點心放題｜13間任食點心放題$138起！無限時/米芝蓮/送龍蝦鮑魚

【點心放題】除了自助餐，點心放題同樣深受港人歡迎！今次記者精選本地13個任食點心推介，包括南海一號、國金軒、凱悅軒、樂雅軒等。除了任食多款精美點心外，部分更加送粉絲蒸龍蝦、鮮鮑魚、燒腩仔等，即拉落下文睇價錢和詳細介紹！



（文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準。）

點心放題【1】佐敦輝哥私房菜：送蒜蓉粉絲蒸北海道帶子

佐敦輝哥私房菜推出點心放題優惠，$98起任食超過50款點心及小食，包括蟹子燒賣皇、北海道元貝餃等，仲有港式小食如菠蘿油、咖央西多﹑絲襪奶茶！每位更送蒜蓉粉絲蒸北海道帶子同汽水任飲！

圖片來源：輝哥私房菜

地址及詳情👉佐敦點心放題$98起！任食逾50款點心+汽水任飲！仲送粉絲蒸帶子

點心放題【2】尖沙咀點一龍：送燕窩撻/鮑魚酥

尖沙咀點心專門店點一龍推出120分鐘點心放題（2位用），由即日起於kkday預訂，人均$188起，可以品嚐超過30款精選點心，包括各種蒸點、煎炸美食、招牌點心、飯麵及甜品，每位客人更可獲贈「養顏燕窩撻」或「極品鮑魚酥」一件！

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點心放題｜點一龍

地址：尖沙咀海港城港威商場地下 G103 號舖

價錢：港幣$376/2位

優惠日期：即日起至2022年6月29日（不適用於2022年5月2日，5月9日，6月3日）

使用時段：適用於星期一至五，星期六日及公眾假期除外

入座時間：14:30 / 15:00 / 15:30



點心放題【3】灣仔川流：川式點心放題+自選招牌主菜

灣仔川菜餐廳川流，於星期一至五推出午市點心放題，供應8款即叫即蒸點心，包括經典灌汁小籠包、水晶蝦餃及紅酒京醬燒鵝包等。除了點心以外，放題同時無限量供應回鍋炒飯、擔擔麵等麵食，並可以在3款主菜中自選1款，包括招牌菜式水煮桂魚、回鍋本地黑毛豚及乾燒明蝦球。而星期六、日及公眾假期供應的假日點心放題，則有多達18款前菜及點心，如爆汁芝麻牛肉鍋貼、糊辣殼酸辣抄手等，任點任食90分鐘！

另外，可以優惠價港幣$108享用90分鐘無限量供應意大利氣泡酒。

點心放題｜川流

地址：灣仔太和街28號

電話：3126 6633或9821 1066（Whatsapp）

價錢：港幣$168/位（另收取茶芥每位港幣$25及加一服務費）



點心放題【4】彩翠軒、聚盈樓：點心小菜放題買一送一

彩翠軒、聚盈樓與網購平台推出120分鐘小菜點心任食放題買一送一優惠！2位用點心小菜放題折後減至$298，人均$149起就可以任食多達40款精美點心，包括麻辣雞翼尖、黃金椒鹽豆腐、金柱干燒伊麵、招牌燒賣皇、鮮蝦菜苗餃、五層燒腩仔、三黃貴妃雞、山竹牛肉球等，任飲汽水及罐裝啤酒！

除此之外，每人更另外送蒜蓉粉絲蒸龍蝦半隻、雲耳紅棗蒸龍躉件2件、竹笙海皇羹1份、生扣鮮鮑魚2隻、脆皮燒鵝皇、花膠浸時蔬一份，各分店只限量40份！

點心放題｜彩翠軒、聚盈樓



彩翠軒酒家 （大角咀店）

地址：九龍大角咀櫸樹街88-90號奧柏御峯1/F



彩翠軒酒家（九龍城店）

地址：九龍九龍城東頭邨安東樓地下1號



聚盈樓 (銅鑼灣店)*

地址：銅鑼灣霎東街33號智選假日酒店2樓



價錢：經KKday預訂優惠價 $298（2位用）

優惠日期：2022年4月18日15:00至5月4日23:59前預訂

*每位另收$38茶價加一，必須於現場以現金付予商戶，大小同價。



入座時間：上午11時半至下午4時／下午6時至10時

*晚市只限4月21日或之後使用（限時120分鐘）



點心放題【5】紅磡海雲天：創意水果點心放題

紅磡海雲天即日起推出水果主題點心放題，供應多款美點，包括款玉桂蘋果鮮蝦餃、酸仔菠蘿酥、芒果牛肉球等。餐廳部分座位靠近大型落地玻璃，可以無遮擋欣賞大片維港景色。點放題分為90分鐘及120分鐘，現於kkday網站預訂最平$188起；另設有小童半價優惠，每位再送花膠灌湯餃一客（價值$68）。

點心放題｜海雲天

地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店2樓

價錢：港幣$188/位

入座時間：（90分鐘放題）星期一至五11:00 / 12:45 / 14:30；星期六至日及公眾假期11:00 / 12:45 / 14:30、（120分鐘放題）星期一至五 11:00 / 13:15；星期六、日及公眾假期 11:00 / 13:15



點心放題【6】城景國際樂雅軒：任食2小時點心放題

油麻地城景國際中菜廳樂雅軒推出2小時點心放題，任食超過40款點心、小食、飯麵及甜品，全部點心都是即叫即蒸，包括露筍蝦餃皇 、鵪鶉蛋燒賣、黑毛豬叉燒包、甜酸炸雲吞及鎮江肴肉等，提早預訂更即可享8折優惠！

地址及詳情👉點心放題|油麻地酒店點心放題人均$238起！任食逾40款點心/小食

圖片來源：樂雅軒

點心放題【7】The Chinese Library：慢活歎新派點心

這間位於中環大館的新派中菜館推出周末及公眾假期限定點心放題，主打多款精緻特色點心，包括頭爐叉燒腸、黑蒜燒賣、天山雪蓮果松露餃、松茸冬菇包、花椒蘆筍蝦餃、喇沙小籠包等，最長可以任食4.5小時，適合慢活歎點心，度過悠閒午後時光！

點心放題｜The Chinese Library

地址：中環荷李活道10號大館1座1樓

價錢：2022年4月15日至4月18日 11:00-13:30（$438/位）或13:30-18:00（$568/位）；2022年4月23日或之後 11:00-13:00（$438/位）或 13:30-16:00（$568/位）

入座時間：11:00／13:30

*點心放題限星期六、星期日及公眾假期供應



點心放題【8】尖沙咀凱悅軒：低至8折任食2小時

尖沙咀5星級酒店凱悅軒點心放題由早上10時起供應，歎到超過20款點心、小食及甜品，包括西班牙黑豚蜜汁叉燒、筍尖蝦餃王、飛魚子燒賣等。同時設有素食餐牌，素食朋友也可享受點心放題！現凡於kkday預約，即享低至8折優惠。

點心放題｜凱悅軒

地址：九龍尖沙咀河內道18號

價錢：$313起/位（原價：$361/位）（另設加一服務費，最少2位起）

使用時段：即日起至2022年5月31日之列明時段（須提早48小時前預訂）

入座時間：10:00／12:30



點心放題【9】佐敦星宴：歎20款招牌點心+送氣泡茶

W酒店星宴中餐廳的點心放題，推出20款招牌點心、時令老火湯及甜品，包括原隻帶子鮮蟹肉瑤柱灌湯餃、龍蝦湯鮮竹卷、星宴筍尖蝦餃皇，配氣泡茶2瓶，享受悠閒午後的點心時間，現於官方網站預訂可享8折優惠。

點心放題｜星宴

地址：九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號W酒店

供應日期：即日起至另行通知

價錢：港幣$537.6起/2位（原價$672起/2位）

入座時間：下午3時30分至下午5時30分



點心放題【10】尖沙咀國金軒：米芝蓮推介！3小時無限任食

尖沙咀美麗華酒店國金軒推出自選點心放題，任食逾20款即製點心，包括經典推介鮮蝦餃、黑松露野菌餃、法國鵝肝荔芋角、蜑家海味鹹水角、瑤柱鮮蝦菜苗以及曾榮獲米芝蓮推介，由點心主廚黃禮賢師傅主理的自家製即製腸粉！最吸引是無限制用餐時間，在整個任食點心供應時段可以食足3小時！

點心放題｜國金軒

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華酒店

價錢：$388/位（另設加一服務費及茶芥）

入座時間：星期一至五 11:30-14:30



點心放題【11】尖沙咀桃里：任點任食即蒸點心

千禧新世界香港酒店桃里中菜廳推出點心任點任食套餐，供應超過20款粵式頭盤及自家製即蒸點心，包括鮮蝦餃皇、鮑汁鮮竹卷、蟹籽蛋白鮮蝦春卷、燒汁牛柳酥、蟹肉灌湯餃、胡椒鹹菜蘿蔔豬肚等，午市食足2小時！

（圖片來源：千禧新世界香港酒店）

地址：九龍尖沙咀東部麼地道72號

價錢：$740/2位（3至11歲小童 $270/位）

入座時間：星期一至五 12:00-14:30



點心放題【12】Dim Sum Library：精緻創意點心之選

主打新派中菜的Dim Sum Library推出2小時任食下午茶點心放題，試到多款融合傳統與創意的點心，包括黑松露蝦餃、黑魚籽露筍帶子餃、酸菜鱸魚春卷、龍蝦湯魷魚煎堆、麻椒龍蝦餃等，品嘗經典點心款式以外的新派味道！

點心放題｜Dim Sum Library ELEMENTS分店

地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方水區1樓1028B號舖

價錢：星期一至五 $338/位；星期六、日及公眾假期 $398/位

入座時間：14:00-17:30



點心放題｜Dim Sum Library 太古廣場分店

地址：香港金鐘道88號金鐘太古廣場1樓124號鋪

價錢：星期一至五 $338/位；星期六、日及公眾假期 $398/位

入座時間：14:00-17:30



點心放題【13】佐敦神燈海鮮酒家：4人同行1人免費！再送脆皮燒腩仔

位於佐敦的神燈海鮮酒家將於4月15日恢復營業，午市將會繼續有2小時任食點心放題，除了XO醬蘿蔔糕、蝦餃燒賣，更新增了鳳爪排骨、沙嗲金錢肚、南乳豬手粒及港人至愛的土匪雞翼等人氣點心款式。另外，凡惠顧午市放題，每檯會送脆皮燒腩仔一碟！

星期一至五午市點心放題可享9折優惠，星期六及日則可享「4人同行，1人免費」優惠。

點心放題｜神燈海鮮酒家

地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓

價錢：星期一至五 $138/位；星期六、日及公眾假期 $168

入座時間：11:30-16:00



點心放題【14】御名園：飽肚之選！送花膠灌湯餃及手工點心

御名園全線6間分店推出90分鐘午市點心放題，任食超過40多款點心、主食、甜品！點心推介包括鮮味蝦餃皇、瑤柱蒸豬肉丸及叉燒滑腸粉等。凡惠顧午市點心放題，每位食客會再送極品花膠灌湯餃及手工點心三式特盛（黃金蟹籽福袋、豆沙煎堆仔、玫瑰糕）各一客，飽肚之選！

（圖片來源：御名園）

點心放題｜御名園

香港仔利東商場店：香港鴨脷洲利東邨道5號利東商場3樓401-403號舖

大角咀新九龍廣埸店：大角咀大角咀道38號新九龍廣場1樓

荔枝角碧海藍天AEON店：荔枝角深盛路8號碧海藍天AEON超市地下L0004號舖

荃灣千色滙店：荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期5樓5A號舖

將軍澳天晉店：將軍澳唐俊街12號天晉匯1樓102號舖

元朗鴻運中心店：元朗鳳翔路17-31號鴻運中心地下A1號舖



點心放題｜御名園

價錢：星期一至五 成人$148/位、小童$74/位；星期六、日及公眾假期 成人$168/位 小童$84/位

入座時間：11:30-15:30 （入座起計限時90分鐘）

