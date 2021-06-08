撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-08 16:06

【諧音餐廳名｜玩食字餐廳名】最近網上流傳一段錄音，一名司機送貨到一間餐廳，當他駛近時，有大廈保安走過來問他甚麼事，司機說他來送貨，送貨到哪裡，司機回答：「講完未。」保安認為他態度不好，準備開口罵他，怎料司機指著後面餐廳跟保安澄清，原來餐廳的名字是「港原味」！

近日網上流傳一段錄音，有人因為「港原味」這間餐廳鬧出了一個笑話。（Google Map圖片）

其實香港還有很多玩廣東話諧音的餐廳，名字千奇百怪，例如「炸理滷味」、「料理農務」、「丼我想見您」、等，看完不禁佩服眾多老闆的創意！按圖即睇全港35間玩食字餐廳🤣👇👇

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🙄同場加映1：熱數10款零食拆到躁底🙄

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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😋同場加映2：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。

【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

😋😋😋想知火鍋收費，立即按圖睇睇😋😋😋

味火鍋 地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓 電話：2892 2822 / 5566 4453

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