下飯。店內的小吃同樣出色，鹽酥雞、雙蛋蚵仔煎、芋泥蛋餅等均是人氣菜式。

阿元來了 詳情

地址：觀塘鴻圖道28號地下後座

營業時間：11:00-21:00



觀塘美食【22】淥鼎記——酸菜魚＋花膠美人鍋

既有火鍋，又有酸菜魚吃的高質中式私房菜餐廳淥鼎記，主打養生火鍋及配料，如花膠鮮雞美人鍋、江南八小碟、海鮮大拼盤、重慶麻辣鮮雞煲、金牌手打丸等，款款足料！而爵爺套餐亦相當豐富，除了可選一款主菜及火鍋湯底外，還有牛味十足的手切牛、日本直送的時令刺身，如三文魚、蝦、鮑魚等等，當中推介主食選酸菜魚、湯底選花膠美人鍋，可同時享受酸酸甜甜的老壇酸菜魚，又可吃到口感爽滑的花膠邊爐，雙重滿足！

淥鼎記 詳情

地址：觀塘觀塘道414號1亞太中心8樓

營業時間：星期一至日 10:00 - 16:00／17:30-23:45；公眾假期及前夕：10:00-16:00／17:30-23:45



觀塘美食【23】豪隍點心工房——勁足料點心

豪隍點心工房是觀塘上班族都熟知的飲茶勝地！雖然店舖裝修樸素，沒有華麗的外表，但每逢放飯時間定必大排長龍，款款點心大件夾抵食，用料毫不客氣，蝦餃不僅皮薄，晶瑩剔透，裡面還包裹著4、5隻大蝦，咬下去啖啖蝦肉，非常有滿足感。另外推介充滿特色的蒜香芝士鮮蝦長春卷、醬汁茄子拼尖椒，以及流沙奶皇包，還有超過90款點心、麵食任你揀！

豪隍點心工房 詳情

地址：觀塘敬業街65-67號敬運工業大廈1樓A室

營業時間：星期一至日 08:00-21:00



觀塘美食【24】肥仔海南雞專門店——上班族必點海南雞

眾所周知觀塘是海南雞的聚集地，而位於觀塘開源道的肥仔海南雞專門店，可說是觀塘上班族放飯時間的必吃美食。海南雞不僅嫩滑多汁，而且份量不少。套餐還有甜豉油、酸辣汁，滿足不同口味的顧客，還會隨餐附送例湯，清甜且沒有味精！另外餐廳還提供車仔麵，當中推介招牌香辣魷魚，吸盡辣汁的魷魚非常惹味爽口！

地址：觀塘開源道63號地下A10號舖

營業時間：星期一至六 10:30-19:30



觀塘美食【25】龍點心 —— 獨創口味燒賣/獵奇口水汁魚腸粉

這間懷舊風港味打卡點心店開幕後掀起話題，店內特意選用馬賽克磚及霓虹光管，配搭時尚元素，將老香港情懷打造成新潮打卡熱點！餐廳主打多種特色菜式，包括3大創新燒賣、拉絲菠蘿包及口水汁龍利魚腸粉，感覺「獵奇」卻又帶有一份新驚喜。

龍點心 詳情

地址：觀塘觀塘道398-402號Eastcore 1樓4號鋪

電話：2390 0166

營業時間：08:00 - 22:00



觀塘美食【26】臻味豬扒酸辣米線——大大件豬扒米線

臻味豬扒酸辣米線出名平價米線，秘製豬扒麻酸辣米線的豬扒全由人手搥打，口感十分鬆軟，加上即叫即炸，無論是堂食還是嗌外賣，咬下去仍然脆卜卜，而且大大份，非常抵食！湯底方面，酸辣湯酸辣比例得宜，米線彈牙兼掛湯，非常開胃過癮。另外，餐廳還有多款小食，當中推介麻酸辣手撕雞、酥炸韭菜餃和鮮蠔仔。

臻味豬扒酸辣米線 詳情

地址：觀塘聯安街9-15號永毅大樓地下C號舖

營業時間：星期一至日 10:00-22:00



觀塘美食【27】雞駅花膠雞米線專門店——石鍋雞湯米線

雞駅花膠雞米線專門店主打養生雞湯米線，標榜不用味精，雞湯使用上豬筒骨、西施骨、三黃雞熬煮，湯底鮮甜濃郁。米線價格親民，$60就可以吃到招牌花膠雞湯米線，雞肉嫩滑，花膠厚身彈牙，十分足料。雞湯米線還有椰子、胡椒豬肚、藥膳黃酒、姬松茸及人蔘等口味。

雞駅花膠雞米線專門店 詳情

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座1樓I室

營業時間：11:30-22:00（逢星期日休息）



觀塘美食【28】MOO MOO —— 平價手工爆汁Burger

觀塘的工廠大廈一向有不少隱世美食，這間高質Burger店同樣隱身於工廈。小店裝修走美式風格，供應8款漢堡，最受歡迎的包括經典之堡和白菌之堡。網民大讚麵包搽過牛油，烘得外脆內軟，而且漢堡扒勁厚身，份量十足，配上自家調配醬汁，非常Juicy！

MOO MOO 詳情

地址：觀塘巧明街94-96號鴻圖中心地下1A號舖

電話：9496 8213

營業時間：星期一至六 11:30 - 22:00；星期日 12:00 - 22:00



觀塘美食【29】The Cool Cousins Cafe & Noodle Bar —— 創新口味雪糕炸雞漢堡

位於觀塘駱駝漆大廈的工廈隱世漢堡包店，主打多款特色手工漢堡，獲得不少港人好評。其中最出名要數招牌「IC水牛城炸雞漢堡」，內層有兩球雲呢拿雪糕，以及微辣香脆的水牛城炸雞，配上酸甜醬汁，可謂漢堡界的「冰火二重奏」，入口味道相當衝擊過癮，堪稱一絕！

The Cool Cousins 詳情

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三期11樓J室

電話：3425 4611

營業時間：星期二 12:00 - 17:00；星期三至六 12:00 - 21:00；星期日 12:00 - 17:00



觀塘美食【30】營足四季 —— 露營主題Cafe 特大豬扒薯條

觀塘露營主題Cafe「營足四季」，以營地及綠意叢林裝潢為主軸，讓人不受地域限制、不受四季環境影響亦可以享受露營的樂趣！營足四季佔地 4400呎，環境開揚廣闊，連餐椅桌及餐盤都用上露營椅、露營桌、生鐵製鍋具、不鏽鋼杯及木板塊等露營常見的必備品，細節感滿滿！在食物方面，作為露營主題Cafe，食物也圍繞露營美食為主題。當中，招牌菜特大豬扒薯條、法式香草檸檬牛油蜆配酸種麵包、清新柚子煙燻三文魚洋蔥薄餅及伯爵茶玫瑰瀑布蛋糕配伯爵茶雪糕等，視覺效果澎湃，邪惡十足！

營足四季 詳情

地址：觀塘鴻圖道86號中富中心地舖

電話：2638 3088／6183 2886（WhatsApp）

營業時間：星期一至四 12:00 - 22:00；星期五至六 12:00 - 23:00；星期日 12:00 - 22:00



觀塘美食【31】ManTopia —— 睇古董飲啡 必食抹茶麻糬撻

觀塘工廈有一個復古的歐洲小國「ManTopia」，展示各式來自世界各地的古董藏品，遊走其中，猶如置身博物館般令人陶醉。食品方面，ManTopia供應一系列精緻的手工甜點，例如玄米抹茶麻糬撻、千層蛋糕等，讓人慢下來，暫別繁囂。

ManTopia 詳情

地址：觀塘鴻圖道60號鴻福工廠大廈10樓B2號舖



觀塘美食【32】NATA —— 牛扒必試美國1855安格斯肉眼

NATA是人氣非常高商廈樓上西餐廳，即使是閒日，午餐、晚餐熱門時間很大機會滿座。主打牛扒、意粉、cocktail，喜歡甜品的朋友，亦不妨試試梳乎厘班戟。餐廳設計非常有格調，選用木質的餐桌、裝飾，適合朋友聚餐或情侶約會。

NATA - Steak, Wine & Cocktail 詳情

地址：觀塘巧明街107號國基集團中心4樓1號舖

營業時間：12:00-22:00

電話：62933953



觀塘美食【33】牛站(駅)麻辣火鍋放題 —— 牛魔王必食美國和牛SRF

牛站(駅)麻辣火鍋放題主打3款放題套餐，分別是特上牛小排、美國極黑和牛SRF和美國精選牛，成人價格由$348至$238不等，視乎套餐、入座時間及日子。火鍋湯底除了麻辣火鍋，還有金湯花膠雞湯、蕃茄豬骨湯、椰子雞湯等等，可以按不同的口味選擇。如果喜歡吃牛的朋友，就要試試網民力推美國極黑和牛SRF，牛味濃郁之餘，口感又嫩滑。飲品亦多元化，除了一般的罐裝飲品，提供汽水、涼茶、啤酒等等，自助BAR還有清酒、梅酒。另外自助BAR亦有多款熱盤、甜品，亦有Häagen-Dazs任食，可以大飽口福。

+ 2

牛站(駅)麻辣火鍋放題 詳情

地址：觀塘觀塘道414號1亞太中心6樓

營業時間：12:00-23:00

電話：36222688；36222323



觀塘美食【34】田浦食肉 —— 無油煙懶人韓燒、配菜無限添加

田浦食肉近月進軍觀塘，是餐廳的第8間分店。與一般韓式燒肉店最大分別是，他們會把客人點的肉類燒好再端到桌上，雖然缺少韓燒的風味，不過對於不想動手，或者廚藝普通的朋友來說，是天大的喜訊！除了燒肉，店內的炸醬麵、水冷麵、炒年糕都大受客人歡迎，而且店內所有配菜，例如泡菜、黃豆芽、蘿蔔條等等，都可以無限任加。

田浦食肉 詳情

地址：觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓B2號舖

營業時間：11:00-15:30；16:30-23:00

電話：60742204



