撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-25 15:59

【口罩推介｜口罩情報】很多人都偏好戴韓國KF立體口罩，因為有更多呼吸空間，而且不會緊貼嘴巴，比較舒適。不過KF口罩一般都只有黑白兩色，過於沉悶，一於等《香港01》食玩買記者幫大家精選5款彩色KF口罩，包括化學權威Dr. K. Kwong博士與家港口罩最新研發推出的水駐極立體口罩、救世花系5色口罩等。

化學權威Dr. K. Kwong博士與家港口罩最新研發推出的水駐極立體口罩，透氣度超高，佩戴舒適。（家崗口罩官網圖片）

Dr. K Kwong品牌的水駐極立體口罩，採用水駐極熔噴布，比一般熔噴布提供長效靜電效果，透氣度超高，佩戴舒適。面形比較細的朋友，可以選擇救世的花系細碼口罩，多達5種顏色選擇，方便襯衫！

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口罩款式多不勝數，有卡通、雲石等花紋，亦有奶茶色、花系等少女顏色。但如果想走個性風打扮，還有不少深色系口罩可以選擇，適合各位男士或走型格路線的女生。記者精選了9款潮人必備口罩，最平只需$1.7個！按圖即睇9大潮人必備型格口罩推介😍👇👇

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😍同場加映2：襯衫靚色口罩7大推介😍

屈臣氏新出的奶茶色口罩由包裝到口罩顏色都很有格調，吸引一眾網民爭相購買，最正的是一盒有兩個顏色，啱晒貪新鮮的朋友！夏天容易出汗，如果不想平面口罩太過貼面，亦可以試試KF和3D立體口罩，感覺比較通爽。按圖即睇7大襯衫必備時尚口罩推介😍👇👇

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