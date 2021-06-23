撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-23 15:23

【自助餐2021 / 任食放題】夏天當造的生果有很多，有芒果、荔枝、水蜜桃、西瓜、「水果之王」榴槤等。正所謂「不時不食」，因此最近有不少餐廳推出榴槤或芒果放題及自助餐，《香港01》飲食頻道記者精選了4間任食榴槤或芒果推介，包括Pier 1929、城景國際、帝京酒店及都會海逸酒店，可以盡情歎返夠本！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】Pier 1929 —— 任食多達7款馬來西亞直送榴槤

最近因為夢幻花系下午茶大熱的Pier 1929，最新聯乘全新榴槤品牌「榴槤千金」​推出榴槤放題，任食5至7款時令品種，包括貓山王、葫蘆、紅蝦等，還有數款時令款式，例如紅肉、竹腳、金包等，視乎當日供應而定。榴槤全部為AAA級榴槤，即日空運到港，夠晒新鮮香甜。而且餐廳坐擁270度維港美景，可以一邊欣賞海景，一邊品嚐美味。

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Pier 1929 地址：灣仔渡輪碼頭2樓 Pier 1929 電話：3188 9677

【2】城景國際 —— 6折任食榴槤、芒果美食

酒店推出榴槤及芒果主題下午茶自助餐，無限歎超過40款美食，包括多款甜品，例如榴槤梳乎厘、榴槤法式焦糖燉蛋、北海道3.6牛奶榴槤布甸、芒果糯米飯、迷你榴槤撻、榴槤千層酥、榴槤西米布甸、酥炸榴槤、芒果或榴槤糯米糍、榴槤香蘭葉蛋糕等。另外還有日本蟹柳芒果米紙卷、三文魚芒果加州卷等美食。

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City Café（城景閣） 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287（Whatsapp: 5483 0307）

【3】帝京酒店 —— 免加一任食多款芒果甜品

酒店推出芒果主題自助午餐，除了任食生蠔、還有多款以花膠作為主打食材的菜式，包括古法花膠蒸魚塊、瑤柱花膠竹笙扒津白、花膠絲南瓜羹等。另外還有多款以香芒入饌的甜品，例如芒果熱情果乳酪慕絲蛋糕 、香芒伯爵茶千層酥、香芒紅桑子卷蛋糕、椰子香芒撻等。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【4】都會海逸酒店 —— 75折任食多款榴槤甜品

酒店自助餐供應一系列自家製榴槤甜品，任食榴槤脆酥、榴槤班戟、榴槤天使蛋糕等。Buffet還可以無限生蠔、冰鎮熟龍蝦、蟹腳等冰鎮海鮮，還有多款泰式美食，包括蟹肉黃咖哩、泰式辣椒糕炒海鮮、泰式香料炸軟殼蟹等。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

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😍同場加映1：深色型格系口罩9大推介最平$1.7個😍

口罩款式多不勝數，有卡通、雲石等花紋，亦有奶茶色、花系等少女顏色。但如果想走個性風打扮，還有不少深色系口罩可以選擇，適合各位男士或走型格路線的女生。記者精選了9款潮人必備口罩，最平只需$1.7個！按圖即睇9大潮人必備型格口罩推介😍👇👇

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😋同場加映2：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。 （文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）

【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋 地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓 電話：2892 2822 / 5566 4453

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