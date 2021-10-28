小新Chocolate Rain聖誕樂園登陸將軍澳！3.5米小新+6大打卡位

【聖誕好去處2021】適逢《蠟筆小新》30週年，將軍澳新都城中心將打造特別打造蠟筆小新 x Chocolate Rain 聖誕裝飾，以6個日本名勝景點為主題，包括富士山、別府溫泉、白川鄉等，兩大角色的粉絲必定要去打卡！



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（新都城中心圖片）

日本卡通角色蠟筆小新將聯乘本地創作品牌Chocolate Rain，以日本6大名勝為主題，打造冬日白色聖誕裝飾。景點包括富士山、埼玉縣忍城、札幌、別府溫泉鄉、童話世界白川鄉及「雪見小路」商店街。H・COINS 會員更可享有「趣遊冬日照相館」即影即有相片，與一眾主角打卡！

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MCP DISCOVERY更會打造成「冰雪樂園」遊樂區，除了多個打卡裝置外，H・COINS會員更可大玩「擲雪球大師」及「極地冰壺大挑戰」互動遊戲，更有機會贏得限量禮品。

現場更特設期間限定店，售賣各款《蠟筆小新》30 週年主題限定精品及 Chocolate Rain獨家主題週邊商品。展覽期間更會舉辦「蠟筆小新 x Chocolate Rain 萌爆見面會」，兩大角色將出現與各位粉絲影相。

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 《蠟筆小新 x Chocolate Rain 冬瀛樂遊趣》

日期: 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 1 月 2 日

時間: 上午 10 時至晚上 10 時

地點: MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心 2 期及 3 期) L1 天幕廣場



「蠟筆小新 x Chocolate Rain 冬瀛樂遊趣期間限定店」

日期: 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 1 月 2 日

時間: 中午 12 時至晚上 9 時

地點: MCP DISCOVERY(新都城中心 3 期)L1 天幕廣場



H‧COINS 會員專享「蠟筆小新 x Chocolate Rain 萌爆見面會」

日期: Chocolate Rain 見面會:2021 年 11 月 21 日、12 月 5 日、19 日及 25 日

蠟筆小新見面會:2021 年 11 月 28 日、12 月 12 日、24 日及 26 日

時間: 下午 2 時至 4 時

地點: MCP CENTRAL (新都城中心 2 期) L1 天幕廣場

