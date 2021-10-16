大欖燒烤場BBQ放題$328起！即夾即燒流水蝦　150分鐘任食40款食物

【大欖燒烤場】秋風起，又到燒烤的季節！喜歡燒烤又是海鮮愛好者的大家不妨試試大欖流水蝦燒烤，低至$228就可以150分鐘任食即夾即燒新鮮生猛流水蝦，十分抵食！

（文章內提及之價格，以發稿日期為準）



位於屯門大欖涌的大欖燒烤場是聚會的熱門地點，除了燒烤外，燒烤場有推出了流水蝦和串燒放題。流水蝦場佔地過萬呎，更是設在室內，可以邊嘆冷氣邊食！

現場有一條長達40米的流水蝦河道，河道放置活潑生猛的大頭蝦，客人可以即夾即燒新鮮生猛流水蝦，新鮮大蝦以備長炭火烤熟。烤出來的流水蝦全部都非常新鮮彈牙，鮮甜多膏，所以都值得一試！

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除了活蝦外，餐廳還供應多款時令海鮮，包括生蠔、扇貝，以及多款肉類，包括紐西蘭羊架、熊本一口牛，亦有四十款串燒食物，例如雞翼、多春魚、丸類等，爐頭可以轉做自轉串燒爐，懶人專用！而且汽水、果汁、茶類飲品、花茶都是任飲。

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大欖燒烤流水蝦限時150分鐘，平日價錢成人$328，小童及長者$228；星期六、日及公眾假期成人$328，小童及長者$228（16:30-19:00時段），成人$348，小童及長者$2488（19:30-22:00時段）另設爐費$50。

大欖燒烤



地址：新界屯門大欖涌村385地段



電話：26131811



流水蝦供應時間：（星期二至日）16:30 - 22:00

(最後入座時間：19:30)



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HalloLand

地址：觀塘巧明街118號萬年工業大廈4樓A

查詢電話：3565 2198

營業時間：星期日至星期五下午1時至零晨12時；星期六下午1時至零晨1時



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