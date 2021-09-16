【大閘蟹放題／大閘蟹任食】秋風起蟹肥美，又到食時令大閘蟹的季節，愛蟹之人揀大閘蟹放題就最抵食，挑戰限時內盡情食至「回本」。《香港01》飲食記者精選3間大閘蟹放題，包括泰日式放題專門店「瀛豐」、台式餐廳「等等Hea」，以及新派越式餐廳「Pho星登陸越球」。

（食物款式、優惠及價錢以餐廳公佈為準）



【1】瀛豐放題料理專門店 —— 兩小時歎爆膏大閘蟹可升級任食生蠔

瀛豐放題主打泰日式料理放題，大閘蟹以爆膏出名，今年推出兩小時任食大閘蟹，大閘蟹是江蘇產公蟹，重3兩半至4兩重，膏香肉多。大閘蟹每人每次可以點三隻，食完即刻可加單。除了大閘蟹之外，放題還有刺身、泰國料理、燒北海道元貝等美食。加錢升級仲有得任食生蠔、海膽帶子？按下圖即睇價錢、詳情🦀👇👇

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瀛豐放題料理專門店

地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場10樓

詳情／訂座：2891 6928／9690 1733（WhatsApp）



【2】Pho星登陸越球 —— 88分鐘任食6两重大閘蟹、越式美食

新派越式料理店「Pho星登陸越球」推出88分鐘大閘蟹放題，任食3两至6两重的江蘇大閘蟹，蟹身飽滿，蟹膏金黃濃郁，豐脥油香，每人每次限點兩隻。大閘蟹採用清蒸方式，蟹肉鮮味更突出，配上店內供應的陳醋及薑絲一起吃。放題更提供16款小食，包括蟹粉鴨血，以及多款越式小食。想知蟹粉小食有甚麼？加幾錢可以任飲花雕酒？按下圖即睇價錢、入座時段🦀👇👇

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Pho星登陸越球

地址：九龍灣展貿徑1號E-Max國際展貿中心2樓25號舖

電話：3460 3682

營業時間：1100 - 0000

網上預訂：https://bit.ly/3tdRa4M



【3】等等HEA —— 88分鐘任食大閘蟹、台式小食放題

台式餐廳「等等Hea」推出88分鐘大閘蟹及台式小食放題，源自江蘇的大閘蟹蟹膏金黃濃郁，猶如半熟的蛋黃，蟹肉亦鮮甜飽滿。放題供應6款蟹粉小食、8款台灣新鮮直送食材製作的台式小食，包括人氣196芋圓甜品。兼任飲逾30款台式飲品及啤酒！想知蟹粉及台式小食有甚麼選擇？按下圖即睇價錢、入座時段🦀👇👇

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等等Hea

地址︰九龍城福佬村道41號地下

營業時間：星期一至日 11:00- 22:00

網上預訂：https://bit.ly/3DZxSoQ



【總結】每逢九、十月秋季也是吃大閘蟹最佳時節，不過大閘蟹長年在湖底生長，屬於寒涼之物，進食時最好與溫熱食材一起食用，例如薑茶、薑湯、花雕酒等有助驅寒。腸胃較弱、體質虛寒、孕婦、濕疹敏感人士都應該避免進食大閘蟹。

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