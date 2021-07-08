撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-07-08 17:31

隨著海洋公園轉營，不少運作多年的舊機動遊戲將陸續退役。繼今年2月「瘋狂過山車」宣布關閉，海洋公園宣布3大機動遊戲將於9月退役，包括曾被譽為全世界最靚景過山車的「越礦飛車」、運作37年的「滑浪飛船」，以及僅餘的跳樓機「極速之旅」。不少網民對此感到驚訝及失望，有人更直言「最好玩個幾樣嘢都冇晒」，以後更加冇原因入海洋公園！

越礦飛車是不少港人最愛的機動遊戲！（資料圖片）

隨著樂園即將轉型重生，近日海洋公園宣布，園內3大機動遊戲將於9月1日停止運作，包括「越礦飛車」、「滑浪飛船」，以及「極速之旅」。目前只有「極速之旅」照常開放，而「越礦飛車」及「滑浪飛船」將於7月10日起隨園區重新開放，直至8月底。

「越礦飛車」作為其中一個最刺激的機動遊戲，向來吸引大批本地客及遊客一嘗刺激快感。美國媒體更曾經將「越礦飛車」譽為世界最靚景的過山車，不少網民也對此感到不捨，「（以前）次次去都玩成8次、9次」，更有人稱感嘆一代傳奇也消失了！😢😢😢究竟呢3個機動遊戲有幾難忘？ 按下圖即睇廣大網民點睇😢😢😢

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同場加映1：全港17個沙灘水質檢閱

《香港01》旅遊頻道記者根據環保署的資料（截至7月6日），整理康文署17個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，一個泳灘被列為水質欠佳，另有6個泳灘的水質只達一般程度，市民選擇去哪個沙灘前要睇清楚最新水質情況。不過本港仍有10個泳灘的水質達到1級良好，大家可以mark定週末去哪個沙灘喇！

👇👇👇想知網民點樣評價各個泳灘？按圖即睇全港8個開放公眾泳灘水質等級、交通方法👇👇👇

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想知本港有邊個泳灘的水質良好？立即點擊內文：全港17個沙灘水質檢閱 大埔龍尾泳灘水質點？哪個水質長年1級？

同場加映2：fb懷舊谷網民數後生仔9大餐桌失禮行為

現代人最鍾意食飯時玩手機，但若果與長輩同枱食飯也玩手機，必定會被重重責備！要知道食飯也講究基本餐桌禮儀，阿媽教落「飛象過河」、「餓狗搶食」都是大忌，丟臉事小，畀人鬧冇家教事大。有網民以食飯禮儀為題在facebook群組展開討論，不少人鬧爆好多後生仔都唔識餐桌禮儀，行為非常失禮，令人難以接受！

😭😭飛象過河、餓狗搶食是否好常見？按下圖即睇網民熱數9大超失禮餐桌行為 👇👇

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