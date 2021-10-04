AEON 35週年慶優惠！最平$30任揀3件產品　床褥4折起附消費劵優惠

AEON 35週年慶優惠！為慶祝35週年，AEON由即日起至10月27日推出優惠，超過300款產品會以超抵優惠價發售，適逢第二期電子消費劵到手，是時候一起去掃貨！除了全場日用品、煮食用品及衣物都可以用「均一價」入手，部分電器、大型傢俱和床品更低至4折起，使用指定電子消費平台更可以有額外最多港幣110元獎賞！



圖片來源：AEON官方圖片

限時「均一價」再度回歸 最平$30/3件貨品

AEON週年慶優惠當然不少得大家最期待的「均一價」限時優惠！由即日起至10月14日，日用品、煮食用品及衣物都會以30元、70元、100元及300元「均一價」發售，最平$30就可以入手3件人氣卡通精品、日用品及衣飾等，大人和小朋友都可以揀到心水好物！

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床品、家電低至4折起 必搶$199日本和牛

趁著第二期消費劵到手，是時候買新家具和入手心水電器產品！即日起至10月27日，精選家電、床品及大型傢俱都有優惠，精選人氣品牌床品包括SINOMAX床褥4折，睡康寧、金美夢及雅蘭床褥亦低至半價起。還有接近半價發售的電動跑步機，疫情下想在家做運動也不是夢！除此之外，日本食品節各種直送海鮮、日本和牛、水果同樣是必搶目標，千萬不要錯過了！

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適逢第二期電子消費劵到手，在AEON購物時使用AlipayHK或WeChat Pay HK可享獨家購物優惠。AlipayHK用戶可以選擇領取AEON 10元或100元現金券一張，由即日起至31日（星期三除外），購物滿指定消費金額即可使用；WeChat Pay HK用戶則可選擇領取AEON 10元現金劵一張，同樣購物滿指定消費金額即可使用，先到先得，送完即止。

AEON 邁向35週年慶大激賞

日期：10月1日至14日 （「均一價」、日本節貨品）、 10月1日至27日（電子消費券精選 家電、寢室床品及大型傢俱）

時間：上午8時30分至晚上10時30分（每間分店營業時間有別）

地點：全線AEON



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