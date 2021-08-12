美食博覽2021開鑼！展覽首日（8月12日）已經人頭湧湧，《香港01》飲食頻道記者早上去到灣仔會展直擊，走勻美食博覽內的「美食薈萃廊」和展示世界各地高級美食及飲品的「尊貴美食區」，搜羅共25款抵買食品，包括各款參茸海味、環球零食、糧油粉麵等，不少商戶更設有展覽限定的「$1優惠」！即睇下文準備去掃貨！



門票最平$10 一個方法免費入場！

開幕當天，記者於早上10時左右進場，購票時需要掃描「安心出行」或填個人資料，如果沒有提早購買門票，就要先跟從指示進入購票區。要留意的是，美食博覽現場不會銷售實體門票，改為以八達通「拍卡」買票，而且現場不設增值服務，因此要確保八達通有足夠餘額。現時更有機會免費入場！👇👇😍按圖睇睇票價及免費入場方法😍👇👇

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「美食薈萃廊」17款至抵美食推介

各個參展商都趁著美食博覽減價吸客，不少商品價錢都比平時便宜，看準時機就可以大手入貨！《香港01》食玩買記者精選16款抵買美食，包括、鮑魚海味、滋補湯包、日韓零食、糧酒雜貨等，👇🏻👇🏻😋立即按圖睇16款至抵美食推介😋👇🏻👇🏻

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「尊貴美食區」8款精選美食推介

「尊貴美食區」設有五大主題區，可以找到多款來自世界各地的精選好物，包括各款日本清酒、手工啤酒、本地及環球美食，例如台灣人氣手信品牌寶珍香等，讓大家留在家中都可以品嚐到台灣風味。另外，場內亦特設精品咖啡專區，適合一眾愛啡之人。👇🏻👇🏻😋即按圖睇「尊貴美食區」美食推介😋👇🏻👇🏻

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記低日期！11項必搶$1著數產品

另外，部分參展商推出限時搶購的「$1優惠」，包括貓山王榴槤冰皮月餅、金茶王支裝港式奶茶、抽油煙機等，立即按圖睇12大激抵$1著數🤩👇👇

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提提大家，為了防範疫情，場內不設試食活動。據記者觀察，現場會有工作人員在不同地方舉起告示牌，提醒「不準飲食」，有部分參展商則準備食物樣本，讓客人隔著口罩「以嗅覺代替味覺」；場內亦不設休息區，不少入場的市民只能在旁邊空地整理戰利品，並自備椅子或借助行李箱休息，如果想掃貨就要做足準備了！

美食博覽公眾館及尊貴美食區開放時間



8月12日星期四 10:00 至22:00

8月13日星期五 10:00 至22:00

8月14日星期六 10:00 至22:00

8月15日星期日 10:00 至22:00

8月16日星期一 10:00 – 18:00（僅公眾館開放）



地點：香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心



*小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

*每日展覽會關閉前45分鐘終止進場。



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【同場加映】膠盒洗極總是油淋淋？日本節目實測一種調味料+洗潔精超有效

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